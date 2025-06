Nederland heeft relatief weinig vrouwen in ict, België heeft inhaalslag gemaakt

Nederland heeft relatief weinig vrouwen in sectoren als telecom en programmeren, blijkt uit cijfers van Eurostat. Ongeveer 21 procent van de werknemers in die banen is vrouw. Over de hele EU gezien is dat meer dan 26 procent.

België heeft in de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Daar is intussen 27,3 procent van de werknemers in die sectoren vrouw, blijkt uit de cijfers van Eurostat. Die cijfers zijn al eerder gepubliceerd, maar zijn opnieuw onder de aandacht gekomen nu de Financial Times een vergelijking heeft gemaakt tussen de EU en de VS. In de VS is 35 procent van de werknemers in de ict vrouw, maar niet duidelijk is of daar op dezelfde manier wordt geteld.

Het grootste deel van de werknemers zit bij banen die gaan over programmeren of consultancy. Daar werken vier keer zoveel mensen als in de telecom, schat Eurostat. Van de programmeurs en consultants in Nederland is ongeveer 20 procent vrouw, tegenover 25 procent in België en de rest van de EU. Het is onbekend waarom Nederland binnen de EU ver onder het gemiddelde zit.