Gemeente Asten slachtoffer van 'digitale inbraak'

De gemeente Asten heeft een 'digitale inbraak' gemeld waarbij onbevoegden toegang hebben gehad tot 23.000 persoonlijke gegevens. Het is niet zeker of er daadwerkelijk persoonsgegevens van inwoners van de Noord-Brabantse gemeente zijn buitgemaakt; dat wordt nog onderzocht.

De inbraak vond ergens eind vorig jaar plaats en intussen heeft de gemeente naar eigen zeggen het gegevenslek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er aangifte gedaan bij de politie. Voor zover bekend zijn er geen daders op het oog. Het is niet duidelijk of er sprake is van een ransomwareaanval of andere vormen van afpersing.

De Noord-Brabantse gemeente merkte in eerste instantie een poging tot factuurfraude op en huurde daarom een gespecialiseerd bureau in, waarna de daadwerkelijke digitale inbraak opgemerkt werd. Onbevoegden konden via twee mailboxen bij gevoelige gegevens zoals burgerservice- en bankrekeningnummers, namen en adressen, telefoonnummers en kopieën van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten.

De gemeente raadt inwoners aan om alert te blijven wanneer ze 'een telefoontje, post of een mail van de gemeente, uw bank of van andere instanties' ontvangen. Bij het vermoeden van misbruik van persoonsgegevens raadt de gemeente Asten aan om dit via het telefoonnummer 0493-671246 te melden.