'Google wil meer ruimte voor socialmediaposts en korte video's in zoekmachine'

Google wil, naast AI-integraties, ook meer ruimte geven aan korte video's en socialmediaposts in zijn zoekmachine. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne documenten. De techgigant zou zijn zoekmachine 'persoonlijker' willen maken om meer jongeren te bereiken.

Volgens de interne documenten die The Wall Street Journal heeft ingezien, zou Google 'contentcreators' net zo willen ondersteunen als het momenteel doet met websites. Dat zou onder meer inhouden dat socialmediaposts meer ruimte krijgen in de zoekresultaten. Eerder werd er al een 'Discussions and forums'-sectie toegevoegd, maar volgens de krant moet daar in de toekomst nog meer aandacht voor komen. WSJ schrijft dat Google dit vooral van plan is bij zoekvragen waar er geen 'juist antwoord' is, bijvoorbeeld wanneer gebruikers willen weten wat de beste eetgelegenheid is in de buurt.

Daarnaast wil Google in de zoekmachine naar verluidt meer 'korte video's' gaan tonen. "Bezoekers van de zoekmachine kunnen worden gevraagd om door visuals zoals TikTok-video's te swipen om antwoord te krijgen op hun vragen", aldus The Wall Steet Journal. Google hoopt hiermee dat de zoekresultaten minder een 'waslijst aan blauwe links' worden, en meer 'visueler, persoonlijker, menselijker en snackable', zo zou de techgigant het in de interne documenten omschrijven.

Een aantal nieuwe functies moeten binnenkort al aangekondigd worden, schrijft WSJ. Op de I/O-conferentie die aankomende week plaatsvindt, zou Google volgens de krant zijn Magi-project willen onthullen. Dat project werd eerder al door The New York Times beschreven en zou AI-functies moeten beslaan die, in tegenstelling tot de Bard-chatbot, in de zoekmachine zelf verwerkt zitten.