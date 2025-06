Google-chatbot Bard komt binnenkort uit in het Nederlands, zo zegt de zoekgigant op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. De chatbot is in het Engels beschikbaar, maar is niet te gebruiken in Nederland en België.

Bard is vanaf woensdag gelijk beschikbaar in 180 ondersteunde landen, zo zegt Google. Daar zitten Nederland en België niet bij, al zit Caribisch Nederland daar wel bij. Ook is de wachtlijst weg, waardoor alle gebruikers per direct toegang hebben tot de chatbot. De eerste talen naast Engels zijn Japans en Koreaans, maar ondersteuning voor onder meer het Nederlands en Frans komt eraan, zo zegt Google. Het bedrijf noemde geen termijn.

Daarnaast krijgt Bard veel nieuwe functies. Behalve een donkere modus kan de chatbot code exporteren naar Colab van Google zelf en naar Replit. Ook krijgt de chatbot toegang tot diensten van Google, zodat het bijvoorbeeld data kan exporteren naar Sheets en resultaten kan laten zien in Maps. Daarnaast kan het met afbeeldingen als input omgaan. Voor het genereren van afbeeldingen gaat Google in zee met Adobe en Bard zal afbeeldingen genereren met behulp van Firefly.

Bard is een van de diensten die zal werken op basis van PaLM 2, dat Google eveneens aankondigde. Dat is de tweede versie van zijn grote taalmodel. PaLM 2 zal de basis zijn voor tientallen van de AI-toepassingen in Google-diensten die het bedrijf in de komende weken en maanden zal uitbrengen.

Google gaat bovendien output van AI voorzien van een watermerk om door AI gegenereerde bestanden te herkennen. Bij afbeeldingen zou dat ook foto-edits overleven en nog steeds herkenbaar zijn. Daarnaast komt er metadata in de output om het als AI herkenbaar te maken.

Update 23.35 uur: In dit artikel stond dat Bard in de Benelux is uitgekomen, maar dat bleek onjuist.