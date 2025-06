Microsoft Swiftkey-toetsenbord krijgt Snapchat Lenses voor maken gifs

Microsofts toetsenbordapp Swiftkey krijgt ondersteuning voor Lenses van Snapchat voor het maken van gifs en video's. De Lenses voegen effecten toe aan de gifs en video's zoals die ook in Snapchat mogelijk zijn.

Als Swiftkey-gebruikers naar de gifknop gaan, is er al langer een optie om via de camera beeld op te nemen. Aan de rechterkant zit nu een optie om de Lenses te openen, waarna er verschillende mogelijkheden verschijnen. De daar geschoten beelden zijn als gif of video in onder meer chats te gebruiken, blijkt uit de video.

Dat het gaat om Lenses van Snapchat, is te zien onder in beeld, waar een klein logo van het sociale medium staat. Het is onbekend hoe de samenwerking tussen Microsoft en Snapchat in elkaar zit, en of het gaat om een deal waarbij de ene partij de andere betaalt. Het invoegen van gifs en video's is een functie die al langer in diverse toetsenborden zit. De functie is per direct te gebruiken in Swiftkey voor iOS en Android.