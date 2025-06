Nederland belooft 4 miljoen euro voor projecten betere digitale dienstverlening

De Nederlandse overheid stelt een innovatiebudget van 4 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de digitale dienstverlening. Werknemers van overheidsdiensten kunnen tot 31 maart een aanvraag doen voor de financiering van projecten.

Aanvragen worden door een jury beoordeeld en moeten aan verschillende criteria voldoen. Zo moeten projecten tot 200.000 euro in elk geval voor een kwart zelf gefinancierd worden, terwijl grotere projecten voor veertig procent met eigen bijdragen bekostigd moeten worden. De jury kijkt verder naar de verhouding tussen kosten en resultaat en de innovativiteit van het project.

Met het Innovatiebudget Digitale Overheid wil de Nederlandse overheid innovatie in de digitale dienstverlening stimuleren. Projecten moeten in beginsel de digitale dienstverlening van de overheid verbeteren. Zowel bestaande als nieuwe projecten kunnen in aanmerking komen voor de financiering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt al enkele jaren het betreffende innovatiebudget.