Arlo blijft gratis beeldopslag voor verschillende camera's aanbieden

Arlo komt terug op zijn eerdere voornemen om de gratis cloudopslagfunctie voor verschillende camera's te schrappen. Voor bestaande klanten blijft deze opslagfunctie alsnog behouden. Middels deze functie zijn beelden gedurende zeven dagen gratis terug te kijken.

De ceo van Arlo, Matthew McRae, maakte het gewijzigde beleid bekend op Twitter. Hij zegt dat er door het bedrijf en hem persoonlijk is geluisterd naar feedback en zorgen van Arlo-gebruikers. Zij uitten hun ontevredenheid nadat het bedrijf een maand geleden met de mededeling kwam dat er over een jaar een einde zou komen aan de gratis cloudopslagfunctie.

De belangrijkste wijziging is dat de zevendaagse opslag niet zal worden uitgefaseerd. McRae zegt dat dit mogelijk is geworden nadat hij een team van Arlo heeft gevraagd om te onderzoeken of er manieren zijn deze dienst te blijven ondersteunen na 'geplande platformveranderingen'. Volgens de ceo is er 'na een aanzienlijke hoeveelheid werk' een oplossing gevonden om de zevendaagse opslag te continueren.

Verder worden de end-of-lifedata van verschillende oudere camera's verder opgeschoven. McRae noemt alleen de Pro 2-camera's als voorbeeld. Aanvankelijk was de end-of-lifedatum van dit product gesteld op 1 januari 2024, maar dat wordt nu 2025, waarschijnlijk 1 januari 2025. Tot een jaar na die datum komen er nog beveiligingsupdates uit. Dat betekent dat Pro 2-klanten tot 2026 beveiligingsupdates kunnen verwachten.

Arlo-gebruikers kunnen ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden terugkijken. Die beelden worden daartoe bij Arlo opgeslagen. Het bedrijf adverteerde prominent over deze functie op verpakkingen en in marketingmaterialen. Zonder de gratis functie moeten gebruikers betalen of een Arlo Base Station gebruiken om opnames lokaal op te slaan.

Product Modelnummer Eerder genoemde end-of-lifedatum Gen 3 VMC3030 1 april 2023 Pro VMC4030 1 april 2023 Baby ABC1000 1 januari 2024 Pro2 VMC4030P 1 januari 2024 Q VMC3040 1 januari 2024 Q+ VMC3040S 1 januari 2024 Lights ALS1101 1 januari 2024 AAD1001 Audio Doorbell 1 januari 2024

De acht verschillende camera's en deurbellen die Arlo vorige maand noemde; bij deze modellen zal de gratis cloudfunctie toch niet verdwijnen. De eerder genoemde end-of-lifedata lijken met een jaar te zijn opgeschoven, maar dat is alleen zeker voor de Pro 2.