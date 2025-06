Zoekmachine Google krijgt generatieve AI

Google heeft ingrijpende wijzigingen aan zijn zoekmachine aangekondigd. Bovenaan de zoekmachine komt bij sommige zoekopdrachten een 'Generative AI'-snippet met een gegenereerd resultaat die antwoord op de vraag moet geven.

De zoekmachine krijgt de grote snippet met generatieve AI onder gesponsorde resultaten of bovenaan. Daarnaast komt er een manier om te chatten met de zoekmachine voor vervolgvragen op basis van het resultaat. Ook is de snippet groter te maken om meer informatie te zien.

Het is onbekend wanneer Google de snippet wel en niet laat zien. Een testversie zal in de komende weken beschikbaar komen voor gebruikers in de Verenigde Staten in Labs, de nieuwe naam voor een verzameling van bètaproducten van Google.