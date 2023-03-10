Arlo verhoogt prijzen van alle cloudopslagabonnementen

Arlo, fabrikant van bewakingscamera's en videodeurbellen, verhoogt de prijzen van alle cloudopslagabonnementen. Het goedkoopste abonnement gaat van 2,79 naar 3,99 euro per maand. De prijsverhogingen gaan op 17 april in.

Het is voor het eerst sinds de oprichting in 2014 dat Arlo zijn prijzen verhoogt, zegt het bedrijf in een faq. Een Arlo Secure-abonnement geeft toegang tot beveiligingsfuncties en cloudopslag van de apparaten van het bedrijf. Gebruikers die een enkele camera willen integreren, gaan straks 3,99 euro per maand betalen voor cloudopslag. De mogelijkheid tot het integreren van een onbeperkte hoeveelheid camera's gaat 10,99 euro kosten. Arlo gaat wel voor het eerst de mogelijkheid aanbieden om jaarlijks te betalen. De prijzen vallen dan zo'n zeventien procent goedkoper uit dan bij een maandabonnement. De prijsverhogingen worden op 17 april doorgevoerd.

Arlo-gebruikers kunnen ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden terugkijken. Die beelden worden dan bij Arlo opgeslagen. Het bedrijf adverteerde prominent over deze functie op verpakkingen en in marketingmateriaal. Die gratis functie zou geschrapt worden, maar Arlo kwam daar later op terug. Zonder de gratis functie moeten gebruikers betalen of een Arlo Base Station gebruiken om opnamen lokaal op te slaan.