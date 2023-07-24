Tencent wil meerderheidsbelang in Dying Light-maker Techland kopen

Chinese techgigant Tencent wil een meerderheidsbelang kopen in Techland, de maker van de eerste Dead Island-game en de Dying Light-serie. Dat hebben de twee bedrijven maandag bekendgemaakt. Techland blijft na de overname eigenaar van zijn eigen franchises.

Tencent verkeert momenteel 'in het proces' om de meerderheidsaandeelhouder van de studio te worden, schrijft Techland-ceo Pawel Marchewka in een blogpost. Volgens Marchewka moet de investering van Tencent helpen bij het 'uitvoeren van de visie' die Techland heeft voor zijn games. "We blijven volledig eigenaar van onze IP's, behouden onze creatieve vrijheid en blijven opereren op de manier die wij juist achten", aldus Marchewka. De topman behoudt zijn positie als ceo van de studio. Het is niet bekend wat Tencent betaalt voor zijn beoogde meerderheidsbelang.

De afgelopen jaren heeft Tencent aandelen gekocht in verschillende gameontwikkelaars en uitgevers. Het Chinese bedrijf heeft geïnvesteerd in of is eigenaar van gamemakers als Epic Games, Ubisoft, Activision Blizzard, Supercell, Paradox Interactive en meer. Ook heeft Tencent sinds vorig jaar een minderheidsbelang in Dark Souls- en Elden Ring-maker From Software.