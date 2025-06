Amerikaanse gebruikers dienen aanklacht in tegen Apple om iCloud van 5GB

Amerikaanse gebruikers hebben een aanklacht ingediend tegen Apple vanwege de beperking van de gratis versie van iCloud tot 5GB. Daardoor monopoliseert Apple de markt voor cloudback-ups van iPhones, zo redeneren zij. Apple heeft nog niet gereageerd.

Tarieven iCloud in Nederland 2011

In de aanklacht, waar iedere Amerikaan zich bij mag aansluiten, betogen de gebruikers dat Apple door het beperken van iCloud tot 5GB klanten drijft tot betaalde versies. Meer dan de helft van de iCloud-klanten zou een betaalde versie hebben door deze truc. Het back-uppen van apparaten is veelal niet mogelijk met de gratis versie door de beperking. Het back-uppen van foto's en video's kan via diensten van derden, maar een gehele back-up in de cloud werkt alleen via iCloud. Wel is het mogelijk om een back-up te maken via iTunes op de eigen pc.

Sinds de release van iCloud in 2011 is de gratis versie beperkt tot 5GB, hoewel dat nu volgens de gebruikers lang niet genoeg is voor de back-up van apparaten. Bovendien kan Apple door het monopolie op back-ups van iPhones hogere prijzen rekenen dan met concurrentie mogelijk zou zijn. De gebruikers willen dat Apple stopt met het 'onwettige, anticompetitieve gedrag', maar hoe dat precies moet gebeuren, vermeldt de aanklacht niet. Apple heeft nog niet gereageerd.