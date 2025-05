Vattenfall meldt datalek met 30.000 klanten met archief bij externe partij

Vattenfall meldt een datalek waarbij een werknemer van een externe partij onrechtmatig gebruik kon maken van de data van ongeveer 30.000 Nederlandse klanten. Deze gegevens zijn 'mogelijk' bij criminelen terechtgekomen die ze voor phishing kunnen gebruiken.

De werknemer had toegang tot namen, e-mailadressen, fysieke adressen, telefoonnummers 'en in verschillende gevallen deels afgeschermde bankrekeningnummers en geboortedatums', meldt Vattenfall. De werknemer had ook toegang tot het geschatte energieverbruik en het daadwerkelijke energieverbruik, en de energietarieven van deze klanten. Met deze informatie zouden criminelen aan meer gerichte phishing kunnen doen.

Het datalek vond plaats bij een onbenoemde externe partij, bij een digitaal archief waarin brieven werden opgeslagen. Het is niet duidelijk of de werknemer daadwerkelijk contact had met criminelen over de data. De energieleverancier zegt het datalek te hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie. Klanten van wie gegevens zijn ingezien, zijn ook geïnformeerd. Het bedrijf zegt extra maatregelen te hebben getroffen met de externe partij. Zo is inzage in het online archief 'aan banden gelegd' en is het proces om nieuwe werknemers aan te nemen 'onder de loep genomen'.

Vattenfall kwam het lek tegen na een analyse van de klantdatasystemen. De energieleverancier zegt extra te letten op het voorkomen van fraude met klantgegevens na een incident afgelopen oktober. Toen bleek een externe kracht die voor Vattenfalls klantenservice werkte, klantgegevens te fotograferen en te delen met een ander persoon. Die persoon probeerde met de gestolen data weer bankpassen en pincodes te stelen van voornamelijk oudere klanten. Hierbij werden de gegevens van in ieder geval 776 klanten gefotografeerd, al had de werknemer toegang tot een groep van ruim 2000 klanten.