Meta verandert reden om Europese gebruikersdata te verzamelen

Meta verandert de grondslag waarmee het gegevens van Facebook- en Instagram-gebruikers verzamelt. Het bedrijf wordt daartoe gedwongen door de Ierse privacytoezichthouder. Op die manier hoeft het bedrijf nog steeds geen toestemming te vragen van gebruikers.

Meta schrijft in een update van een blogpost dat het het nieuwe beleid vanaf 5 april uitvoert. Dat nieuwe beleid geldt alleen voor Europese gebruikers, die onder de AVG-regels vallen. De AVG schrijft voor dat bedrijven voor het verzamelen van data een grondslag moeten hebben. Daarvan zijn er zes, waarvan toestemming van gebruikers er slechts een is. Meta beriep zich jarenlang op de uitvoeringsovereenkomst. Daarin staat dat het verwerken van gebruikersgegevens nodig is om een dienst uit te kunnen voeren. Volgens Meta gaan gebruikers 'een overeenkomst aan' met het bedrijf als ze een account aanmaken.

Privacytoezichthouders hekelen die houding al jaren. Begin dit jaar kreeg Meta een boete van 390 miljoen euro voor precies deze overtreding. De Ierse privacytoezichthouder noemde het gebruik van de contractuele verplichting als grondslag illegaal.

Meta moest daarom niet alleen de boete betalen, maar ook zijn beleid aanpassen. Meta moest op zoek naar een nieuwe grondslag. Die is er nu, maar het is niet de grondslag waar privacytoezichthouders op hoopten. De meeste toezichthouders zouden graag zien dat Meta gebruikers om toestemming zou vragen, maar dat doet Meta niet. Dat kiest nu voor het controversiële 'gerechtvaardigd belang'. Onder die grondslag kan een bedrijf gegevens verwerken als het die verwerking nodig vindt voor de bedrijfsvoering.

Meta is nog steeds van mening dat de oude grondslag aan de regels voldeed. Toch verandert het het beleid. Dat doet Meta in het privacybeleid en in de verwerkingsovereenkomst. Het bedrijf legt verder niet uit hoe het het gerechtvaardigd belang precies interpreteert.

Het is maar de vraag of de Europese privacytoezichthouders het nieuwe beleid wel zullen accepteren. Daarvoor moet echter opnieuw een onderzoek worden ingesteld. Dat kan nog jaren duren, vooral als de Ierse Data Protection Commissioner er de leiding over krijgt. Die wilde aanvankelijk al een veel lagere boete geven, maar moest die onder druk van Europese tegenhangers toch verhogen.