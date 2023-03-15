Amsterdamse Waterleidingduinen meldt datalek met kopers van wandelroutetickets

Hackers hebben gegevens gestolen van bezoekers die tot 2021 een toegangskaart hebben gekocht voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bij het datalek zijn naam en rekeningnummer gestolen. Waterleidingduinen valt onder Waternet.

Amsterdamse Waterleidingduinen is een natuurgebied waar mensen kunnen wandelen als ze een toegangskaart hebben gekocht. De organisatie die die kaartjes verkoopt, zegt dat in 2021 gegevens zijn gestolen van mensen die via de webshop van Waterleidingduinen zo'n ticket hebben gekocht. De organisatie ontdekte de kwetsbaarheid twee jaar geleden al en zegt deze toen te hebben opgelost.

Destijds wist de organisatie echter niet dat er ook gegevens waren gestolen. Hier kwam de politie onlangs achter, toen drie mannen werden gearresteerd die ervan verdacht worden met hacks de persoonsgegevens van honderden miljoenen mensen te hebben gestolen. Het lijkt erop dat er een verband is tussen deze drie mannen en de hack op de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar dit zegt de organisatie niet.

Het is niet duidelijk hoeveel getroffenen er zijn. Het lijkt erop dat alleen kopers die tussen 2015 en 2021 een kaartje hebben gekocht via de webshop, getroffen zijn, omdat de organisatie zegt gegevens na vijf jaar te verwijderen. De organisatie zegt slachtoffers te mailen als het e-mailadres bekend is. Omdat dit mailadres na vijf jaar wordt verwijderd en het datalek twee jaar oud is, kan het zijn dat niet alle slachtoffers gemaild kunnen worden. Waternet, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zegt aangifte te hebben gedaan en de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben ingelicht.