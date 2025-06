Android 14 krijgt aanpasbare snelkoppelingen op lockscreen

Google heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O nieuwe functies in Android 14 aangekondigd. Zo komt er een nieuw lockscreen, waarin gebruikers eigen snelkoppelingen kunnen neerzetten op de plek van Wallet en camera.

Het is nog niet duidelijk welke opties gebruikers hebben voor de snelkoppelingen. Google zegt daar weinig over. Er komen ook meer opties voor wallpapers. Cinematic Wallpapers zijn geanimeerde wallpapers zoals die ook in iOS 15 zitten. Daarnaast komen er opties voor door AI gegenereerde wallpapers op basis van een aan te passen prompt.

WhatsApp komt uit voor Wear OS 3, zo maakte Google bekend. Gebruikers kunnen berichten lezen en beantwoorden met stemberichten. Het is voor het eerst dat WhatsApp een app voor Googles smartwatchplatform uitbrengt. De release is deze zomer.

Google maakt het mogelijk om allerlei apparaten te vinden via Find My Device. Daarnaast liet Google zien hoe de meldingen eruit zien als de telefoon een onbekende tracker in de buurt heeft gevonden die de gebruiker lijkt te volgen.