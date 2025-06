Slack krijgt gifkeuzemenu dat Googles Tenor-platform gebruikt

Het zakelijke chatplatform Slack krijgt een gifkeuzemenu waarbij gebruikers makkelijker gifs kunnen uitkiezen. Nu moeten gebruikers gifs van andere bronnen kopiëren of een semiwillekeurige Giphy-gif gebruiken. Het nieuwe keuzemenu gebruikt Googles Tenor-gifplatform.

Het platform zegt dat het nieuwe keuzemenu vanaf deze week te gebruiken is. Het keuzemenu komt in het bestaande emojikeuzemenu. Slack merkt op dat beheerders eerst het keuzemenu moeten goedkeuren voordat het gebruikt kan worden. Tegen ZDNet zegt Slack daarnaast dat het keuzemenu in fases wordt uitgerold; deze maand moeten alle gebruikers het keuzemenu kunnen gebruiken. Slack ondersteunt al gifs, maar de huidige zoekfunctie geeft gebruikers maar één gif. Gebruikers kunnen ervoor kiezen die gif te gebruiken of een andere te zoeken. Met het keuzemenu krijgen gebruikers direct meer gifs te zien, vergelijkbaar met de emojizoekfunctie.

Looking for the perfect GIF? We'll help you find it in a jiff.



Starting today, you can select GIFs right within the message composer! You'll find this new option in the "Attach" menu (the one with the + icon). pic.twitter.com/M8ZQZLpGpf