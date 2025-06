Android 14 krijgt functie om schermopname te maken zonder notificaties in beeld

Android 14 krijgt een functie om een schermopname te maken van een enkele app, waardoor het risico er niet is dat notificaties in beeld komen te staan.

Techjournalist Mishaal Rahman laat de functie zien in een video. Met Android 13 komen alle notificaties automatisch in beeld bij een schermopname. Dat blijft de standaard. Onder Android 14 kan een gebruiker een app kiezen om een schermopname van te maken. Andere apps en meldingen komen dan niet in beeld. Het lijkt erop dat aan het einde de druk op de toggle om de schermopname te stoppen ook niet in beeld is. Android 14 komt eind van de zomer of begin van de herfst uit.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.



This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!



(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N