Eerste Dead Island 2-uitbreiding Haus komt in november uit

Dead Island 2 krijgt volgende maand zijn eerste verhaaluitbreiding. De betaalde dlc heet Haus en krijgt een geheel nieuwe verhaallijn, waarin spelers onderzoek doen naar een cult. De uitbreiding komt op 2 november uit.

Dead Island 2: Haus verschijnt bij release voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. De uitbreiding komt ook naar de pc via de Epic Games Store; Dead Island 2 is momenteel niet beschikbaar op Steam.

Haus biedt volgens uitgever Deep Silver een 'surrealistisch, psycho-horrordroomlandschap'. De dlc speelt zich af in een villa. Spelers doen daar onderzoek naar een sekte op Malibu. Het betreft een 'technodoodscult' van een miljardair, waarin 'de mensheid wordt bevrijd van haar morele beperkingen'. De uitbreiding biedt ook verschillende nieuwe wapens en acht nieuwe skillkaarten.

Haus is de eerste verhaaluitbreiding van Dead Island 2, een zombiegame die in april uitkwam. In het tweede kwartaal volgt de tweede uitbreiding, genaamd SOLA Festival. Spelers die de expansionpass van Dead Island 2 bezitten, krijgen beide uitbreidingen gratis. Anders betreffen het losse aankopen.