Stedin wil dat Nederlanders hun EV niet tussen 16.00 en 21.00 uur opladen

Netbeheerder Stedin doet een beroep op gemeenten, laadpaalexploitanten en consumenten om elektrische auto's niet tussen 16.00 en 21.00 uur op te laden aan openbare laadpalen. Tijdens deze piekuren staat er namelijk een te grote druk op het Nederlandse elektriciteitsnet.

De netbeheerder verzoekt gebruikers elektriciteit alleen op piekmomenten te gebruiken als dat echt nodig is omdat het net in de namiddag en vroege avond 'uit zijn voegen barst', aldus de NOS. Dit verzoek heeft specifiek betrekking op openbare laadpalen, aangezien gemeenten, laadpaalexploitanten en netbeheerders hierover afspraken maken en dus het uitschakelen of afschalen van vermogen van deze laadpalen kunnen afdwingen. Hoewel Stedin dit verzoek ook aan consumenten doet, kunnen betrokken organisaties het aangepaste gebruik van particuliere laadpunten moeilijk afdwingen.

Volgens kenniscentrum ElaadNL worden de meeste EV's met particuliere laadpunten opgeladen; mensen koppelen hun elektrische auto doorgaans na het werk aan een laadpaal en nemen het voertuig in de ochtend weer in gebruik. Ergens gedurende deze periode moet de auto opgeladen worden. Volgens netbeheerders zou het daarom niet uitmaken als EV's pas in de nacht of vroege ochtend opgeladen worden en dus juist niet in de piekuren. De netbeheerder redeneert: "Als we ons gedrag aanpassen, kunnen netbeheerders meer capaciteit vrijmaken. Die kunnen ze dan gebruiken om bedrijven die op de wachtlijst staan, maar ook nieuwbouwwoningen en scholen, aan te sluiten."

Stedin testte eerder al of het ontlasten van het elektriciteitsnet door een dynamische verlaging van het oplaadvermogen van laadpalen helpt. Zo onderzocht de netbeheerder eind vorig jaar in de regio Zuid-Holland of dit 'flexibel laden' een positieve invloed heeft op de huidige problemen van het Nederlandse elektriciteitsnet. Volgens Stedin kunnen netbeheerders een nieuwe woning op het net aansluiten voor iedere uitgeschakelde laadpaal in de avondpiek.