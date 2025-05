Microsoft zet Bing Chat in SwiftKey-toetsenbord voor Android

Microsoft heeft Bing Chat geïntegreerd in het SwiftKey-toetsenbord voor Android. De chatmodus zit onder een knop in de bètaversie van het toetsenbord. Behalve chatten en zoeken is er een modus om een tekst te herschrijven.

De functie moet vanaf woensdag langzaam voor alle gebruikers beschikbaar worden, zegt Microsoft. Gebruikers hebben de bètaversie van SwiftKey nodig, die in de Play Store staat. Die is voor alle gebruikers te installeren. Wel vereist het systeem inloggen op een Microsoft-account en toegang tot de locatie van het apparaat.

De modi 'zoeken' en 'chatten' zijn ook beschikbaar in de desktopversie van Bing Chat, maar de 'toon'-versie is nieuw binnen SwiftKey. Die kan teksten tussen de 3 en 200 karakters in andere woorden opschrijven. Op het moment van schrijven was de functie tijdens een korte test van Tweakers herhaaldelijk onbereikbaar. Mogelijk is de functie nog niet actief.

Tot nu toe vereiste het gebruik van Bing Chat op mobiel de Bing-app of de Skype-app. Met de integratie in SwiftKey is Bing Chat voor gebruikers op veel meer plekken beschikbaar. Het is onbekend wanneer de functie in de stabiele versie komt. SwiftKey is sinds zeven jaar eigendom van Microsoft.