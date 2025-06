Microsoft maakt Bing Chat beschikbaar voor iedereen, komt later met plug-ins

Microsoft maakt Bing Chat beschikbaar voor alle gebruikers. De AI-chatbot is nu een Open Preview. Eerder was dat een besloten preview waarvoor gebruikers zich moesten inschrijven op een wachtlijst. Bing Chat krijgt 'binnenkort' ook ondersteuning voor plug-ins.

Microsoft meldt dat Bing nu een Open Preview is en dat het niet langer een wachtlijst heeft. Gebruikers kunnen de chatbot nu gebruiken in de Bing-zoekmachine en Edge-webbrowser door in te loggen met hun Microsoft-account, bevestigt het bedrijf. De techgigant experimenteerde eerder al met het weglaten van de wachtlijst; gebruikers konden zich in maart al inschrijven voor de Bing-wachtlijst en kregen toen direct toegang, zonder verdere wachtperiode. Het bedrijf heeft de wachtlijst nu volledig geschrapt.

Daarbij introduceert Microsoft verschillende nieuwe functies in Bing. De chatbot kan nu bijvoorbeeld ook antwoorden geven met afbeeldingen en video's en 'visuelere' antwoorden opstellen met grafieken, diagrammen en een vernieuwde opmaak. De Bing Image Creator wordt daarnaast uitgebreid met ondersteuning voor alle talen die door Bing worden ondersteund. Volgens Microsoft zijn dat er 'meer dan honderd'.

Verder krijgt Bing een chatgeschiedenis waarmee gebruikers gesprekken uit het verleden kunnen bekijken. Op termijn wil Microsoft 'experimenteren' met het personaliseren van chats door 'context uit vorige chats' toe te voegen aan nieuwe gesprekken.

De techgigant zegt binnenkort ondersteuning voor thirdpartyplug-ins toe te voegen aan Bing. Het bedrijf noemt onder meer komende plug-ins van OpenTable voor het doen van restaurantreserveringen of Wolfram Alpha voor het maken van wiskundige visualisaties. Het bedrijf deelt hierover later deze maand meer details tijdens Microsoft Build.