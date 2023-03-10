Securitybedrijf Acronis erkent datalek met 12GB aan bestanden van klant

Er is 12,2GB aan gestolen data van het Zwitserse securitybedrijf Acronis online verschenen. Degene die de data online zette, stelde dat de beveiliging zeer slecht was. Acronis claimt dat de inbraak beperkt is gebleven tot de data van een enkele klant van het bedrijf.

The Register schrijft dat het gaat om 'certificaatbestanden, logs, systeemconfiguraties, systeeminformatielogs, archieven van het bestandssysteem, Python-scrips voor een Acronis-database, back-upconfiguraties en veel screenshots van back-upoperaties'. De hacker noemt de beveiliging van het cybersecuritybedrijf slecht en claimt dat hij of zij het bedrijf wilde 'vernederen'.

Chief information security officer van Acronis Kevin Reed deelt in een LinkedIn-post enkele details over het datalek. Onderzoek van het bedrijf heeft tot nu toe uitgewezen dat de credentials van een klant die diagnostische gegevens uploadt naar Acronis zijn gecompromitteerd, meldt Reed. Het bedrijf werkt samen met die klant en het account in kwestie is geblokkeerd totdat het onderzoek is afgerond.

Acronis heeft indicators of compromise gedeeld met securitybedrijven en werkt samen met de autoriteiten. Acronis zegt daarbij dat de data ook alleen afkomstig is van die ene klant; het bedrijf benadrukt dat 'geen ander systeem of account hierdoor geraakt is' en dat er 'geen datalek is dat zich niet bevindt in de map van deze specifieke klant'.

Acronis biedt onder meer applicaties voor consumenten op het gebied van security, back-ups, bestandsherstel en meer. Hun True Image-back-upsoftware wordt wel eens gebundeld met ssd's. Ook voor bedrijven biedt het bedrijf cybersecuritydiensten.