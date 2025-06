Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er tot 2028 35.000 laadpalen bij

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende vier jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. De laadpalen worden door Shell-merk ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies geplaatst. In Nederland zijn op dit moment 94.000 publieke laadpunten.

De eerste laadpalen worden vanaf medio dit jaar geplaatst en worden geplaatst op verzoek van elektrische rijders, of als uit data blijkt dat een laadpaal drukbezet is, schrijft MRA-E. MRA-E is een samenwerkingsverband van overheden in de provincies.

De laadpalen gaan slim laden ondersteunen, waardoor er vooral geladen zal worden als het rustiger is op het elektriciteitsnet en als er veel groene stroom is. Dit gebeurt volgens MRA-E automatisch. De laadpaalexploitanten zullen variabele laadtarieven gebruiken, zodat de autorijder er ook van profiteert, zegt het samenwerkingsverband. Het vermogen van de laadpalen wordt ook tijdelijk verminderd als de lokale netbelasting te hoog ligt.