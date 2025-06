Google komt met serverside-update die hoog accuverbruik Pixel-telefoons verhelpt

Google zegt een probleem opgelost te hebben waardoor de accu's van 'bepaalde Android-smartphones' snel leegliepen. Het probleem deed zich vooral voor bij Pixel 6- en Pixel 7-smartphones. Een backendwijziging in de Google-app moet het probleem hebben opgelost.

Google bevestigt tegenover 9to5Google van de accuproblemen af te weten. Het bedrijf heeft een update uitgerold die het probleem 'onmiddellijk' op zou lossen. Volgens Google zijn er geen app- of systeemupdates nodig om het probleem te verhelpen, omdat het een update aan de backend van Google betrof.

Berichten over de problemen verschenen eind vorige week, meldde onder meer Engadget. De Pixel-telefoons van Google raakten bij veel gebruikers oververhit. Daarbij liep de accu uitzonderlijk snel leeg. In de instellingen was te zien dat de Google-app een hoog accuverbruik had. Bij sommige gebruikers werd de gebruikersduur van de accu hierdoor gehalveerd. Dat resulteerde in een schermtijd die daalde van zes naar drie uur, naast het opwarmen van de telefoon, zo is te lezen op Reddit en Google Help.

De problemen leken zich voor te doen na de Pixel-beveiligingsupdate van 12 mei en kwamen vooral voor bij gebruikers met een telefoon uit de Pixel 6- of Pixel 7-series, meldt 9to5Google. Omdat het probleem zich voordeed in de backend van de Google-app, had het geen zin om een oudere versie te installeren.