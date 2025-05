VodafoneZiggo meldt ook te zijn getroffen door datalek bij marktonderzoeker

Provider VodafoneZiggo blijkt ook te zijn getroffen door een datalek bij een softwareleverancier van marktonderzoeksbureau Blauw. Dinsdag werd duidelijk dat onder meer de NS samenwerkte met het bureau. In totaal zijn veertien partnerbedrijven van Blauw getroffen.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo geeft aan dat de provider een van de veertien getroffen partnerbedrijven is, schrijft het AD. Het bedrijf heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zegt nader onderzoek te doen in samenwerking met Blauw en de softwareleverancier. Het is nog onduidelijk van hoeveel klanten data is buitgemaakt.

De NS meldde dinsdag dat het niet al zijn klanten betreft. Het gaat om deelnemers van klanttevredenheidsonderzoeken van de NS; deze groep is mogelijk slachtoffer van het datalek, waarbij namen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn buitgemaakt. Waarschijnlijk geldt voor VodafoneZiggo ongeveer hetzelfde.

Het lek vond niet bij de NS of VodafoneZiggo plaats, maar bij een leverancier van marktonderzoeksbureau Blauw. Dit bedrijf voerde klanttevredenheidsonderzoeken uit in opdracht van onder meer de NS. Blauw zei eerder dat het datalek plaatsvond bij software die Blauw gebruikt. Naast persoonsgegevens hebben de hackers ook antwoorden gestolen die klanten hebben gegeven op vragen.