Microsoft integreert slimme Bing-assistent genaamd Copilot in Windows 11

Microsoft gaat een slimme assistent integreren in Windows 11. Copilot is gebaseerd op Bing Chat, dat weer werkt met OpenAI's ChatGPT. Gebruikers kunnen in een zijbalk van het OS vragen stellen en acties uitvoeren.

Microsoft kondigde de assistent aan tijdens zijn Build-ontwikkelaarsconferentie. De assistent heet Windows Copilot en werkt als een zijbalk in Windows 11 die kan worden opgeroepen vanuit de taakbalk. Copilot kan overweg met verschillende standaard Windows-applicaties en -processen zoals kopiëren en plakken of het Knipprogramma. De functie werkt volgens Microsoft vergelijkbaar met Bing Chat, de chatbot in de zoekmachine. Microsoft zegt dat Copilot gebruikmaakt van Bing Chat, maar ook van plug-ins uit ChatGPT. Bing Chat maakt onder de motorkap gebruik van ChatGPT.

In een video laat Microsoft zien welk type vragen gebruikers kunnen stellen. Zo kunnen ze simpele vragen stellen alsof Copilot een zoekmachine is, maar het is ook mogelijk om een PowerPoint-presentatie naar het chatvenster te slepen en Copilot te vragen die samen te vatten. Ook is het mogelijk bepaalde apps en programma's te openen.

Microsoft heeft het in het verleden al vaker gehad over het integreren van een AI in Windows. In een eerdere Feature Update werd Bing Chat al in de taakbalk geïntegreerd, maar daarbij ging het slechts om een pop-upvenster naar een webversie van de chatbot. Met het uitbrengen van Windows 10 had Microsoft ook al een slimme assistent, Cortana. Daarmee was het ook mogelijk om direct vanuit de taakbalk te zoeken naar info en simpele taken uit te voeren, maar de bot werkte slecht, verwees meestal door naar Bing en werd later uit het OS gehaald.

De functie is vanaf juni te gebruiken in Windows 11. Dat is dan alleen als previewfeature.