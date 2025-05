Lek in Bing maakte manipulatie zoekresultaten mogelijk

Een lek in de configuratie van Azure zorgde ervoor dat elke gebruiker kon inloggen op het CMS waarmee Microsoft Bing beheert. Vervolgens konden zij zoekresultaten aanpassen en zelfs een payload invoegen om accounts van gebruikers binnen te dringen.

De onderzoekers noemen het lek BingBang. Het is een misconfiguratie van Azure Active Directory. Het selecteren van de verkeerde optie in de back-end om gebruikers in de eigen directory toegang te geven leidt ertoe dat iedereen met een Azure-account toegang heeft. Dat bleek onder meer het geval bij de toepassing Bing Trivia, waarmee Microsoft zoekresultaten over trivia beheert.

Daarin bleek het mogelijk om zoekresultaten te manipuleren in de carrousel boven in beeld. Ook konden de onderzoekers daarin een payload zetten om tokens te onderscheppen van ingelogde gebruikers. Van elke gebruiker die erop klikt, kunnen de aanvallers daarmee in alle Microsoft-toepassingen, zoals Outlook-mail en Sharepoint.

De onderzoekers stelden Microsoft op 31 januari op de hoogte. Het lek was dicht op 2 februari. Vervolgens hebben de onderzoekers gewacht tot alle Azure-platforms waar ook elke gebruiker kon inloggen het lek hadden gedicht voor ze informatie over BingBang naar buiten brachten.