Gerucht: Microsoft wil bieden zodat Bing standaardzoekmachine wordt in Firefox

Microsoft zou een bod willen uitbrengen om van Bing de standaardzoekmachine te maken in Firefox. Dat meldt nieuwssite The Information. Momenteel is Google de standaardzoekmachine in de browser, maar dat contract loopt dit jaar af.

Standaardzoekmachine in Firefox

The Information hoorde van twee bronnen dat er een bod aan zit te komen. Als Bing de standaardzoekmachine in Firefox zal worden, zou dat volgens Microsoft kunnen zorgen voor een hoger marktaandeel van zijn zoekmachine. Veel gebruikers laten de standaardzoekmachine in de browser steevast staan. Firefox heeft een marktaandeel van enkele procenten op de browsermarkt.

Behalve het contract van Mozilla dit jaar loopt volgend jaar het contract van Google met Apple af. Daarmee zou er een kans kunnen komen om de standaardzoekmachine te worden op Apples iPhones en iPads. Dat is wel een dure overeenkomst; Google zou Apple meer dan 10 miljard dollar per jaar betalen daarvoor. Mozilla krijgt volgens geruchten van enkele jaren geleden rond 400 miljoen dollar per jaar.

Microsoft is bezig om te proberen Bing groter te maken op de zoekmarkt, in de nasleep van de introductie van het op ChatGPT gebaseerde Bing Chat. Bing bestaat sinds 2009, maar heeft de dominante positie van Google op de zoekmarkt tot nu toe niet kunnen bedreigen.