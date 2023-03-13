Arlo brengt 5 Pro-beveiligingscamera uit met 12bit-camerasensor

Camerafabrikant Arlo brengt zijn Pro 5-beveiligingscamera uit in Europa. Het belangrijkste verschil met zijn voorganger is dat de Pro 5 beschikt over een 12bit-camerasensor. Het apparaat kost 250 euro.

De Arlo 5 Pro-beveiligingscamera beschikt over een 12bit-sensor. Het vorige model, de Pro 4, had nog een 10bit-sensor. Met deze sensor krijgt het nieuwe model een groter kleurbereik, wat er volgens de fabrikant voor zorgt dat de camera beter opnames kan maken in de nacht. De resolutie van de camerasensor is met 2560x1440 pixels gelijk gebleven.

Volgens Arlo heeft de Pro 5 een accuduur die tot dertig procent langer is dan die van zijn voorganger. Daarnaast heeft de camera een 'low power mode’-functie die tot een vijftig procent langere accuduur zou moet leiden, zo claimt Arlo. Het nieuwe model maakt in tegenstelling tot zijn voorganger gebruik van dualbandwifi en ondersteunt daarmee dus 2,4GHz- en 5GHz-frequenties.

De Pro 5 ondersteunt daarnaast de Arlo Secure-app en de cloudopslagabonnementen van Arlo, waarvan het bedrijf binnenkort de prijzen verhoogt. Arlo-gebruikers kunnen ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden via de cloud terugkijken. Gebruikers met een Arlo Base Station of een SmartHub met USB-aansluiting kunnen hun camerabeelden ook lokaal opslaan.

Het nieuwe apparaat is vanaf 13 maart beschikbaar via Arlo en kost 250 euro. Op 1 april komt de camera beschikbaar via andere webwinkels. De 5 Pro lijkt een Europese versie van de Arlo 5S Pro te zijn, die eerder verscheen in de Verenigde Staten.