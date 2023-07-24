Tencent wil meerderheidsbelang in Dying Light-maker Techland kopen

Chinese techgigant Tencent wil een meerderheidsbelang kopen in Techland, de maker van de eerste Dead Island-game en de Dying Light-serie. Dat hebben de twee bedrijven maandag bekendgemaakt. Techland blijft na de overname eigenaar van zijn eigen franchises.

Tencent verkeert momenteel 'in het proces' om de meerderheidsaandeelhouder van de studio te worden, schrijft Techland-ceo Pawel Marchewka in een blogpost. Volgens Marchewka moet de investering van Tencent helpen bij het 'uitvoeren van de visie' die Techland heeft voor zijn games. "We blijven volledig eigenaar van onze IP's, behouden onze creatieve vrijheid en blijven opereren op de manier die wij juist achten", aldus Marchewka. De topman behoudt zijn positie als ceo van de studio. Het is niet bekend wat Tencent betaalt voor zijn beoogde meerderheidsbelang.

De afgelopen jaren heeft Tencent aandelen gekocht in verschillende gameontwikkelaars en uitgevers. Het Chinese bedrijf heeft geïnvesteerd in of is eigenaar van gamemakers als Epic Games, Ubisoft, Activision Blizzard, Supercell, Paradox Interactive en meer. Ook heeft Tencent sinds vorig jaar een minderheidsbelang in Dark Souls- en Elden Ring-maker From Software.

Dying Light 2: Stay Human - Deluxe Edition
Dying Light 2: Stay Human

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 20:12
18 • submitter: LadyVodka

24-07-2023 • 20:12

18

Submitter: LadyVodka

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Reacties (18)

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DMZ 24 juli 2023 20:17
Aan de ene kant is Tencent natuurlijk wel China, aan de andere kant heb ik studios onder hun controle nog minder foute dingen zien doen dan Blizzard of Microsoft, en Tencent zelf is al een tijd in heel heet water met de CCP:

https://www.dw.com/en/chi...poly-crackdown/a-59890545

https://techcrunch.com/20...ft-ZcasnGXj5D3kljuOPQpLwT

Tencent zelf heeft ook gewoon westerse aandeelhouders:

https://www.wsj.com/artic...ticking-to-china-18a39779

Het lijkt bijna alsof Tencent steeds minder afhankelijk wil zijn van China, en hun manier van investeren lijkt nog niet eens zo heel slecht.
CerandoX.nl @DMZ24 juli 2023 21:01
Klopt, waaronder een heel groot deel van een Nederlandse B.V. is. Dat weer een dochter is van een Zuid Afrikaans bedrijf.
Bulls @CerandoX.nl25 juli 2023 08:18
Alleen op papier. Zat China niet tot de ellebogen in zuid Afrika?

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 20:05]

kuurtjes @Bulls28 juli 2023 15:08
Afrika is ondertussen terug aan het vechten en wil de Chinezen buiten, maar dat zie je totaal niet in Westerse media. Er zijn zelfs protetesten die gehouden worden. Maar dit is natuurlijk niet iets om te discussieren onder dit Artikel :)
SinergyX
@DMZ24 juli 2023 20:57
Ik heb ook meer het idee dat zij gewoon investeringen zien/doen, met opties tot nieuwe markten, IP's of eventuele verkoop, zolang er maar een voldoende geldstroom weer terugloopt naar Tencent zal het hun verder een worst zijn wat ze doen.
Verwijderd @DMZ24 juli 2023 22:23
Tencent heeft in een hoop game studio's aandelen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tencent#Products_and_services

Om wat noemenswaardige game studios te noemen met het percentage meerderheidsbelang:
100% - Riot Games (League of Legends / Valorant)
100% - Turtle Rock Studios (Back 4 Blood)
84% - Supercell (Clash of Clans)
80% - Grinding Gear Games (Path of Exile)
40% - Epic Games (Unreal Engine / Unreal Tournament / Fortnite)
30% - Larian Studios (Baldur's Gate 3 / Divinity Original Sin)

Tot dusver heb ik nog geen gekke dingen gezien bij de games die deze bedrijven uitbrengen, als je bijvoorbeeld bekijkt hoe de Chinese versie van World of Warcraft eruit zag:
https://www.youtube.com/watch?v=dtI2GcUPEFQ
https://www.reddit.com/r/...orship_comparisonlots_of/

Dan zie je dat soort dingen niet terug in de games die ik hierboven heb vermeld, zover ik weet althans, heb er niet van gehoord in ieder geval.
Zyphlan @DMZ25 juli 2023 00:16
Het lijkt bijna alsof Tencent steeds minder afhankelijk wil zijn van China, en hun manier van investeren lijkt nog niet eens zo heel slecht.
Dit klopt dit heeft te maken met de lokale markt in china.
China's strict limits on how long minors can play online video games just got stricter. Chinese children and teenagers are barred from online gaming on school days, and limited to one hour a day on weekend and holiday evenings, under government rules issued Monday
https://www.nytimes.com/2...20rules%20issued%20Monday.

Ik geef ze groot gelijk als bedrijf en gok ook de beste strategie.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 22 juli 2024 20:05]

Oon @DMZ25 juli 2023 14:00
Maar als je ziet wat Tencent aan censuur heeft veroorzaakt bij bijv. Ubisoft (Rainbow Six Siege moest een hele andere versie krijgen in China, wat op veel vlakken ook de Westerse versie heeft geraakt omdat twee versies onderhouden duur is), en bijv. dat zelfs Path of Exile een losse Chinese versie heeft die bomvol pay2win MTX zit, dan kun je toch écht niet stellen dat Tencent alleen maar positief is.

Verder is Tencent gewoon een afdeling van de Chinese overheid, ze zijn zich misschien financiëel aan het lostrekken maar zolang ze ook maar één Chinese burger in hun top hebben zitten gaat dat weinig veranderen.
DarkSunshine 24 juli 2023 21:32
Hier ben ik nou niet echt blij mee... Door tencent krijg je alleen maar exclusieve games op hun epic-games launcher...
Cowamundo @DarkSunshine24 juli 2023 23:20
Had Tencent/Epic niet een discutabele ring-0 anti-cheat met veel teveel toegang die ze in meerdere games wilde stoppen?
NotAFarmer @Cowamundo25 juli 2023 09:35
Tencent/Riot en dan (volgens mij) exclusief voor Valorant.
Verwijderd @DarkSunshine24 juli 2023 23:17
Hoezo dan? Dat is nu toch ook niet aan de orde? Larian-spellen en Path of Exlie staan gewoon op Steam en Valorant/LoL hebben een eigen Riot launcher.
speedhaste 24 juli 2023 21:13
Als je zoals Tencent vele kleinere vissen op eet of via een minderheid of meerderheid aandelen belang in game bedrijven neemt, in plaats van enkele grotere, krijg je dan geen last van mededing autoriteiten? Waar Microsoft onder de loep ligt is Tencent ondertussen een gigant in gaming, verhouding gewijs geschat op 3x zo groot als Playstation.
2green @speedhaste24 juli 2023 22:27
Dit vroeg ik mij ook af, beetje de vraag of ze onder de radar blijven zo.
cold_as_ijs @speedhaste24 juli 2023 23:44
Vroeg of laat wel natuurlijk
RelentlessRDS @speedhaste25 juli 2023 10:52
Als ik me dat goed herinner zijn de transacties die ze maken vaak niet groot genoeg om officieel te moeten melden bij competitiewaakhonden.
Oon @speedhaste25 juli 2023 14:02
Nee want het blijven losstaande bedrijven. Tencent neemt ze bewust niet over, ze nemen alleen de theoretische controle zodat ze druk kunnen uitoefenen.
chizzle01 24 juli 2023 21:55
Hoop dat Dying Light 2 snel naar Gamepass komt.

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