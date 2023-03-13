Arlo brengt 5 Pro-beveiligingscamera uit met 12bit-camerasensor

Camerafabrikant Arlo brengt zijn Pro 5-beveiligingscamera uit in Europa. Het belangrijkste verschil met zijn voorganger is dat de Pro 5 beschikt over een 12bit-camerasensor. Het apparaat kost 250 euro.

De Arlo 5 Pro-beveiligingscamera beschikt over een 12bit-sensor. Het vorige model, de Pro 4, had nog een 10bit-sensor. Met deze sensor krijgt het nieuwe model een groter kleurbereik, wat er volgens de fabrikant voor zorgt dat de camera beter opnames kan maken in de nacht. De resolutie van de camerasensor is met 2560x1440 pixels gelijk gebleven.

Volgens Arlo heeft de Pro 5 een accuduur die tot dertig procent langer is dan die van zijn voorganger. Daarnaast heeft de camera een 'low power mode’-functie die tot een vijftig procent langere accuduur zou moet leiden, zo claimt Arlo. Het nieuwe model maakt in tegenstelling tot zijn voorganger gebruik van dualbandwifi en ondersteunt daarmee dus 2,4GHz- en 5GHz-frequenties.

De Pro 5 ondersteunt daarnaast de Arlo Secure-app en de cloudopslagabonnementen van Arlo, waarvan het bedrijf binnenkort de prijzen verhoogt. Arlo-gebruikers kunnen ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden via de cloud terugkijken. Gebruikers met een Arlo Base Station of een SmartHub met USB-aansluiting kunnen hun camerabeelden ook lokaal opslaan.

Het nieuwe apparaat is vanaf 13 maart beschikbaar via Arlo en kost 250 euro. Op 1 april komt de camera beschikbaar via andere webwinkels. De 5 Pro lijkt een Europese versie van de Arlo 5S Pro te zijn, die eerder verscheen in de Verenigde Staten.

Arlo Pro 5 Arlo Pro 5 Arlo Pro 5 Arlo Pro 5

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 13-03-2023 12:38 48

13-03-2023 • 12:38

48

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Arlo Pro 5

vanaf € 351,62

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Reacties (48)

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koelpasta 13 maart 2023 14:42
Met deze sensor krijgt het nieuwe model een groter kleurbereik,
@RardvdHoeven : Zou dit niet 'dynamisch bereik' moeten zijn?
CrazyJoe @koelpasta13 maart 2023 16:56
Dynamisch bereik slaat op het verschil tussen donker en licht wat een sensor tegelijkertijd kan waarnemen. Dynamisch bereik wordt meestal weergegeven in db of in fotografie in zogenaamde stops.

Als een sensor meer bits heeft betekent dit alleen dat het dynamisch bereik van de sensor in fijnere stapjes weergegeven kan worden. Dus bit diepte en dynamisch bereik zijn wel verbonden met elkaar, maar zijn niet equivalent.

Als voorbeeld: Omnivision heeft een technologie voor telefoon sensors genaamd DCG. Daarvan beweren ze dat dit de Dynamic Range kan verhogen tot 140 db. Dat is equivalent aan een contrast van 10,000,000:1.

In stops (wat de gebruikelijke unit is voor fotografen) is dit volgens wat ik kon vinden ongeveer 23 1/3 stops (ik zie op google dat 1 stop gelijk zou zijn aan 6 db, als dit niet zo zou zijn moet je even zelf de correcte berekening doen).

Nu werkt deze technologie door twee exposures te doen per pixel met verschillende gains, dus dit is niet helemaal een eerlijke manier om zo'n hoog dynamisch bereik te claimen aangezien de sensor dus eigenlijk twee foto's maakt en deze combineert tot een foto. Zie ook deze video voor een uitleg

https://www.youtube.com/watch?v=8Awv3KZQGyQ

Er zijn sensoren die wel uit zichzelf een dergelijk hoog dynamisch bereik hebben, deze werken echter met een logaritmische gevoeligheidscurve. Dit betekent dat het dynamisch bereik anders afgebeeld wordt op de sensor en dat je dus minder gevoeligheid in hebt in de lagere helderheidszones (aangezien je daar grotere stappen maakt).
koelpasta @CrazyJoe13 maart 2023 17:22
Nu werkt deze technologie door twee exposures te doen per pixel met verschillende gains, dus dit is niet helemaal een eerlijke manier om zo'n hoog dynamisch bereik te claimen aangezien de sensor dus eigenlijk twee foto's maakt en deze combineert tot een foto. Zie ook deze video voor een uitleg
Er is volgens mij niks oneerlijks aan (behalve mischien de bewering dat de sensor zelf inherent dat dynamisch bereik bezit).
Elke verdubbeling van de hoeveelheid foto's leidt to een 6dB verhoging van het dynamisch bereik, als we ervan uitgaan dat dezelfde gain/diafragma/sluitertijd is gebruikt. Dit komt overeen met een stop of met de sluter 2x zo lang open hebben staan. Je vangt letterlijk 2x zoveel licht alleen in het geval van de twee plaatjes doe je dat achter elkaar en tel je de resultaten letterlijk bij elkaar op.
Dus met alleen al 2x dezelfde foto schieten kun je het dynamisch bereik met een stop/bit verhogen.

Dat verhaal met pixel gain werkt anders omdat je dan, in theorie, veel meer dynamisch bereik in 1 keer (nou ja, dus in twee keer) vast kunt leggen. Vergelijk dat met HDR beelden die je kunt maken door achter elkaar met verschillende diafragmainstellingen te schieten en de plaatjes vervolgens te combineren.

De hamvraag bij dat 'pixel gain' verhaal is wel wat het ruisgedrag is. Je kunt wel met een hogere gain schieten maar als de ruis dan te hoog is win je er nog niks mee.
Maar de theorie klopt gewoon.
koelpasta @CrazyJoe13 maart 2023 17:09
Dynamisch bereik wordt meestal weergegeven in db of in fotografie in zogenaamde stops.
Dynamisch bereik van een word (dat dus bestaat uit een bepaalde hoeveelheid bits) wordt ook gewoon weergegeven in decibel. :)
Als een sensor meer bits heeft betekent dit alleen dat het dynamisch bereik van de sensor in fijnere stapjes weergegeven kan worden.
Ja, en daarmee vergroot je het dynamisch bereik aan de onderkant. De LSB van de waarde codeert namelijk voor een lagere helderheid.
Dus bit diepte en dynamisch bereik zijn wel verbonden met elkaar, maar zijn niet equivalent.
De analoog naar digitaalomzetter maakt ze equivalent.
Als voorbeeld: Omnivision heeft een technologie voor telefoon sensors genaamd DCG. Daarvan beweren ze dat dit de Dynamic Range kan verhogen tot 140 db. Dat is equivalent aan een contrast van 10,000,000:1.

In stops (wat de gebruikelijke unit is voor fotografen) is dit volgens wat ik kon vinden ongeveer 23 1/3 stops (ik zie op google dat 1 stop gelijk zou zijn aan 6 db, als dit niet zo zou zijn moet je even zelf de correcte berekening doen).
Ja, leuk allemaal, maar dat heeft dus een directe relatie met een hoeveelheid bits.
In dit geval kan ik met aan zekerheid grenzende twijfel zeggen dat het om een 24 bits formaat gaat.
Een enkele bit staat in dit geval (omdat licht voor ons kwadratisch werkt) gelijk aan ongeveer 6.02dB ( 20 x log10(2) ) aan dynamisch bereik. Met 24 bits kom je aan ongeveer 144dB aan dynamisch bereik, oftewel 24x een verdubbeling, oftewel 24 stops.
mjtdevries @koelpasta13 maart 2023 15:21
Het kleurbereik word niet groter. De nauwkeurigheid waarmee je het vastlegt wel.
Volgens mij is dynamisch bereik daarvoor ook niet de juiste term.
koelpasta @mjtdevries13 maart 2023 15:30
Volgens mij is het verhogen van de hoeveelheid bits zo ongeveer de definitie van het vergroten van het dynamisch bereik van een analoog naar digitaalomzetter (wat een camerasensor in feite is).
Zie sampling theorem.
Het is dus de enige juiste term. En inderdaad, het vergroot de nauwkeurigheid waarmee je de helderheid vastlegt en daarmee dus de nauwkeurigheid waarmee het gamut wordt gecodeert.
Maar wat het niet zegt is dat het gamut (kleurbereik) groter of kleiner wordt. Vandaar dat spreken over 'kleurbereik' niet van toepassing is.
Het kan echter ook nog zo zijn dat de sensor, naast het groter dynamisch bereik, ook een groter kleurbereik heeft. Maar dat ligt dan niet aan de hoeveelheid bits waarmee het plaatje wordt gecodeert.
mjtdevries @koelpasta13 maart 2023 15:44
Het dynamisch bereik bij een camera word niet gelimiteerd door het aantal bits. Dat is gewoon waar de resultaten van de sensor achteraf in opgeslagen worden.
Het dynamisch bereik heeft bij een camera sensor is het verschil tussen de lichtste en donkerste waarden die weergegeven kunnen worden uitgedrukt in stops.
Vaak iets van 10 tot 14 stops.
Sony sensors haalden lange tijd veel betere waardes dan Canon sensors. Maar allebei gebruikten ze hetzelfde aantal bits in de opgeslagen foto.

Vandaar dat het aantal bits dat de fabrikant opgeeft je totaal geen nuttige informatie geeft over het dynamisch bereik van de sensor.
koelpasta @mjtdevries13 maart 2023 16:57
Het dynamisch bereik heeft bij een camera sensor is het verschil tussen de lichtste en donkerste waarden die weergegeven kunnen worden uitgedrukt in stops.
Tja, en in bits is het dynamisch bereik het verschil tussen de waarde die wordt gecodeert door de MSB vs de waarde die wordt gecodeert met de LSB. Zelfde spul. Het heeft ook geen zin om de bits anders over het analoge dynamisch bereik te verdelen dus lopen de bits gelijk met het vast te leggen dynamisch bereik. Elke bit erbij geeft je de mogelijkheid een stop extra vast te leggen in dat bitformaat.
Sony sensors haalden lange tijd veel betere waardes dan Canon sensors. Maar allebei gebruikten ze hetzelfde aantal bits in de opgeslagen foto.
Ruis speelt ook nog een rol. Het kan best zo zijn dat een sensor met meer bits een lager effectief dynamisch bereik heeft omdat het veel ruis vastlegt en de laagste bits daarmee nutteloos zijn. Je moet dan ook eigenlijk spreken van nuttig te gebruiken bits.
Maar goed, het heeft weinig zin om een sensor te ontwerpen die veel meer bits vastlegt onder het ruisnivo.
mjtdevries @koelpasta13 maart 2023 18:37
Nooit van checkbox features gehoord?
Als mensen denken dat meer bits beter is, dan brengt een fabrikant een camera op de markt die zijn data in meer bits opslaat.
Daarvoor hoef je geen andere sensor te gebruiken, je hoeft alleen de software aan te passen die de sensor readout omzet naar een bestand.

Ik zag daarmee niet dat deze fabrikant dat perse doet, maar simpelweg dat zulke dingen heel veel gebeuren.
Het is daarom zeer onverstanding om een link te leggen tussen het aantal bits en de prestaties van de camera. Zeker omdat we bij gerenommeerde merken als Canon en Sony al gezien hebben dat die correlatie er niet is.
koelpasta @mjtdevries13 maart 2023 18:52
Nooit van checkbox features gehoord?
Tuurlijk, maar dat zou dan alsnog btekenen dat die chipfabrikanten een chip moeten ontwerpen die extra duur wordt vanwege de onnodige extra bits. Markttechnisch lijkt me dit niet handig in dit geval.
Ik zag daarmee niet dat deze fabrikant dat perse doet, maar simpelweg dat zulke dingen heel veel gebeuren.
Ja, je ziet dit vaak gebeuren in diverse markten als 'bits' in het spel zijn.
Zeker omdat we bij gerenommeerde merken als Canon en Sony al gezien hebben dat die correlatie er niet is.
Tja, je zou dan 'effectief dynamisch bereik' van de chip in een bepaalde omstandigheid moeten gaan onderscheiden van het outputformaat van de chip. Maar beide worden uitgedrukt in bits, danwel stops, danwel deciBell.
Er is dus een onderscheid tussen hoe groot het dynamisch bereik is van het capture/transport/opslag formaat en het dynamisch bereik van de informatie die je haalt uit het analoge signaal dat door je sensor gevangen wordt.
iApp 13 maart 2023 13:38
Let op! Er zit een ingebouwde batterij in. Is de batterij niet goed meer, dan moet je een nieuwe camera kopen.
Coolstart @iApp13 maart 2023 14:26
In dit geval niet.

Sinds de Arlo Pro 3 is de batterij makkelijk te vervangen

"Unlike previous Arlo cameras, the Arlo Ultra and Arlo Pro 3 cameras are made of two parts. The camera and battery are together in one part, and the camera housing acts as a protective shell in a second part. Replacing the batteries on your Arlo Ultra or Pro 3 requires you to remove the camera from the camera housing. This modular design allows you to swap batteries with greater ease."
Evo94 @Coolstart13 maart 2023 14:53
Daaraan toevoegende, de oudere camera's (in ieder geval de Arlo Pro 2 van mijn ouders) heeft ook een vervangbaar accublokje, alleen opent dit met een scharniermechanisme (wat ik persoonlijk nog makkelijker vind dan bij de Pro 3 en later).
Asitis @iApp13 maart 2023 14:18
Dat is toch niet heel uniek t.o.v. andere soortgelijke producten?
thePiett @iApp13 maart 2023 14:04
Kansloos wat mij betreft, vooral anno 2023.
bantoo 13 maart 2023 12:50
Ik probeer een beetje rond te googlen om nou uit te vogelen hoe een 12 bit sensor in relatie staat tot de beeldkwaliteit voor een product als dit. Blijkbaar heeft de Pro 4 een 1/3" sensor (dwergformaat). Het lijkt mij zeer sterk dat iemand een verschil gaat zien tussen 10 en 12 bit bij een 1/3" sensor in slecht licht.
Luchtbakker @bantoo13 maart 2023 12:57
Mee eens hoor. En bij weinig licht gaat hij toch al automatisch over op infrarood, waardoor enig nut van deze geüpgraded sensor sowieso nihil is.

EDIT: zit er blijkbaar niet eens op.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 15:20]

Coolstart @bantoo13 maart 2023 14:50
Het lijkt mij zeer sterk dat iemand een verschil gaat zien tussen 10 en 12 bit bij een 1/3" sensor in slecht licht.
De stap van 8 bit naar 10 bit is erg groot maar een 12 bit opname kan in heel contrastrijke omstandigheden een een heel stuk beter zijn. Denk dan vooral aan een cameraopstelling waar je zowel binnen + buiten in 1 beeld hebt.

Met 8 bit kan je filmen met tegenlicht zelf vergeten. De ruimte is dan bijvoorbeeld mooi uitgelicht maar de ramen of deuropeningen zullen witte vlakken zijn of omgekeerd. Met 10 kan je daar ook detail waarnemen en met 12 bit kan je zelfs een felle witte muur buiten en een (relatief) donkere gang samen in beeld brengen. Met 14 bit zou dat nog beter gaan.

Bij weinig licht heb je idd geen voordeel van 12 bit omdat er simpelweg geen contrast is. Dan is 8 bit voldoende. Werk je met felle IR lichten dan kan 10 of 12 bit nuttig zijn.

Het menselijke oog is in vergelijking met een camera sensor nog steeds veel beter in staat om zware contrasten waar te nemen in 1 beeld. Ongeveer het equivalent van een 20-bit sensor. Om dat te evenaren met een digitale sensor moet je 2 beelden nemen. Eéntje met een zeer korte sluitertijd, ééntje met een lange sluitertijd en van die 2 beelden de nuttige info samenvoegen en weer opslaan als 8-bit. (jpg). Natuurlijk is dat met een video opname moeilijk.

Dit proces noemt men in de fotografie bracketing

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 15:20]

arjandijk162 @bantoo13 maart 2023 14:32
Het is een nieuwe sensor dus grote kans dat hij gewoon verbeterd is voor nachtzicht, op de website kom je de term 10 bit niet tegen
koelpasta @bantoo13 maart 2023 14:43
Het lijkt mij zeer sterk dat iemand een verschil gaat zien tussen 10 en 12 bit bij een 1/3" sensor in slecht licht.
Waar baseer je dat op?
bantoo @koelpasta13 maart 2023 15:49
Ervaring
Arrigi @bantoo14 maart 2023 16:13
Ik weet uit ervaring ook dat een (grote) sensor uit 2008 net-waarneembare verschillen tussen 12/14 bit had en dat dat verschil sindsdien groter is geworden. De sensoren werden beter waardoor data in die extra 2 bits bij extreme bewerkingen ook waardevoller werd, over een groter gevoeligheidsbereik.

Dus eerlijk gezegd lijkt het me best mogelijk dat een kleinere sensor het verschil 10/12 bit nu ook kan tonen.

Ik vind zo 1-2-3 geen bestaande tools die een DNG kunnen lezen, 2 bits afkappen en opnieuw schrijven om het op bvb een iphone DNG te testen. Die output standaard trouwens ook in 12bit.
J2S 13 maart 2023 13:02
Hoeveelheid bits heeft natuurlijk 0,0 te maken met de lichtgevoeligheid van een chip. Meer bits betekent dat de data die er is, in kleinere stapjes wordt opgeslagen. Het kost dus meer stroom en opslag, maar heeft niet echt voordelen. Tenzij de nieuwe chip een groter bereik voor lichtgevoeligheid heeft. Maar aangezien ze het hebben over de bits, denk ik dat het allemaal marketingpraat is. Vooral voor beveiliging wil je de datastroom zo laag mogelijk houden om opslag in de hand te houden.

Daarnaast hebben normale beveiligingscamera's gewoon IR leds om 's nachts beeld op te nemen. Werkt een stuk effectiever dan het dynamisch bereik van je sensor iets proberen te vergroten.
kondamin @J2S13 maart 2023 14:05
Je kan het echt wel zien op een foto camera uit 14bit bestanden haal je veel meer dan uit 12bit bestanden de sprong van 10 naar 12 zal nog wel meer zijn
J2S @kondamin13 maart 2023 14:24
Er wordt geclaimd dat de sprong een specifiek effect heeft, namelijk betere foto's met minder licht. Echter hebben die 2 niets met elkaar te maken. Ik neem dat "het" in jouw eerste zin refereert naar het verschil in bits, en niet het geclaimde effect. Wees alsjeblieft duidelijk waar je het over hebt!

Daarnaast ligt het maar helemaal aan de camera hoeveel er echt verschil zit in de hoeveelheid bits die de sensor per kleur gebruikt. En het is gewoon compleet bezopen om daar je bandbreedte en opslag aan te besteden bij beveiligingsopnames.
arjandijk162 @J2S13 maart 2023 14:39
Arlo heeft kleurenbeeld in de nachtopnames, wellicht dat ze dit gebruiken om uit het kleine bereik met IR een volledig kleurenbeeld te halen.

Het ziet er indrukwekkend uit, en dit is nog niet eens met de nieuwe sensor
https://youtu.be/0oNM8Ls4MS4
mjtdevries @arjandijk16213 maart 2023 15:01
Tuurlijk hebben ze kleurenbeeld in nachtopnames. Die kleurensensor verdwijnt niet ineens 's nachts uit de camera.
Dat staat los van de keuze om die opnames in kleur of zwart-wit te laten zien.
arjandijk162 @mjtdevries13 maart 2023 15:09
Mijn Eufy ziet er 's nachts toch meer uit als de eerste 4 seconden, daar zie je weinig kleur aan
mjtdevries @arjandijk16213 maart 2023 15:13
Met een kleurensensor kun je ook zwart-wit beelden tonen. Door simpelweg de kleurwaarden te negeren en alleen naar intensiteit te kijken.

Dat bayerfilter dat op de sensor zit word er echt niet fysiek uit verwijderd voor de nacht.
Tweak-Freak @mjtdevries13 maart 2023 23:02
Het kleurenfilter is min of meer transparant voor IR licht. Het IR light is monochromatisch, veel camera’s verwijderen het infrarood filter uit het optische pad in de nacht modus. Hierdoor blijft er relatief aan het IR licht zeer weinig kleur informatie over. Vandaar de zwart-wit beelden.
audb @Tweak-Freak14 maart 2023 13:15
Je hoort ook duidelijk in de youtube film een klik geluid van de IR filter.
Zelf heb ik een draaibare camera uit China van €35 die zowel IR of witlicht kan gebruiken voor de opnames en bij de laatste heb ik echt redelijke kleuren beeld.
Deze kan automatisch overschakelen van IR naar witlicht maar daar ik de camera ook gebruik voor verlichting bij de buiten deur laat ik deze gewoon aanstaan.
Wel moet deze natuurlijk op een adapter aangesloten worden en ondersteund deze helaas alleen wifi 2.4Ghz of lan en juist Arlo doet alleen Wifi wat in praktijk makkelijk weg te drukken valt.
kondamin @J2S13 maart 2023 21:14
Meer bits meer = meer informatie.
Natuurlijk moet er een degelijke A/D converter op zitten die de sensor kan uitlezen met een resolutie die hoog genoeg is om tot 14bit waarden te komen als de converter dat niet kan is het verhaaltje natuurlijk gedaan.

14bit waarden splitsen de lading op de fotosite in 16383 verschillende mogelijkheden
12bit moet het doen met slechts 4096 waarden.

Ja 0 blijft 0 en 1 blijft 1
maar bij het 14bit bestand werk je met waarden van 0.01 en bij het 12bit bestand werk je met stappen van 0.05

Het is donker dus aan een volle lading geraken we niet, we doen alsof 1/4 gelijk is aan 1
dan heeft het 14bit bestand nog 4096 waarden om een licht sterkte uit op te maken maar het 12bit bestand nog maar 1024.

in werkelijkheid is het logaritmisch ingedeeld en gaan er veel meer bits in de lage waarden.Maar in het principe blijft het wel kloppen.
koelpasta @J2S13 maart 2023 14:36
Hoeveelheid bits heeft natuurlijk 0,0 te maken met de lichtgevoeligheid van een chip. Meer bits betekent dat de data die er is, in kleinere stapjes wordt opgeslagen.
Ja, en dat er dus minder qwantiseringsruis in de opgeslagen data zit. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om een ruisfilter het beeld te laten reconstrueren.
Het kost dus meer stroom en opslag, maar heeft niet echt voordelen.
Neen, nu maak je de veronderstelling dat die sensor dus helemaal niet lichtgevoeliger is terwijl die dat best zo kan zijn.
Het feit dat ze meer bits gebruiken zegt niks over of de lichtgevoeligheid hetzelfde is gebleven.
Daarnaast blijft het voordeel dat ik hierboven noem gewoon staan, ook al blijft de lichtgevoeligheid hetzelfde.
Coolstart @J2S13 maart 2023 15:14
Hoeveelheid bits heeft natuurlijk 0,0 te maken met de lichtgevoeligheid van een chip. Meer bits betekent dat de data die er is, in kleinere stapjes wordt opgeslagen. Het kost dus meer stroom en opslag, maar heeft niet echt voordelen
Het heeft wel voordelen. Zie hier extra info in mijn andere reactie.
Vooral voor beveiliging wil je de datastroom zo laag mogelijk houden om opslag in de hand te houden.
Meer bits in de opname wil niet zeggen dat je meer data verbruik tijdens het verzenden. Je stuurt gewoon een 8-bit bestand door zoals ervoor maar het origineel was wel 12bit. Via compressie delete je wat je niet nodig hebt.
Daarnaast hebben normale beveiligingscamera's gewoon IR leds om 's nachts beeld op te nemen. Werkt een stuk effectiever dan het dynamisch bereik van je sensor iets proberen te vergroten.
Meer bits geeft je geen nachtzicht maar geeft je wel de mogelijkheid om een beeld te maken waar binnen + buiten samen gefilmd worden. Met 8-bit heb je hiervoor 2 sensoren nodig.

12 en 14 bit sensoren hebben dus wel degelijk voordelen.
Umbrah 13 maart 2023 14:01
Dit soort sensoren zijn best cool, vooral als je verder gaat dan enkel RGB met zo'n sensor, of zelfs banden gaat afsnijden/af gaat schalen naar 8-bit mapping toe, om het beeld meer definitie in bepaalde plekken te geven.

Al helemaal wordt het leuk als je met infrarood aan de bak gaat met zo'n sensor. Op een gegeven moment hangt het stukje "camera en video" echter op, en wordt dit verhaal al vrij snel "remote sensing". Een 'afbeelding' van bijvoorbeeld Sentinel 2 (een door de ruimte rond vliegende camera) heeft 14 banden, met elke band een bereik van voor NIR 106nm op de ~833nm band bijvoorbeeld. De data uit de sensor tegenover de informatie die je met 8-bit RGB visualiseert is érg boeiend (want je kan er bijvoorbeeld kunstgras mee van echt gras onderscheiden). Met 12bit precisie op een sensor zou je met de filters van zo'n camera meer kunnen doen, waardoor je bijvoorbeeld van de ~400 tot en met de ~900nm kan gaan zonder al te veel beeldkwaliteit in zowel RGB áls IR te verliezen, waardoor de camera zowel overdag áls in de nacht, áls met tegenlicht/reflecties goed kan zijn!

[Reactie gewijzigd door Umbrah op 22 juli 2024 15:20]

p0st 13 maart 2023 14:01
Ik heb zelf de Pro3 camera's thuis (wel permanent aan de stroomkabel) en dat werkt echt heel goed. Scherpe beelden, relatief goede herkenning van personen en voertuigen 's nachts en i.c.m. de BuzzKill app en Google HUB's ook prima qua alarmering. Ik zou de camera's van Arlo zeker aanbevelen als je op zoek bent naar een relatief betaalbaar systeem zonder te veel configuratie"gedoe"
amsterdamned 13 maart 2023 13:29
12 bit kan zeker weten voordelen bieden. Wolken kunnen er bijvoorbeeld een stuk realistischer uitzien. En volgens mij kun je de 12 bit van een 12 bit camera ook niet vergelijken met de bits van een monitor, aangezien een camera linear is en een monitor logaritmisch is.
mjtdevries @amsterdamned13 maart 2023 13:45
Het zijn gewoon dezelfde bits. En bij een nachtopname is een overbelichte wolk niet het grote probleem.
Dan gaat het er om hoeveel ruis je sensor heeft. En daar gaan deze bits geen onderscheid maken.
SniperEye 13 maart 2023 13:37
Voor degenen die het belangrijk vinden: Arlo maakt de camera’s niet in China als een van de weinige fabrikanten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @SniperEye13 maart 2023 14:34
Er wordt daar letterlijk aangegeven dat sommige Arlo camera's in Vietnam worden gemaakt. Mogelijk geldt dat niet voor alle modellen. Over dit model wordt niets gezegd. Hoe groot is het verschil?

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 15:20]

mrbullet @SniperEye13 maart 2023 16:17
Geweldig. Dit zou ook een filter criteria in de PW moeten zijn.
sebastienbo 13 maart 2023 13:30
Ik vind het artikel wat misleidend, het is toch niet de camera die wifi ondersteunt? Maar het basisstation?
bossanova 13 maart 2023 13:33
Als er nou weer eens een 12bit semi-pro videocamera op de markt kwam, dan zou het nieuws zijn.
De markt voor videocamera's is alleen maar teruggelopen omdat mensen denken dat hun telefoon net zulke goede video kan maken.

100 jaar geleden was videografie een bezigheid van rijke mensen. Die tijden komen weer terug.
Dat is niet nodig.

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