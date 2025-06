Alliander waarschuwt voor nog tien jaar overlast door vol stroomnet

Alliander waarschuwt dat particulieren en bedrijven nog zeker tien jaar overlast gaan ervaren door het 'volle stroomnet'. Door personeelstekorten en lange procedures duurt het aanleggen van nieuwe aansluitingen volgens de netbeheerder bijvoorbeeld langer.

Het bedrijf waarschuwt dat de problemen de komende jaren nog groter worden. Het verduurzamen van de industrie, de bouw van nieuwe huizen en het van het gas af halen van bestaande huizen worden als redenen genoemd. Er zou daarnaast te veel onduidelijkheid zijn over de toegestane plekken voor nieuwe elektriciteitinfrastructuur. Alliander-topman Maarten Otto wil dat provincies en gemeenten sneller en duidelijker beslissingen nemen over waar elektriciteitsstations, transformatorhuisjes en warmtenetten gebouwd mogen worden. In 2023 investeerde het bedrijf naar eigen zeggen ruim 1,4 miljard euro in het versterken van energienetten.

Het Nederlandse elektriciteitsnet zou de laatste jaren 'overvol' geraakt zijn vanwege verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Onder meer het stijgen van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's en de bijbehorende infrastructuur zorgt voor een grote druk op het stroomnet. Om die reden stopte TenneT in de provincie Zeeland bijvoorbeeld vorig jaar met het aannemen van nieuwe aanvragen voor aansluitingen voor grootverbruikers. Stedin verzocht EV-gebruikers onlangs om hun voertuig niet tussen 16.00 en 21.00 uur op te laden.

Update, dinsdag: Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de provincie Zeeland een stop zette op nieuwe aanvragen. Dit is verbeterd.