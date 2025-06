Samsung: One UI 6.0 voor Galaxy-telefoons fikst ongewenst killen van apps

Samsung zal later dit jaar met One UI 6.0 voor zijn Galaxy-telefoons het ongewenst killen van apps tegengaan. Vanaf dan zal Samsung-software de api's in Android respecteren voor het uitvoeren van taken op de voorgrond en achtergrond.

One UI 6.0 is gebaseerd op Android 14 en daarin zitten de api's die het uitvoeren van taken op de achtergrond uniform maken, meldt Google. Samsung is de eerste fabrikant die zegt zich te zullen gaan houden aan de api's om zo te zorgen dat apps die ervoor gemaakt zijn hun taken op de achtergrond kunnen uitvoeren.

Fabrikanten van smartphones, waaronder Samsung en Xiaomi, killen vaak apps op de achtergrond om de accu te sparen en zo de accuduur wat te verlengen. Dat leidt niet vaak tot problemen, maar soms heeft dat ongewenste resultaten. De nieuwe functies voor 'foreground service types' voor het specificeren van taken en 'user initiatiated data jobs' voor downloads en uploads op de achtergrond moeten dat gaan verhelpen.

Na de upgrade naar One UI 6.0 is dat alleen het geval voor apps die al voor Android 14 zijn gemaakt en zich houden aan de nieuwe regels rond taken op de voor- en achtergrond. One UI 6.0 komt vermoedelijk dit najaar uit. Het is onbekend of andere fabrikanten het nieuwe beleid ook zullen volgen.