Dead Island 2 komt uit op 21 april

Dead Island 2 verschijnt op 21 april. De release van de zombiegame werd in november vorig jaar opgeschoven naar 28 april, terwijl de game eigenlijk al op 3 februari had moeten uitkomen. Inmiddels melden de makers dat de release van de zombiegame met een week is vervroegd.

Het officiële Twitter-account van de game meldt dat spelers erom vroegen en nu krijgen wat ze willen. De makers melden dat de ontwikkeling van Dead Island 2 inmiddels is afgerond en dat de game gereed is om in de verkoop te gaan. Daarbij wordt een korte clip getoond waarin vele klachten van spelers te zien zijn die vorig jaar geuit werden toen het uitstel naar 28 april wereldkundig werd gemaakt.

Het verhaal van Dead Island 2 draait om een virusuitbraak in Los Angeles, waardoor inwoners in allerlei soorten zombies veranderen. De speler kruipt in de huid van een personage dat al gebeten is, maar de zombieneigingen min of meer de baas is. Spelers kunnen meerdere personages kiezen met unieke eigenschappen en dialoogopties. Dat is niet de enige bepalende factor voor hoe spelers zombies te lijf kunnen gaan; de game heeft ook een uitgebreid systeem waarmee perks zijn te activeren.

Dead Island 2 is een fps-actiegame met rpg-elementen en werd in 2014 aangekondigd tijdens de toenmalige E3-beurs. Sindsdien hebben zich meerdere wisselingen voorgedaan aan de ontwikkelkant, wat tot de nodige vertraging heeft geleid. De game wordt uitgegeven door Deep Silver en nu ontwikkeld door Dambuster Studios. Dead Island 2 komt op 21 april uit voor Windows, de Xbox-consoles en de PlayStation 4 en 5. Tweakers publiceerde vorig jaar een preview van Dead Island 2.