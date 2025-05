'Nvidia GeForce RTX 4070 gaat 599 dollar kosten'

De GeForce RTX 4070 moet 599 dollar gaan kosten, meldt VideoCardz. De adviesprijs van de RTX 4070 komt overeen met die van de RTX 3070 Ti bij introductie. Daarmee is de RTX 4070 honderd dollar duurder dan zijn voorganger, de RTX 3070.

Het gerucht dat de Nvidia GeForce RTX 4070 een prijs van 599 dollar krijgt, komt van VideoCardz, dat het naar eigen zeggen bevestigd kreeg via drie verschillende bronnen. Die bronnen waren bij een persbriefing van Nvidia. Volgens VideoCardz wordt de RTX 4070 op 13 april geïntroduceerd.

De RTX 4070 krijgt een AD104-250-gpu met 5888 CUDA-cores, een boostclock van 2,48GHz en een tbp van 200W. De videokaart zou daarnaast beschikken over 12GB aan GDDR6X-geheugen en 36MB aan L2-cachegeheugen, zo meldt VideoCardz. Het is niet de eerste keer dat er geruchten over de RTX 4070 worden verspreid. Techwebsite Wccftech heeft enkele maanden geleden vermoedelijke specificaties van de RTX 4070 gepubliceerd. Hoeveel Tflops aan shadingrekenkracht de kaart biedt, is nog niet duidelijk.

De videokaart is gebaseerd op de Lovelace-architectuur, net als de eerder aangekondigde RTX 4090, 4080 en 4070 Ti. Daarmee ondersteunt de videokaart features zoals DLSS Frame Generation en Shader Execution Reordering. De gpu wordt geproduceerd op TSMC's 4N-procedé, dat ook wordt gebruikt voor Nvidia's Hopper-gpu's voor datacenters.

Met een adviesprijs van 599 dollar is de RTX 4070 een stuk goedkoper dan de RTX 4070 Ti die bij aankondiging 799 dollar moest opbrengen. Wel is de RTX 4070 honderd dollar duurder dan zijn voorganger, de RTX 3070. De 599 dollar die de RTX 4070 zou gaan kosten, is omgerekend naar euro's en inclusief btw ongeveer 665 euro. Die prijs kan voor de introductie nog veranderen; Nvidia doet dat vaker.