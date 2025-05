NOS: datalek bij marktonderzoekers bevat zeker 2 miljoen datapunten - update

Zeker twee miljoen records zijn betrokken bij een groot Nederlands datalek waarmee marktonderzoeksbedrijf Blauw Research vaak geassocieerd wordt. Dat bedrijf werkte voor onder andere VodafoneZiggo en de NS. Andere marktonderzoekers blijken ook getroffen te zijn en de gemene deler is het gebruik van software van het Canadese bedrijf Nebu.

Dat schrijft de NOS. Naast VodafoneZiggo en de NS blijken nu ook klantgegevens van de Nederlandse Golf Federatie, ArboNed en vervoersbedrijf Trevvel uitgelekt. Eerder was al gebleken dat zorgverzekeraar CZ, de Vrienden van Amstel Live, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en woningcorporatie Stadgenoot betrokken zijn in de kwestie. Blauw gaf eerder te kennen dat veertien van zijn klanten betrokken zijn bij het datalek, maar deze zijn op de bovenstaande negen na dus niet bekend. Hoe de verdeling is van de aandelen aan slachtoffers, is ook niet duidelijk.

De NOS deed een rondgang langs marktonderzoekers in Nederland. De publieke omroep stelt dat 'meerdere' van deze partijen bevestigen slachtoffer te zijn van dezelfde hack. Volgens hen ligt de oorzaak bij softwarelerverancier Nebu, dat een kantoor onder de rook van Amsterdam heeft, maar volgens de NOS onderdeel is van een Canadees bedrijf. Het bedrijf reageerde niet op vragen van de NOS om commentaar.

Blauw-topman Jos Vink kon ten tijde van de hack naar eigen zeggen ook niet rekenen op steun van de Nebu-eigenaar. "We wilden weten hoe lang hackers binnen zijn geweest en of er data is buitgemaakt. Zij werkten op geen enkele manier mee." Blauw zet nu druk middels een advocatenkantoor, tezamen met vijf andere bureaus. Volgende week dinsdag is er een zitting in deze zaak.

Het is nog altijd onduidelijk welke gegevens precies gestolen zijn via de kwetsbaarheid bij de softwareleverancier. Dat zou in principe alleen gaan om namen en e-mailadressen, maar bij andere bureaus komen incidenteel ook telefoonnummers langs. De hack vond plaats in het weekend van 11 maart.

Update, vrijdag, 13.03: de NOS laat in een privébericht weten dat het gaat om twee miljoen datapunten en niet de gegevens van twee miljoen mensen. Het NOS-artikel bevat op het moment van schrijven die fout nog; dat wordt naar verwachting nog aangepast.