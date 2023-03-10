Arlo verhoogt prijzen van alle cloudopslagabonnementen

Arlo, fabrikant van bewakingscamera's en videodeurbellen, verhoogt de prijzen van alle cloudopslagabonnementen. Het goedkoopste abonnement gaat van 2,79 naar 3,99 euro per maand. De prijsverhogingen gaan op 17 april in.

Het is voor het eerst sinds de oprichting in 2014 dat Arlo zijn prijzen verhoogt, zegt het bedrijf in een faq. Een Arlo Secure-abonnement geeft toegang tot beveiligingsfuncties en cloudopslag van de apparaten van het bedrijf. Gebruikers die een enkele camera willen integreren, gaan straks 3,99 euro per maand betalen voor cloudopslag. De mogelijkheid tot het integreren van een onbeperkte hoeveelheid camera's gaat 10,99 euro kosten. Arlo gaat wel voor het eerst de mogelijkheid aanbieden om jaarlijks te betalen. De prijzen vallen dan zo'n zeventien procent goedkoper uit dan bij een maandabonnement. De prijsverhogingen worden op 17 april doorgevoerd.

Arlo-gebruikers kunnen ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden terugkijken. Die beelden worden dan bij Arlo opgeslagen. Het bedrijf adverteerde prominent over deze functie op verpakkingen en in marketingmateriaal. Die gratis functie zou geschrapt worden, maar Arlo kwam daar later op terug. Zonder de gratis functie moeten gebruikers betalen of een Arlo Base Station gebruiken om opnamen lokaal op te slaan.

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs
Arlo Secure Multimedia € 9,99 € 10,99
Arlo Secure Plus Multimedia € 14,99 € 15,99
Arlo Secure Enkele Camera € 2,99 € 3,99
Arlo Smart Premier Multi Camera Maandelijks € 8,99 € 10,99
Arlo Smart Premier Enkele Camera Maandelijks € 2,79 € 3,99

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 10-03-2023 12:45 96

10-03-2023 • 12:45

96

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Reacties (96)

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CypressGTX 10 maart 2023 12:48
Zo cloud werd geïntroduceerd als een schaalbaar model, wordt het nu melkkoe voor de bedrijven. Iedereen is inmiddels ingestapt voor een prijsje dat mensen denken, nja dat is wel redelijk. En nu gaat het beginnen, prijzen gaan de pan uitstijgen.
Koop lekker een NAS mensen :)
Verwijderd @CypressGTX10 maart 2023 14:05
Het rekensommetje is niet per se zo simpel hoor...

Een basic, ik wil niet nadenken, setup van synology met twee disks als rekenvoorbeeld:
- Sonology DS720+ ≈ 450,-
- twee 4TB disks ≈ 150,-
- Stroomverbruik idle ≈ 6W ≈ 5 kWh / maand
- Stroomverbruik Access ≈ 16W ≈ 12 kWh / maand

Met een energieprijs van 0,40 ct per kWh (prijsplafond) zit je dan op 2,- tot 5,- per maand aan stroomverbruik.

Om dan net zoveel kwijt te zijn als een abonnement van 10,- moet je ergens tussen de 6 en de 12 jaar met je hardware doen. Een snelle online search suggereert dat software ondersteuning max. 5 jaar is en dat consumenten 3-7 jaar met een NAS doen.

Een NAS kan zeker wel voordelen hebben en ook wel kosten efficient zijn (als je veel data wil opslaan bv), maar het plaatje is niet heel zwart wit in ieder geval. Als iemand een bescheiden opslagvraag heeft, geografische redundantie wil, klein woont en/of weinig eigen beheerstaken wil hebben zou ik geen NAS aanraden, dat is dan veelsteveel werk, risico en upfront costs om er misschien een paar euro voordeliger op uit te zijn op een termijn van jaren.

Persoonlijk heb ik met 1TB OneDrive, een beetje iCloud storage en een gebruikersvriendelijke open source backup tool voor in totaal 5 EUR per maand de hele handel thuis gebackupt voorzover nodig. Is vast niet voor iedereen toereikend, maar laat wel zien dat een NAS zeker niet altijd het antwoord is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:55]

sn33ky @Verwijderd10 maart 2023 17:07
Ik denk dat als personen een NAS kopen, dit voor meerdere doeleinden gebruikt worden dan alleen beelden van de camera's opslaan. Dus het rekensommetje is inderdaad niet zo simpel.
themadone @Verwijderd10 maart 2023 17:37
Ondanks dat een nas idd niet overal toepasbaar is, zijn er natuurlijk open source nas producten gratis te gebruiken. Gooi dat op een Raspberry pie en je initiële kosten zakken aanzienlijk.

Stroomverbruik ligt er ook maar net aan, genoeg zonnepanelen op mijn dak dus de nas draait gratis.

De cloud lokt je binnen en blijft vervolgens met prijsverhogingen komen, terecht want de operationele kosten lopen op, maar zit ook marge op natuurlijk.
jongetje @themadone10 maart 2023 17:51
Dat verhaal van zonnepanelen is nu nog leuk met salderen maar gaat over een paar jaar niet meer op. Tenzij je je NAS alleen aanzet als de zon schijnt.
themadone @jongetje10 maart 2023 18:31
Na salderen en waarschijnlijk nog tijdens hangt hier een huisbatterij dus komt wel goed ;-)
jongetje @themadone10 maart 2023 19:04
Dat is natuurlijk ook niet gratis (tenzij het spul helemaal is afgeschreven). Maargoed, wordt wel erg offtopic.
TIGER79 @themadone10 maart 2023 20:02
Tuurlijk is een batterij leuk voor een dag-nacbt cyclus, maar opslaan wat je in de zomer aan overschot hebt om in de winter beschikbaar te hebben heb je het over een capaciteit van 1200 kWh minimaal :p
Ik durf niet eens te vragen wat dat kost, waarschijnlijk een tweede hypotheek....
Oftewel met thuisaccus gaan we het wegvallen van het salderen niet opvangen, of in ieder geval niet financieel.
habbekrats @Verwijderd10 maart 2023 19:46
Een nas DS223 €275-,- euro
Voor opslag van de beelden is 4TB al redelijk veel , ik heb 3 camera's op een 1 TB Disk. Is ruim voldoende voor 2 week rotatie. uitvoering: Toshiba S300 Surveillance (CMR), 1TB ca 50 euro.
AlRoke @CypressGTX10 maart 2023 12:50
Let wel, als je enkel lokaal opslaat kun je bijna net zo goed niet opslaan, want inbreker zoekt de NAS gewoon lekker op 😅 . (Bij kennissen ook daadwerkelijk gebeurt... waarschijnlijk niet eens bewust, inbreker stal simpelweg alle elektronica).

[Reactie gewijzigd door AlRoke op 22 juli 2024 16:55]

The Zep Man @AlRoke10 maart 2023 12:55
Let wel, als je lokaal opslaat kun je bijna net zo goed niet opslaan, want inbreker zoekt de NAS gewoon lekker op 😅 .
Hoe weet een inbreker of en waar een deurbelcamera videobeelden heen opslaat?

Verder kan je natuurlijk ook een wederzijdse synchronisatie opzetten met iemand die je kent die ook een deurbelcamera heeft.

Je kan natuurlijk ook je NAS in een kinderkamer plaatsen. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:55]

AlRoke @The Zep Man10 maart 2023 13:08
Hoe weet een inbreker of en waar een deurbelcamera videobeelden heen opslaat?
Want een inbreker moet dat vooraf weten ofzo? Als je alles wat ook maar enigszins waardevol oogt aan het stelen bent, dan neem je de NAS ook gewoon mee.

En als je (live) synchroniseert met een vriend, dan ben je niet meer lokaal aan het opslaan 👍(en dus goed bezig).
The Zep Man @AlRoke10 maart 2023 13:27
Want een inbreker moet dat vooraf weten ofzo?
Ja. Niet elk huis heeft een NAS. 'Inbreker zoekt de NAS gewoon lekker op' impliceert dat de inbreker dat met een doel doet.
En als je (live) synchroniseert met een vriend, dan ben je niet meer lokaal aan het opslaan 👍(en dus goed bezig).
Je slaat ook nog steeds lokaal op. Dat is het verschil tussen synchronisatie en upload.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:55]

dragnar12 @The Zep Man10 maart 2023 13:25
Of je streamt het gewoon live naar youtube XD.
telenut @dragnar1210 maart 2023 14:44
hmm... Heeft dit geen beperkingen? Die vermoedelijk wel te omzeilen zijn...
maar dit lijkt me wel iets dat ik eens ga proberen :-)
dragnar12 @telenut10 maart 2023 15:03
mja weet niet of iedereen het er mee eens is als ze live op youtube staan.

En de wetgeving

De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

[Reactie gewijzigd door dragnar12 op 22 juli 2024 16:55]

telenut @dragnar1211 maart 2023 09:54
dat is bij mij al niet het geval. En je kan ook streamen naar youtube voor een beperkt (lees ; enkel uzelf) publiek.
Dark Angel 58 @dragnar1213 maart 2023 10:42
Of je streamt het gewoon live naar youtube XD.
En een inbreker leest een bericht naast scherm.... "smile, you are live on youtube!" :P
beeldbuijs @The Zep Man10 maart 2023 13:58
De ondervraagde inbrekers hadden allemaal minimaal twintig inbraken gepleegd in de afgelopen drie jaar. Zij verklapten hun trucs aan onderzoekers die in de gevangenis op bezoek kwamen. Uit het onderzoek blijkt dat een ervaren inbreker een huis in een minuut of twintig kan doorzoeken en dat hij daarna kan vertrekken met een buit ter waarde van ongeveer 800 pond (bijna 1200 euro).
Terwijl allerlei voorlichting in Nederland hierover al jaren waarschuwt dat inbrekers in gemiddeld 5 minuten weer buiten staan.
Favoriet om te stelen zijn gemakkelijk mee te nemen dingen als flatscreentelevisies en digitale camera's.
Nou zit onze tv met vier bouten vast aan een draaibare arm. Dat maakt het losmaken niet makkelijker en dan moet je ook nog het juiste gereedschap meenemen. Ik heb ik geen NAS maar lijkt me wel een goed idee die ‘moeilijk’ goed vast te maken :Y)
Verwijderd @beeldbuijs10 maart 2023 21:00
Dat had ik in mijn oude studenten huis ook, toen waren ze geïrriteerd, en hebben de tv maar kapot geslagen :(
sn33ky @AlRoke10 maart 2023 12:56
Dit is ook op te lossen.
Je slaat de beelden lokaal op naar de NAS. Daarnaast draai je van die folder een cloud Sync (Synology package) naar OneDrive. voila, laat ze de NAS maar meenemen. Beelden staan toch betaalbaar veilig in de cloud.

Ok Hiervoor heb je ook een Cloud dienst nodig. Maar wie heeft er nu geen office subscription (of via werk) of Google drive? En je kan de provider zelf kiezen met onbeperkt aantal camera's.

[Reactie gewijzigd door sn33ky op 22 juli 2024 16:55]

Shadow771 @sn33ky10 maart 2023 13:01
Of 2 nassen kopen en zet de 2e nas ergens offline. En dan syncing met elkaar (nog wel een backup oplossing zoeken)
The Zep Man @Shadow77110 maart 2023 13:06
Daar heb je niets aan in het geschetste scenario (inbreker breekt in, steelt NAS, geen tijd om te synchroniseren). Dit even onafhankelijk van hoe realistisch of hoe vaak dat scenario voorkomt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:55]

rvt1 @The Zep Man10 maart 2023 13:25
Dan heb je het verkeerd I geregeld. Gewoon eerst remote opslaan en daarna terug sync en, klaar !
The Zep Man @rvt110 maart 2023 13:28
Dan heb je het verkeerd I geregeld. Gewoon eerst remote opslaan en daarna terug sync en, klaar !
Je kan het gewoon lokaal opslaan en tegelijkertijd synchroniseren. Het is niet nodig om daar twee kopieeracties over het internet aan te besteden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:55]

Shadow771 @The Zep Man10 maart 2023 14:37
"geen tijd om te synchroniseren"

Dan doe je iets niet goed, want sync hoort realtime te zijn.
Ik bedoelde overigens niet om achteraf pas synchronisatie in te stellen. Dat moet je natuurlijk vanaf het begin doen..
dutchnltweaker @Shadow77110 maart 2023 13:26
Of een externe harde schijf met veel opslag? Zo back-up ik mijn nas om de zoveel tijd.
Shadow771 @dutchnltweaker10 maart 2023 14:35
Met alleen dat heb je geen offsite backup.
Xfade @Shadow77110 maart 2023 15:02
Als hij hem niet thuis bewaard kan je het best offsite backup noemen.
Shadow771 @Xfade10 maart 2023 15:33
Ja en Nee

Wel als hij die disk elke dag ff buiten zn huis bewaard ofzo. Beetje rompslomp, maar het kan ja..

Maar als er iets gebeurt (brand?) terwijl die externe HDD thuis is (om backup te maken), ben je alsnog de sjaak.

[Reactie gewijzigd door Shadow771 op 22 juli 2024 16:55]

Xfade @Shadow77110 maart 2023 15:34
Hij heeft toch een nas en een externe hdd? Die staan dan niet bij elkaar.
Shadow771 @Xfade10 maart 2023 15:42
hoe weet je dat? een externe hdd sluit je meestal aan via USB. USB kabels zijn meestal niet zo lang hoor.. :)
Martinspire @sn33ky10 maart 2023 14:34
Moet die sync wel gedraaid hebben voordat de inbreker de stekker eruit trekt. Ik kan me voorstellen dat ze tegenwoordig gewoon de stroom uitzetten om te gaan voorkomen dat die smart devices uitzenden.
sn33ky @Martinspire10 maart 2023 16:47
Vanaf dat de er bij mij maximaal 30 seconden beeld opgenomen is en op de nas staat, start de NAS de sync naar het internet van +-25mb opnames. Dus dan moet de inbreker binnen de ong. 45 seconden na het begin van de opname het stroom onderbreken of moet de inbreker binnen ong 45 seconden de nas ontkoppelen.

En omdat zowel de stroomonderbreking als de NAS op het zolder staan (langs mijn slaapkamer), is het toch een uitdaging om niet betrapt te worden in mijn situatie.

Daarbovenop zit een home assistant alarm systeem, dat al zeker getriggerd is en screenshots heeft genomen van de opname toen er beweging werd gedetecteerd. En de homeassistant Raspberry pi zit in een valse muur verwerkt op onze slaapkamer. wat je moet weten om daar bij te komen.
Daarbovenop gaat door de home assistant trigger alle lampen (incl. buitenlampen) in een strobe mode, kleuren lampen die een politie sirene nabootsen en meerdere smart speakers (incl 5.1 set) op meerdere kamers op goed volume en niet in volledige sync dit afspelen.

Maja, ik besef ook dat camera's puur een afschrikmiddel zijn voor de amatuer inbrekers. Als er een dievenbende bezig is, hebben ze wel de tools en kennis om het alsnog degelijk te doen is.

Al denk ik als ze bij mij een frequentiescan doen, dat ze zich wel bedenken om een poging te ondernemen bij mij. Proberen ze het toch, dan denk ik dat na het lawaai en de lampen snel weer rechtsomkeer word gedraaid ;)

Dus inderdaad Bivakmuts op, niks aantrekken van het lawaai en lichten, hopen dat de eigenaars niet dicht bij huis zijn en de buurt niet gealarmeerd is. En je hebt een mooie slag geslagen. Maar nemen ze dat risico wel?

[Reactie gewijzigd door sn33ky op 22 juli 2024 16:55]

Martinspire @sn33ky10 maart 2023 20:30
Afgezien van het feit dat je beter niet je hele beveiliging online moet gooien, ook al is het een tweakers account, is het niet zo heel raar om meteen de stroom af te sluiten bij inbreken. Dieven gaan ook helemaal niet vaak achter je inboedel aan tenzij ze weten dat je veel hebt wat ze kunnen verkopen. Random huizen beroven gebeurt niet echt meer. Verder worden veel auto's gejat op bestelling, dus dan hoeven ze alleen je sleutel te hebben.

Feit blijft dat zelfs al heb je ze op camera, dat vaak toch weinig zegt als ze masker op hebben en dergelijke. Ga er maar vanuit dat als iemand je auto op bestelling jat, ze weinig achter zullen laten. Soms met die elektronische sleutels hoeven ze niet eens binnen te komen.

Mijn auto is toevallig eens zo gejat en waarschijnlijk met locatiedata op een geplaatste foto gedetecteerd. Politie heeft hem niet gevonden (sterker, die gaven dezelfde zaterdagmiddag nog aan hem niet verder te behandelen want ze zagen er geen zaak in om succesvol te vervolgen) en de verzekering deed ook de schouders omhoog en dat was het dan.

Misschien schrik je wat weg, misschien krijg je nog iets te pakken, maar als je echt moeilijk gaat doen, zullen ze niet schromen om meer geweld te gebruiken. Als ze je huis in de fik zetten omdat ie veel lawaai maakte, zullen zij er niet minder om slapen maar jij bent wel alles kwijt. Dus zo zit ook overal een nadeel aan. Dan kun je nog beter trackers op je spullen bewaren zodat je ze nog terug kunt vinden, dan veel uitgeven en alsnog risico's nemen.
amigob2 @AlRoke10 maart 2023 15:16
Een bivack muts, sjaal voor het gezicht, probleem opgelost voor de inbreker. En als er camera's hangen doen ze dat, als ze echt naar binnen willen.
slijkie @AlRoke10 maart 2023 13:41
De kans dat een inbreker de intelligentie & geduld heeft om de NAS te vinden moet ik nog tegen komen. Tevens is mijn ‘NAS’ eenr rack unit, dan mag de inbreker eerst gokken uit de 24 verschillende servers. Of een paar honderd kilo staal meenemen.

Of natuurlijk er rustig met handboekjes voor gaan zitten.

Oftewel, 99,9999999% van de inbraken zijn geen inbraken zoals die op films. :)
Martinspire @slijkie10 maart 2023 14:35
Als er zoveel staat en hij weet dat ie gefilmd wordt. Gaat ie het niet meer meenemen maar gewoon slopen, in de hens zetten of weet ik veel wat. Dan heb je niet alleen de schade van inbraak, maar ook alles naar de tering. Ik denk niet dat dat een verbetering is. Dan kun je nog beter je inboedel duidelijk hebben zodat de verzekering snel aan de slag kan (wat overigens sowieso geen slecht idee is)

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 16:55]

Fly-guy @slijkie10 maart 2023 14:24
Ik heb uiteraard geen cijfers, maar het zou mij niet verbazen als gemiddeld de NAS in de meterkast staat. Uit het zicht, lekker dicht bij de router (korte kabels).
Ik zou de meterkast iig niet overslaan, mocht ik ooit verkeerde ideeën hebben.

En ja, als je dan toevallig een serverrack tegenkomt, neem je gewoon zoveel mogelijk mee, of heeft de eigenaar mazzel.
Indoubt @Fly-guy13 maart 2023 18:07
paar dagen later natuurlijk maar ik heb NAS, POE injector/router en UPS in een afgesloten stalen kast en de kabels van de camera's lopen door stalen buizen van onder de vloer tot in de stalen kast.

Stroom uitschakelen werkt dus niet en kabels knippen kan ook niet tenzij met een hele grote betonschaar.

Uiteraard kan ook dit kapot maar dan zijn ze wel even langer bezig. Als het maar heel veel moeilijker is dan bij de buren :)
Deleon78 @AlRoke10 maart 2023 12:59
Hoe kom je hierbij? Op welke cijfers baseer je deze claim?
TheKerremenke @AlRoke10 maart 2023 13:40
Kwestie van de NAS in de kruipruimte zetten. Succes met zoeken voor de inbreker. Ja, in de meter kast is het nogal logisch dat ze hem vinden.. }:O
litebyte @TheKerremenke10 maart 2023 14:01
Bij bewoners hier in de straat hebben ze meer dan een dag de tijd genomen (geslapen en gegeten), al het vlees, (de salami niet) opgegeten Het broodrooster stond zelfs nog in de keuken. Naast veel gejat ook veel vernield en letterlijk het hele huis van kelder tot zolder overhoop gehaald.
TheKerremenke @litebyte10 maart 2023 14:21
Maar ook de kruipruimte gecontroleerd? Want daar doelde ik op.

Helemaal voorkomen ga je het toch niet. Tenzij je direct offsite opslag hebt.

[Reactie gewijzigd door TheKerremenke op 22 juli 2024 16:55]

litebyte @AlRoke10 maart 2023 13:56
Ik wordt liever (ook) gelijk via pushbericht gewaarschuwt als schorriemorrie zich op mijn terrein bevindt.
De kans dat later nog aan de hand van beelden kan leiden naar het gespuis is nihil in Nederland.
beeldbuijs @AlRoke10 maart 2023 14:02
Niet speciaal voor inbrekers, maar zo langzamerhand heb ik toch heel wat oud werk, familiefoto’s, administratie die ik absoluut niet kwijt wil raken.

Cloud is handig daarvoor, maar één ei is geen ei, eh… backup, dus ik zet ook alles nog een keer op een grote back-upschijf. En bewaar die op een ander adres.
RebelwaClue @AlRoke10 maart 2023 14:49
Niks mis met alleen lokaal opslaan. Gewoon zorgen dat de NAS niet in het oog springt of beter nog een patchkast verankerd aan de grond/muur met een sleutel.

Bij mij staan ze in de meterkast en de meterkast zit gewoon op slot.
Al staan mijn camera beelden niet op de NAS maar op de Unifi omgeving.

[Reactie gewijzigd door RebelwaClue op 22 juli 2024 16:55]

Miglow @AlRoke10 maart 2023 16:22
Gewoon op de zolder met vlizotrap.
Tintel @AlRoke10 maart 2023 16:42
Maar in gevallen waar de inbraak niet lukt of het vernieling betreft of porch pirates, dan is een NAS toch prima?

Natuurlijk is cloud storage mooi en handig maar zoals @CypressGTX al opmerkte; een nieuwe cashcow is geboren...
Yzord @AlRoke10 maart 2023 17:28
Mijn nas staat bij mijn pitbull mansion. Ideale ruimte en gratis bewaking 👌🏻
StGermain @AlRoke12 maart 2023 16:59
Mijn NAS staat in de slaapkamer, dan moet die inbreker niet enkel mij maar ook mijn echtgenote passeren :)
AlRoke @StGermain13 maart 2023 08:53
Want je hebt nachtdienst ofzo en slaapt overdag in je slaapkamer? "The most common times for break-ins occur between 10 am and 3 pm". Ook interessant: "About 75 percent of burglars revealed that the bedroom was the first place they’d look for things to steal.". Eerste punt in een campagne van de overheid een keer gehoord, tweede punt komt van een random google search en is misschien minder betrouwbaar.

[Reactie gewijzigd door AlRoke op 22 juli 2024 13:48]

Rataplan_ @CypressGTX10 maart 2023 13:44
Mijn gedachte, ik ben liever zelf in charge. Maar: een Synology met twee disken verstookt al gauw 30w. Met een stroomprijs van 40 cent zit je al over de 100 euro per jaar aan stroom. + Aanschaf natuurlijk. Afhankelijk van wat je allemaal zelf wil hosten toch wel aan de prijs voor je deurbel :D
sbmuc @CypressGTX10 maart 2023 12:52
Voor een tweaker is een NAS een prima oplossing voor dit soort doeleinden. Echter gemiddelde consument zou ik toch echt geen NAS aanraden. En ik heb zelf een NAS die al jaren uitstekend werkt en voor veel toepassingen gebruikt wordt
beeldbuijs @sbmuc10 maart 2023 14:06
Zelfs als de beheersing van de techniek het obstakel niet is, zoals bij veel tweakers, is het niet altijd de handigste oplossing.

Wij zijn hier maar met zijn tweeën thuis en ik ben de enige die bestanden bewaard. Dan kun je net zo goed twee harde backup-schijven en een cloud gebruiken. Een NAS voegt dan weinig toe, maar kost wel stroom en aanschaf. Of je moet het graag willen vanwege fanatiek films streamen naar je tv of zo, maar daar heb ik al 4 streamingdiensten voor.
Shadow771 @beeldbuijs10 maart 2023 15:46
Een NAS hoeft niet persée voor 1 huishoud te dienen.

Mijn NAS serveert voor meerdere familieleden die in verschillende huizen wonen. :)
beeldbuijs @Shadow77110 maart 2023 19:34
Dat is natuurlijk mooi, als je zo de kosten kunt drukken en waarschijnlijk ook energieverbruik :)

Helaas gaat dat in mijn geval niet lukken. Ik heb wel een paar goede vrienden die een NAS hebben, maar ik weet niet of ik al mijn persoonlijke en zakelijke bestanden in de handen wil leggen van iemand anders. Ik zou andersom niet bij hun bestanden willen kunnen. Maar misschien is dat ook af te bakenen met een ww voor verschillende gebruikers onderling.
eheijnen @CypressGTX10 maart 2023 13:00
Maar zo is het vroeger met de Doe Het Zelf Zaken ook gegaan. Bij de Gamma was destijds alles stukken goedkoper. Toen de meeste DHZ zaken het loodje hadden gelegd gingen de prijzen duchtig omhoog. Voor een scherpe prijs hoef je daar al lang niet meer te komen.
GrooV @CypressGTX10 maart 2023 13:17
Nou ja, erg naïef om te denken dat het altijd het zelfde blijft natuurlijk. Cloud opslag is net zo goed onderhevig aan inflatie
Zebby @CypressGTX10 maart 2023 13:29
Een Synology DS220j, een heel eenvoudige NAS.
Aanschafkosten: pakweg 300 euro met 4Tb schijven
Energiekosten: 108 euro (grofweg 25w verbruik (15+5+5) = 25w*24u*365d / 1000 = 219 KwH * 0,495 = 108 euro)

Ga je inderdaad >1 Tb opslaan, dan kan een NAS kostentechnisch leuk zijn. Cloud abonnementen worden duur bij alles boven de Tb, maar ik ken niet veel mensen die dat opslaan.

Bij <1Tb is een cloud dienst <100 euro per jaar, en ga je dus al op energiekosten verlies draaien met zelfs een simpele NAS.

Dat rekensommetje is met de huidige energieprijzen niet zo simpel meer als het was.
Shadow771 @Zebby10 maart 2023 15:46
gadver.. een J-model...
Zebby @Shadow77110 maart 2023 15:57
Zocht een van de goedkoopste om het beeld niet te veel in mijn argument te vertrekken.
Men vergeet nogal makkelijk dat een 24/7/365 aan staat en daarmee best fors verbruikt.
david-v @Zebby10 maart 2023 17:30
Zelfs bij 2 TB zit je bij de meeste cloud providers al rond €10 per maand. Dan heb je nog steeds een financieel voordeel als je voor cloud opslag gaat (waarbij je wel een degelijke backup hebt bij een calamiteit, dat is bij een single NAS oplossing niet het geval, bijvoorbeeld brand).

Ik denk dat je voor het inzetten van een NAS toch wel het volgende moet hebben (aan eisen):

Een glasvezel verbinding als je je NAS ook van buiten benaderbaar wil maken (voor jezelf én voor anderen, denk aan familie)
Meer dan 2 TB aan gegevens wil opslaan (video?)
Niet wilt dat jouw bestanden in een publieke cloud worden opgeslagen
Enige kennis van het opzetten en beheren van een NAS.

Voor het merendeel van de "normale" gebruikers die "ergens" hun bestanden willen opslaan is een clouddienst toch echt een veel beter idee en bij <2TB zelfs een stuk voordeliger
RobinFM @Zebby11 maart 2023 07:39
Synology geeft als energieverbruik voor mijn DS220+:
14.69 W (Toegang)
4.41 W (HDD slaapstand)

Ik heb het niet nagemeten, maar da's toch fors minder dan de 25W waar jij mee rekent, dan heb je het ineens over zo'n 60 euro ipv 108. En dat geldt dan als je 24/7 de schijven aanspreekt, wat in de meeste gevallen niet zo zal zijn. Dus in de praktijk vallen de stroomkosten nog wel wat lager uit.
Zebby @RobinFM11 maart 2023 10:27
Ik heb een gemiddelde gepakt op basis van metingen online, niet op basis van specs. Je verbruik zal afhangen van hoe actief je NAS wordt belast, en hoe veel HDD's je hebt. Iedere HDD voegt 5W toe (gemiddeld). En ik heb een basismodel gebruikt, jij pakt er een die speciaal is gebouwd met energieverbruik als marketing. Dat helpt natuurlijk je argument in jouw voordeel - niet iedere NAS is zo. En niet iedereen gebruikt de slaapstand functie, ik volgens mij niet op de mijne. Met HA vermoed ik dat er weinig slapen gebeurt.

Dan nog is het verre van een no-brainer, puur kostentechnisch, los van andere voordelen/nadelen. Maar laten we in ieder geval transparant zijn.
david-v @CypressGTX10 maart 2023 13:31
Koop lekker een NAS mensen
Kan je vanuit de Arlo systemen naar een nas wegschrijven? Wat zijn de aanschafkosten van een nas? En de afschrijving? Wat verbruikt een nas per jaar aan energie?

Nog even los of een nas voor een niet Tweaker de oplossing is.... Ik ben bang van niet.

Wat ik trouwens niet zo snel kon vinden is hoeveel ruimte je dan krijgt bij de cloudopslag. Is dat ongelimiteerd of maximaal 1 jaar of heb je een bepaalde hoeveelheid ruimte tot je beschikking?
beeldbuijs @david-v10 maart 2023 14:08
Daarom hoop ik dat we binnenkort een standaard hebben waarmee alles makkelijk te beheren is, want voor elk apparaat een andere app, ander cloud abonnement gaat m niet worden:
Verwijderd @CypressGTX10 maart 2023 14:20
Koop lekker een NAS mensen :)
Een NAS kan gewoon duurder zijn dan het goedkoopste abonnement.

Aanschaf en configuratie van de NAS even daargelaten...
Yzord @Verwijderd10 maart 2023 17:33
Daarom ben je een tweaker en kan je met je nas ietsjes meer voor dat geld dan een abo voor je cam beelden.
sircampalot @CypressGTX10 maart 2023 15:06
Zelfs als je beelden hebt waarop de daders duidelijk herkenbaar zijn, doet de politie daar doorgaans weinig mee.
Heterdaad willen ze wel voor komen.
Luchtbakker @CypressGTX10 maart 2023 16:34
Koop lekker een NAS mensen :)
Een nas is voor je huis tuin keukengebruik prima, maar zakelijk of mensen met data die heel belangrijk is, is cloud opslag een veel betere optie. Veilig in een datacenter.

Daarnaast, een nas inclusief schijven is vrij prijzig ten opzichte van €3,99 per maand. Je hebt dan ook afschrijving. Daar moet je heel wat maanden een abonnement voor hebben. Tegen die tijd is de nas afgeschreven.
DwightyAlmighty 10 maart 2023 12:48
Prima toch alles wordt duurder. Je krijgt er niks extra voor terug en gelukkig compenseert de CAO alle prijsstijgingen [/sarcasme modus uit]
grasmanek94 @DwightyAlmighty10 maart 2023 12:59
Nouja ook al zouden ze procentueel compenseren, dan nog is het voor Jan Modaal niet bij te houden.
Een salaris verhoging van 200 bruto per maand is netto maar 101 eur meer. Stel de prijzen (die je uit je netto salaris betaald) gaan met 6.25% omhoog, en Jan Modaal salaris van 3200 naar 3400 (ook 6.25% denk ik), maar netto krijgt Jan Modaal er maar 3.89% bij. Dus ook al krijgt men inflatiecorrectie op salaris, de meeste blijven toch slechter af (uitzonderingen die veel minder dan modaal verdienen daar gelaten).
nokie @grasmanek9410 maart 2023 13:45
Ik snap het niet (maar misschien is dat omdat ik Belg ben). Ik heb geen rekenmachine bij de hand dus even makkelijkere cijfers gebruiken…

Iemand krijgt 5000 bruto of 2500 netto. Er is 10% inflatie, stel 10% opslag = 5500 bruto of 2750 netto. Procentueel blijft dat toch 10%?

Je kan eventueel in een hogere belastingschaal terecht komen en dus minder overhouden, maar hier in Belgie zijn die schalen ook geindexeerd, dus hou je netto zelfs meer over. (Of dat is toch wat ik op mijn loonbrief zie elke maand).
grasmanek94 @nokie10 maart 2023 13:57
Als we deze even voor het gemak erbij pakken: https://services.raet.nl/proformalite/proforma.asp?dc=0 (ik gebruik deze altijd, best een fijne calculator)

3200 b = 2611 n
3400 b (+200) = 2713 n (+102)

200/3200 = 6.25%
102/2611 = 3.90%

163 netto zou 6.25% netto verhoging zijn, maar daarvoor is bruto ~320 eur (totaal 3518 bruto) nodig ==> alleen dan is je bruto verhoging 10%.

De belastingschalen, aftrekposten, tegemoetkomingen en van alles zorgt voor een scheve verhouding (zie het (on)bestaan van het middeninkomen topic als je meer details wil).

Nog een edit:

Ik heb even gekeken om het correct te samenvatten / onderbouwen, en wat dan vooral het verhogingspercentage krom trekt is dat er een eerste deel belastingvrij is, en erboven niet, hierdoor gaan procentuele verhogingen niet procentueel met het netto salaris mee. Dus bijvoorbeeld de eerste 1500 eur / mnd is belastingvrij. Trekken we dat belastingvrije deel af dan kloppen de percentages, maar ik heb het hier dan ook over de koopkracht - wil een werkgever koopkracht compenseren dan moet deze meer verhoging geven dan de inflatie.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 16:55]

nokie @grasmanek9410 maart 2023 14:17
Ah ok, jullie betalen blijkbaar weinig belastingen in Nederland :) (als ik naar mijn eigen loon kijk, dan zit dat grotendeels in de bovenste schaal, dus 50% is 50% min of meer, en onder de streep ben ik niet slechter af).

(zie ook dit: https://www.vrt.be/vrtnws...7/index-belastingschalen/)
grasmanek94 @nokie10 maart 2023 14:23
Hmm ik denk dat we iets missen, als ik naar de gelinkte pagina kijk en de eerste bedragen neem kom ik uit op:

"Arbeider - gehuwd - partner heeft geen beroepsinkomen - 2 kinderen ten laste"
Bruto: (3750-2750)/2750 = 36.4 % (1000 bruto erbij)
Netto: (2778.55-2351.57)/2351.57 = 18.2 % (427 netto erbij, ja ~50%)

Dit zal bij elk progressief belastingstelsel voorkomen waar een salaris in meerdere belastingschijven valt.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 16:55]

nokie @grasmanek9410 maart 2023 14:31
Ok, toch maar een rekenmachine erbij halen, ik snap niet wat je doet.

In jouw voorbeeld heeft de persoon vandaag een brutoloon van 3750 en houdt daar in 2022 2778,55 van over.

Na de inflatie en alle wijzigingen (3750 + 11% = 4162.5 bruto = 412.5 euro bruto opslag) houdt deze persoon 3097,88 euro over. Dus netto 319.33. Netto opslag is dus 11.5%, wat hoger is dan de inflatie.

Edit: de impact van de indexering van de belastingsschalen alleen (als de persoon geen opslag zou krijgen) staat in het midden. Ook daar zie je dat deze persoon 2897.6-2778.55 = 113.05 euro per maand extra overhoudt (wat dan weer niet genoeg is om de inflatie te volgen).

[Reactie gewijzigd door nokie op 22 juli 2024 16:55]

grasmanek94 @nokie10 maart 2023 14:37
bij:
Bruto: (3750-2750)/2750 = 36.4 % (1000 bruto erbij)
Netto: (2778.55-2351.57)/2351.57 = 18.2 % (427 netto erbij, ja ~50%)

Doe ik:

Ik pak het verschil tussen het nieuw en oud salaris, en deel dat door het oud salaris (dit is hoeveel % je er op vooruitgaat, bruto dan). Daarna doe ik hetzelfde voor de netto bedragen die horen bij het bruto salaris.

Bruto verhoging:
([Hoger Nieuw Bruto Bedrag] - [Lager Oud Bruto Bedrag]) / [Lager Oud Bruto Bedrag] * 100%

Dan pak ik de bijbehorende netto salarissen voor zowel het nieuw als het oud loon (de link die je post, "Arbeider - gehuwd - partner heeft geen beroepsinkomen - 2 kinderen ten laste").

Ik weet niet of daar nog iets aparts in verwerkt zit in België, maar ik ga er even vanuit dat dat is wat de mensen op de bankrekening ontvangen (van de werkgever).

Netto verhoging:
([Hoger Nieuw Netto Bedrag] - [Lager Oud Netto Bedrag]) / [Lager Oud Netto Bedrag] * 100%

En zo weten we procentueel hoeveel iemand er netto op vooruit gaat (eigen koopkracht). Dit moet altijd [op / ten opzichte van] het vorig totaal berekend worden.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 16:55]

nokie @grasmanek9410 maart 2023 14:47
Ja ok, maar dan zijn we naast elkaar aan het praten want daar heb ik het niet over. Het ging hier specifiek over het al dan niet compenseren van inflatie. Waar mijn reflectie (vanuit de Belgische situatie) was dat dat verschil niet zo groot was (en volgens mij toont dat artikel dat ook aan, voor de meeste mensen is het netto % zelfs hoger dan het bruto % doordat ook de belastingsschalen geïndexeerd worden.

Ik kijk in die tabellen dus op één horizontale lijn. Uiteraard, als je daarnaast ook nog opslag krijgt (dus van lijn verspringt), en in een hogere belastingschaal terecht komt, dan krijg je netto procentueel minder opslag dan de bruto procentuele opslag. Dat blijft hetzelfde, maar dat is vanuit het sociale principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen (dat staat in België althans los van de inflatie).
Bobsen 10 maart 2023 13:06
Belachelijk dat tegenwoordig voor alles maar een abonnement'je nodig is. Heb persoonlijk Ring, zit te kijken naar een Camera voor de carport, dan moet ik gelijk al van € 2,99 per maand naar € 9,99 per maand uit me hoofd.

Enige oplossing zal zijn Eufy maar daar zal binnenkort ook wel een maandelijks bedrag aan komen te hangen gok ik.
Bas_f @Bobsen10 maart 2023 13:17
Alles en iedereen aan de abonnementjes inderdaad. Het wordt steeds gekker.

Zelf heb ik dan geen Arlo, maar Unifi Protect camera's. Deze slaan de beelden bij mij lokaal op mijn Cloud Key Gen2+ op. Ja, de beelden staan dan lokaal en de Cloud Key kan ook gejat worden, maar hij ligt in een kruipruimte, achter een luik wat er niet uitziet als luik. Knappe inbreker die dat weet te vinden.
Neus @Bas_f10 maart 2023 13:19
Bedankt voor de info :+
austin_77 @Neus10 maart 2023 15:28
/Off-topic:
Thnx, kan nu mijn koffie gaan opdeppen tussen toetsen van toetsenbord :D
Bas_f @Neus10 maart 2023 19:57
Graag gedaan.

Nu nog mijn adres. Als je 'm PM't en het is correct, stuur ik je morgen een epische taart of krat bier naar keuze. ;)
Neus @Bas_f11 maart 2023 10:41
Challenge accepted! Je hebt een PM.
CPV @Bobsen10 maart 2023 13:37
Eufy slaat lokaal op, dat kost niets. Alleen voor cloudopslag en nog wat features betaal je. Dat zal wel zo blijven, lijkt me.
jvdberg @Bobsen10 maart 2023 13:39
Als het goed is, kan je bij Ring ook dat abonnement van €2,99 voor meerdere apparaten afsluiten (1 per apparaat dus). Met 2 apparaten is dat wel interessant want het scheelt je 40%
Bobsen @jvdberg10 maart 2023 13:48
Kan dit wel op het zelfde account? of moet ik dan elke keer switchen als ik de carport camera wil bekijken?
jvdberg @Bobsen10 maart 2023 13:56
Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar volgens mij kan dat wel op hetzelfde account ja.

Net nog ff gekeken op ring.com en ik zie wel dat dat 'Protect Basic' abonnement waar het dan om gaat, omhoog is gegaan naar €3,99 per maand, terwijl 'Protect Plus' €10/maand is gebleven. Dat maakt het wel een stuk minder interessant
Martinspire @Bobsen10 maart 2023 14:38
Dr zijn nog genoeg fabrikanten die wel video over netwerk kunnen delen. Maar daar zit dan geen kekke app of abonnement aan vast. Soms zit er wel een feature in om het te doen, maar hoeft het niet. Als ie opslaat naar flash opslag of een netwerklocatie, dan is dat al prima.

Er is dan nog wel de vraag of jij de enige bent die dan echt toegang heeft (want het is natuurlijk niet raar om dit soort devices goedkoop aan te bieden als je bij mensen binnen wilt kijken), maar er is vast wel ergens wat te kiezen. Ik kijk in ieder geval nu goed wat wordt aangeboden en hoeveel dat werkelijk kost. Als het nu al onder kostprijs werkt, dan kun je er vanuit gaan dat het in de toekomst ook wel veel duurder wordt.
turkeyhakan @Bobsen10 maart 2023 16:44
Ik gok van niet.
HKS-Skyline 10 maart 2023 14:38
Ik houd het lekker bij mijn Tapo camera's en een NAS, het staat er niet bij in de specs, maar de meeste Tapo camera's ondersteunen ONVIF. Prima camera's, zeker voor het geld.
telenut 10 maart 2023 14:53
Kan je beter over gaan naar Google Nest denk ik dan...
Als je al in het systeem zit heb je wel pech natuurlijk. Dat is het vervelende met die abonnementen... de hardware heb je doorgaans al gekocht.
dwizzy 10 maart 2023 15:04
Arlo Secure is niet alleen opslag, het abonnement is ook nodig om de objectherkenning aan te zetten. Ik betaal het alleen zodat het alarm niet af gaat als de kat van de buren door de achtertuin loopt. Herkenning van pakketjes en auto's boeit me een stuk minder.

Die €2,79 vind ik het al nauwelijks waard, maar €3,31 (omgerekend met jaarbetaling) wordt me toch te veel voor wat het me biedt. Dan maar een kleiner scangebied zodat alleen de deur/muur als trigger werkt, of zelfs helemaal geen alarm meer en alleen achteraf kunnen kijken, mocht er iets gestolen zijn.

Deze cloud-camera heb ik ook alleen omdat ik hem als reviewmodel kreeg, anders had ik me echt niet aan zo'n dienst verplicht.
The_Answer_42 10 maart 2023 16:21
Ik heb nog wel een oude NAS staan... Misschien maar als decoy neerzetten voor de geïnteresseerde inbreker.

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