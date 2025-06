Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen euro uit voor cybersecurity in het onderwijs

De Vlaamse regering wil 1,2 miljoen euro investeren om scholen beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Dat zegt minister van Onderwijs, Ben Weyts. De investering moet voorkomen dat scholen onveiliger worden nu ze steeds meer digitaliseren.

De Vlaamse minister zegt onder andere te willen investeren in betere monitoringssoftware. Dat meldt Focus-WTV op basis van een persbericht van Weyts. Ook moet er een team van ict-specialisten ingezet worden om scholen direct te kunnen ondersteunen bij een cyberaanval.

Met de maatregelen wil de Vlaamse regering scholen in de regio beter beschermen tegen cybercriminelen, buitenlandse grootmachten en leerlingen die hun eigen school proberen te hacken. "We moeten niet naïef zijn; scholen kunnen een doelwit worden", schrijft Weyts in een persbericht. "Onze scholen moesten digitaler worden, maar ze mogen niet minder veilig worden."