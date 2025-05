Google voegt carrousel met 'perspectieven' toe aan zoekresultaten

Google gaat bij bepaalde zoekopdrachten, vooralsnog alleen in het Engels, 'perspectieven' toevoegen aan de zoekresultaten. Dat zijn diverse zienswijzen over onderwerpen die de zoekmachine op internet heeft gevonden.

Google Perspectives, 'perspectieven'

De functie 'perspectieven', of 'perspectives' in het Engels, moet de visie van bepaalde experts op onder meer actuele onderwerpen bij een zoekresultaat weergeven, meldt Google. De box komt onder de al bestaande blokjes voor 'voorpaginanieuws'. Met het blok wil Google dat diverse zienswijzen op actualiteiten onder de aandacht komen van gebruikers.

Google filtert de perspectieven op onder meer relevante en ingeschatte expertise op het onderwerp. De functie komt vooralsnog alleen uit in het Engels en in de Verenigde Staten. Het is onbekend of en wanneer 'perspectieven' in Nederlandstalige zoekresultaten verschijnen.

Ook komt er een optie 'over deze auteur' in de zoekmachine, waarmee gebruikers snel informatie over de schrijver van artikelen kunnen opzoeken. Die functie komt gelijk wereldwijd uit, maar vooralsnog alleen bij Engelstalige zoekresultaten.