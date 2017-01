Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 14:15, 16 reacties • Feedback

Een probleem waardoor de apps van Facebook en Messenger zorgden voor een snel leeglopende accu, is volgens een topman van het bedrijf opgelost. Het zou veroorzaakt zijn door een fout aan de serverkant en het herstarten van de apps moet uitkomst bieden.

Sinds dinsdag klagen gebruikers over het verbruik van de apps van Facebook en Messenger. Onder andere op Gathering op Tweakers maken verschillende gebruikers melding van de problemen en tonen zij aan dat de apps veel van de accu vergen. Niet duidelijk is of het probleem zich op alle mobiele platformen voordeed.

Website WonderHowto analyseerde het verbruik van de apps en kwam tot de conclusie dat er aan de serverkant een aanpassing is gedaan, die resulteerde in het hogere verbruik. Die bevindingen worden bevestigd in een tweet door David Marcus, die bij Facebook verantwoordelijk is voor de Messaging-producten.

De topman stelt dat de fout aan de serverzijde is ontstaan en ook weer is opgelost. Gebruikers die nog last ondervinden van het probleem zouden de apps opnieuw op moeten starten. Sommige mensen geven in een reactie op Twitter aan dat dit inderdaad de problemen verhelpt.