Sega en Tencent niet bij E3, mogelijk hele beurs geannuleerd

Sega en Tencent zijn niet bij de E3-gamesbeurs, meldt IGN. Bovendien gaan er geruchten dat de hele beurs niet door zou gaan, omdat alle grote bedrijven ontbreken. Onder meer Ubisoft en de consolemakers zeiden al niet op E3 te zijn.

Sega is helemaal niet op E3, Tencent zegt dat Level Infinite er niet zal zijn, schrijft IGN. Level Infinite is wel bij Play Days, een evenement dat gelijktijdig met de laatste dagen van E3 plaatsvond vorig jaar en dat dit jaar zal terugkeren. Ubisoft zei deze week niet op E3 te zijn. Ubisoft zei eind februari nog tegen GamesIndustry.biz aan de E3 te willen deelnemen.

Intussen heeft IGN geruchten opgevangen dat de hele beurs niet door zal gaan. Door de vele annuleringen kijken bedrijven elkaar aan of er nog grote en relevante partijen wel aanwezig zullen zijn. De 2023-editie van de E3 is de eerste fysieke editie van de beurs sinds 2019. Microsoft, Nintendo en Sony zijn er dit jaar niet bij, andere grote gamebedrijven hebben hun aanwezigheid nog niet bevestigd. De gamebeurs is dit jaar van 13 tot en met 16 juni. De organisatie achter de beurs zei begin maart volgens VGC dat onaangekondigde AAA-bedrijven aanwezig zullen zijn op de E3.