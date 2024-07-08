Parket Oost-Vlaanderen stelt ondergrens in van 1000 euro voor internetoplichting

Het parket van Oost-Vlaanderen neemt geen internetfraudezaken meer aan waarbij er minder dan 1000 euro is gestolen. Er is te weinig personeel om alle aangiftes te behandelen. Eerder stelden de parketten van West-Vlaanderen, Limburg en Leuven een soortgelijke ondergrens in.

De grens van 1000 euro geldt voor internetoplichting zoals phishing, schrijft VRT NWS. In geval van hacking, malware en ransomware geldt er volgens het parket van Oost-Vlaanderen geen ondergrens. De Gentse politie zegt dat er in de eerste vijf maanden van 2024 bijna negentig aangiftes van phishing zijn binnengekomen.

Ondanks dat het parket geen zaken meer behandelt waarbij de schade lager is dan 1000 euro, hoopt de politie dat slachtoffers aangifte blijven doen, ook als het gaat om bedragen onder die grens. Aangiftes kunnen namelijk helpen bij de opsporing van criminele organisaties, aldus de politie.

Andere parketten in België gingen Oost-Vlaanderen voor. Zo onderzoekt West-Vlaanderen geen zaken van internetfraude meer als er minder dan 2500 euro is buitgemaakt. Bij het parket van Limburg ligt de grens op 500 euro. Ook het parket van Leuven heeft een ondergrens, maar wil niet openbaren om welk bedrag het gaat. Bij alle parketten met ondergrens is het personeelstekort de reden achter het besluit om niet langer alle zaken te behandelen.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 20:56
142 • submitter: Admiral Freebee

08-07-2024 • 20:56

142

Submitter: Admiral Freebee

Lees meer

Digital Trust Center meldt afname van ransomware-incidenten in Nederland
Digital Trust Center meldt afname van ransomware-incidenten in Nederland Nieuws van 17 februari 2025
Microsoft Sway wordt misbruikt in grootschalige phishingcampagne met QR-codes
Microsoft Sway wordt misbruikt in grootschalige phishingcampagne met QR-codes Nieuws van 29 augustus 2024
OM eist drie jaar celstraf tegen verdachte van creditcardphishing
OM eist drie jaar celstraf tegen verdachte van creditcardphishing Nieuws van 26 augustus 2024
Vlaamse subsidiepot voor schoollaptops is leeg: ouders moeten factuur betalen
Vlaamse subsidiepot voor schoollaptops is leeg: ouders moeten factuur betalen Nieuws van 26 augustus 2024
Organisaties waarschuwen voor phishingcampagne via gemailde pdf-bestanden
Organisaties waarschuwen voor phishingcampagne via gemailde pdf-bestanden Nieuws van 15 augustus 2024
Politiediensten halen servers en domeinnamen van Radar-ransomwaregroep offline
Politiediensten halen servers en domeinnamen van Radar-ransomwaregroep offline Nieuws van 13 augustus 2024
Nederlandse Fraudehelpdesk ontving in eerste helft 2024 een derde meer meldingen
Nederlandse Fraudehelpdesk ontving in eerste helft 2024 een derde meer meldingen Nieuws van 31 juli 2024
Wetenschappers proberen Belgische criminaliteit te voorspellen met AI
Wetenschappers proberen Belgische criminaliteit te voorspellen met AI Nieuws van 25 juli 2024
Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool' krijgt 3 jaar celstraf
Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool' krijgt 3 jaar celstraf Nieuws van 24 juli 2024
Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op
Politie Rotterdam spoort honderden gevallen cryptofraude op Nieuws van 23 juli 2024
Londens stadsdeel werd ransomwareslachtoffer door standaardwachtwoord
Londens stadsdeel werd ransomwareslachtoffer door standaardwachtwoord Nieuws van 19 juli 2024
Belgische politie stelde in 2023 4,5 procent minder internetfraude vast
Belgische politie stelde in 2023 4,5 procent minder internetfraude vast Nieuws van 30 juni 2024
Belgische journalist krijgt voorwaardelijke boete wegens schending privacywet
Belgische journalist krijgt voorwaardelijke boete wegens schending privacywet Nieuws van 25 juni 2024
Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen euro uit voor cybersecurity in het onderwijs
Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen euro uit voor cybersecurity in het onderwijs Nieuws van 3 juni 2024
Belgische providers halen bijna 100 websites met illegale voetbalstreams offline
Belgische providers halen bijna 100 websites met illegale voetbalstreams offline Nieuws van 21 mei 2024
Vlaams subsidiebudget voor EV's is op, maar subsidie blijft doorgaan
Vlaams subsidiebudget voor EV's is op, maar subsidie blijft doorgaan Nieuws van 8 mei 2024
Belgische telecomautoriteit mag controle uitoefenen op Telegram in de EU
Belgische telecomautoriteit mag controle uitoefenen op Telegram in de EU Nieuws van 6 mei 2024
FBI: laptop Belgische politicus gehackt door Chinezen
FBI: laptop Belgische politicus gehackt door Chinezen Nieuws van 25 april 2024
Meer producten en artikelen
Politiek en recht België Cybercrime Fraude Oplichting Politie

Reacties (142)

-Moderatie-faq
142
141
56
4
0
59
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
wildhagen
8 juli 2024 21:03
Ondanks dat het parket geen zaken meer behandelt waarbij de schade lager is dan 1000 euro, hoopt de politie dat slachtoffers aangifte blijven doen, ook als het gaat om bedragen onder die grens.
Ja ik snap waarom ze dat hopen, maar aan de andere kant: als je als slachtoffer 100 procent zeker weet dat de politie er niets mee gaat doen (dat geven ze immers al zelf aan), waarom zou je dan nog aangifte doen?

Dat kost je immers als slachtoffer wél tijd én moeite, maar het levert in principe niets op.

Dan wordt aangifte dien alleen nog interessant als het bijvoorbeeld moet vanwege verzekering oid. Anders wordt het al snel iets van "laat maar zitten..." vrees ik.
Currry @wildhagen8 juli 2024 21:39
Zoals hier al eerder gemeld je krijgt misschien slimmeriken die nu 1000x een bedrag van 900 euro scammen. Waarom je kunt zeggen in je richtlijnen dat je geen vervolging instelt maar wel een aangifte opneemt is omdat je er anders niet achterkomt dat veel mensen van een zelfde crimineel slachtoffer worden. Zolang je niets registreert kun je dus grote criminelen niet vinden. En als iemand een teller heeft van 1 miljoen dan zal de politie uit eindelijk wel ingrijpen, desnoods via druk van de media of een Belgische variant van een art 12 procedure.
turbojet80s @Currry9 juli 2024 07:33
De politie benadrukt dat mensen in alle gevallen aangifte moeten blijven doen, ook als ze voor minder dan 1.000 euro zijn opgelicht, want het kan onder meer helpen om criminele netwerken op te sporen.

Als er in een maand tijd x keer aangifte wordt gegaan voor een bepaald bedrag dan is de kans alsnog groot dat ze de organisatie daarachter gaan oprollen.

Ik heb ook ooit meegemaakt dat ik aangifte heb gedaan en dat de agent die de aangifte opnam zei het niet in behandeling werd genomen. Later bleken er verbanden of patronen te zijn waardoor de recherche toch bij mij op bezoek is geweest om het verder uit te zoeken.

Hoewel het niet direct iets voor jezelf op hoeft te leveren heeft het altijd nut om aangifte te doen.
sympa @turbojet80s9 juli 2024 08:32
Dit dus. 20 jaar geleden was er ingebroken bij de bovenburen. Klarinet weg. De politie zei "weinig aan te doen". Maar toen bleek dat er veel meer aangiftes waren zijn ze toch alle sporen gaan veiligstellen en ze hebben de dader ook gepakt bij mijn weten.
De_Daapse @sympa9 juli 2024 10:47
Heb je de klarinet nog terug gekregen?
Cerebriform @De_Daapse9 juli 2024 13:29
hij kon ernaar fluiten
Doopliss @turbojet80s9 juli 2024 11:20
Ja leuk verhaal waar zeker een punt in zit maar of het realistisch is om mensen aangifte te zien doen voor iets wat voor hun gevoel verder niet serieus genomen wordt weet ik niet.
Kastermaster @Doopliss9 juli 2024 12:15
Dit geldt al jaren voor fietsen. Het volgende (deels overdreven) verhaal: We kennen allemaal wel iemand die aangifte heeft gedaan van fietsendiefstal en zijn/haar/hen fiets terug kreeg. Maar het overkomt ons zelf nooit. En dus doen 'we' (in algemene zin) geen aangifte meer. En dalen de diefstalcijfers (op papier), waardoor er minder capaciteit beschikbaar komt. Deze vicieuze cirkel is maar op één manier te doorbreken: altijd aangifte doen van een strafbaar feit. Doe je dat niet, dan zal er ook geen verandering in komen.
Wouterie @Kastermaster9 juli 2024 13:28
De cirkel is niet te doorbreken door mensen op te roepen om aangifte te doen, maar door het verplicht te stellen. En natuurlijk zo laagdrempelig mogelijk. Zonder aangifte geen verzekeringsgeld, geen schadevergoeding etc... Puur voor de statistieken en begroting aangifte doen is belachelijk. Ik heb wel wat beters te doen met mijn tijd. Bijvoorbeeld klagen tegen mijn collega's over mijn gestolen stationsfiets.
abacaxi @Wouterie10 juli 2024 05:32
De cirkel is niet te doorbreken door mensen op te roepen om aangifte te doen, maar door het verplicht te stellen. En natuurlijk zo laagdrempelig mogelijk. Zonder aangifte geen verzekeringsgeld, geen schadevergoeding etc... Puur voor de statistieken en begroting aangifte doen is belachelijk. Ik heb wel wat beters te doen met mijn tijd. Bijvoorbeeld klagen tegen mijn collega's over mijn gestolen stationsfiets.
Troepje @Currry9 juli 2024 09:39
Wanneer je opgelicht bent voor 900 euro, dan betaal je de scammer dr nog 100 euro bij toch?
Currry @Troepje9 juli 2024 09:50
Of zoals winkels in LA deden bij een vergelijkbare maatregel. Alles in de winkel 1000 dollar duurder maken en coupons bij de kassa met 1000 dollar korting per artikel.
Massive Mark @Currry9 juli 2024 10:29
In de VS (voornamelijk democratische steden) is dit inderdaad een hel voor de middenstand. Groepen plunderen je winkel en je mag/kan niks doen. Met als gevolg dat ketens de steden verlaten. Maarja uiteindelijk stemmen de mensen er zelf voor.
Wouterie @Currry9 juli 2024 13:25
Ach ja, alles voor de statistieken.

Alleen de koppeling met schadevergoeding of verzekering lijkt me nog een beetje relevant. Dat is toch ook zo met zakkenrollers? Puur en alleen voor de verzekering, de politie weet het allemaal allang.
Llopigat
@wildhagen9 juli 2024 02:26
Ja het probleem is ook dat je als burger het vertrouwen verliest in de rechtstaat. Duizend euro is geen kattenpis voor veel mensen en als je dat op zo'n manier afhandig wordt gemaakt zal je behoorlijk kwaad zijn als de rechtsstaat gewoon de schouders ophaalt omdat je niet belangrijk genoeg bent.
Djerro123 @Llopigat9 juli 2024 07:59
Dit dus. We zijn aangekomen (of weer teruggekomen?) in de situatie waarin de overheid de rijken beschermd maar niet de armen. En dat terwijl die 1000 euro er harder kan inhakken voor iemand dan een groter bedrag voor een ander.

Ik heb de oplossing overigens ook niet zo 1, 2, 3 moet ik er gelijk bijvertellen. Maar met dit soort dingen begin ik toch ook wel het geloof in een goed functionerende overheid te verliezen.
Manderlay1 @Djerro1239 juli 2024 10:58
1) 1000€ is niet het einde van de wereld voor meeste Vlaamse gezinnen

2) kosten/baten. Stel z'n onderzoek kost 2000€ voor de maatschappij is het dan nuttig om dit onderzoek te doen voor 1000€?

3) ik heb liever dat men minder hier tijd en geld insteekt dan in andere criminele feiten

4) phishing is eigenlijk wel je eigen schuld door niet op te letten
Djerro123 @Manderlay19 juli 2024 16:59
Sorry maar wat een hoop dommigheid in 1 post.

1) als het voor 60% van de gezinnen geen probleem is, moeten we dan maar niet de andere 40% beschermen? We hebben het over de financieel zwakkeren, wat maakt het uit dat “de meesten” niet tot die groep behoren?

2) ja, want het is niet alleen de directe waarde van de 1000€, ook het preventieve effect moet je meerekenen.

3) dat kan en mag. Niet echt een argument verder.

4) victim blaming, dat is wel erg laag. Ik maak mij dagelijks zorgen om mijn ouders die niet zo digitaal vaardig zijn als jij en ik maar ook gewoon worden geacht te e-mailen en online te bankieren. Is het de schuld van een bejaarde dat ze zich om de tuin laat leiden door een babbeltruuk? Had die persoon maar beter moeten opletten? Wat een onzin zeg.
Manderlay1 @Djerro1239 juli 2024 17:16
Is geen dommigheid in 1 post.

1) blijf er bij 1000€ is niet het einde van de wereld

2) wat kan je er preventief aan doen? Niets behalve mensen sensibiliseren. Maar dat helpt niet.

3) is gewoon rationeel een betere keuze om in te zetten op zware criminaliteit, drugsgebruik en drugsverkoop, verkrachting, geweld enzovoort dan middelen te gebruiken voor 600€ terug te vinden van iemand.

4) is geen victem blaming, is gewoon een feit! Als zij geen fout zouden maken zouden ze niets kwijt zijn. Er zijn genoeg sensibiliseringcampagnes en informatie momenten waar men kan gaan bij leren. Maar zolang iedereen denkt: 'mij overkomt dat niet ' tja is het hun eigen schuld. 10j geleden kon je nog zeggen dat het niet hun eigen fout was maar nu niet meer.
Djerro123 @Manderlay19 juli 2024 19:11
1) voor jou misschien niet. Maar er zijn genoeg gezinnen waar 1000€ wél het einde van de wereld is.

2) als je niemand oppakt heb je nul preventieve werking vanuit het strafrecht. Er is immers geen risico op een persoonlijk nadeel aan criminaliteit, enkel voordeel. Dus als je zegt “we onderzoeken niks onder de 1000€ euro”, dan zijn er dus gewoon meer mensen die criminaliteit gaan plegen.

3) vind jij. Dat is het grote verschil; jij denkt dat je mening objectief is maar je hebt nog geen enkel argument genoemd.

4) not sure if trolling or just… ik hoop dat jij of je ouders nooit opgelicht zullen worden.
Manderlay1 @Djerro1239 juli 2024 20:03
1) 1000€ is in Vlaanderen en Nederland geen extreem groot bedrag. Als sommige mensen het niet kunnen betalen wilt het daarom niet zeggen dat het een groot bedrag is.

2) als er verschillende keren klacht is ingediend en men ziet een patroon zal er wel een strafrechtelijke onderzoek gebeuren.

3) is gewoon objectief zo. 1000€ van iemand persoonlijk of de een volledige maatschappij die moet opdraaien voor de kosten van druggebruik/drugsgeweld. Kosten/baten is de laatste optie het beste.

4) zal mij niet overkomen en als het gebeurt zullen ze niet veel kunnen stelen.
sympa @Djerro1239 juli 2024 08:34
In ieder geval een toevalsfactor hanteren. Dat een dader nooit helemaal veilig is al scamt die maar 5 euro.
De meeste mensen snappen dan verder wel dat de diefstal van een van Gogh meer aandacht krijgt dan van de kruiwagen uit de schuur.
GigaHenk @Llopigat9 juli 2024 08:16
Volgens mij is het probleem dat ze de oplopende kosten van opsporing niet bij de daders neerleggen, maar het probleem daarvan bij de slachtoffers neerleggen. Die oplossing zal wel niet mogen onder het mom van "van rechten van de mens".
Er kan geen personeelstekort te kort zijn, wel dat sommige bedrijfstakken/instanties niet genoeg kunnen/willen betalen.
sympa @GigaHenk9 juli 2024 08:36
"De oplossing" wordt ook door Tweakers afgeserveerd want we willen geen grootschalige dataverzameling, geen sleepnet, en zo dik mogelijke encryptie.
dehardstyler @sympa9 juli 2024 09:03
Je hebt nu al een sleepnet in NL, en nog steeds oplichting... Wat gek, het is bijna alsof dat niet de oplossing is? 8)7
GigaHenk @sympa9 juli 2024 09:05
Dat lijkt me ook geen oplossing.
Wat denk ik wel een oplossing is, is dat men geautoriseerd kan gaan browsen. Dus extra laag security, die optioneel is, om bijvoorbeeld betaling/ speciale handelingen te doen.
Dus wil je een pas van iemand hebben, dan zul, je je eerst moeten identificeren. Doe je dat niet dan weet de andere kant dat het waarschijnlijk oplichters zijn. Dus zeg maar PIN/DIN gedeelte.
Fredster @wildhagen9 juli 2024 04:02
Tja, en dan kijk je op de polis van je verzekering en zie dat je daar ook genomen wordt omdat er een eigen risico geldt voor de eerste 1000 euro
hoeksmarp @wildhagen9 juli 2024 08:03
Er staat nergens in dit bericht dat de politie er niets mee doet. Er staat dat het parket er niets mee doet. Dat zijn twee erg verschillende dingen. De politie geeft hier zelfs aan dat ze er juist wél wat mee (willen) doen. Ik ga er vanuit dat het parket het nog steeds in behandeling neemt als blijkt dat jouw aangifte van onder 1000 Euro deel uit maakt van een veel grotere zaak.
kodak
@wildhagen9 juli 2024 12:58
Ongeveer een week geleden was het nieuws dat de federale politie een daling in internetfraude vaststelde. Dat werd paradoxaal bevonden en dus volgt een enquête onder de bevolking. Ondertussen is dus duidelijk dat je voor veel gevallen niet eens hulp krijgt, want het parket ziet er geen belang in. Dat belang is uitgedrukt in een bedrag, maar met tekorten aan personeel zit dat eerder in hoeveel men een zaak waard lijkt in tijd en moeite. Vervolgens krijg je een negatieve spiraal: minder aangifte, minder belang, minder capaciteit.
Het zal eerder redelijk zijn om te erkennen of men een zaal mogelijk kan oplossen. In rechtsspraak zit ook veel investering in tijd, ook al geeft dat het parket of politie niet altjd eigen voldoening. Maar het doel lijkt me juist de rechtsstaat dienen, niet wie het meeste geld weet te verliezen.
Wouterie @kodak9 juli 2024 13:34
Aangifte doen voor de statistieken... tja. Het is al lastig genoeg om de gemiddelde burger z'n afval fatsoenlijk te laten scheiden, waarom denk je dat mensen wel in beweging komen om een bijdrage te leveren aan de statistieken?
Marzman @wildhagen9 juli 2024 13:03
Als dader ook handig om te weten, bedrag beperken op 999 euro en meerdere slachtoffers zoeken als je meer nodig hebt.
Stijnvi @wildhagen8 juli 2024 21:18
Inderdaad. En in veel gevallen (in ieder geval in Nederland) kan aangifte doen ook alleen op locatie, dus moet je ook nog naar het politiebureau toe.
air2 @Stijnvi8 juli 2024 23:45
In veel gevallen kun je in nederland online aangifte doen
mjtdevries @air29 juli 2024 13:19
In veel gevallen vragen ze dan alsnog om langs te komen op het politiebureau.
JDx @Stijnvi9 juli 2024 00:35
Nou voor de meeste dingen kan je gewoon online aangifte doen, laatst kliko weg, aangifte doen, nummer meesturen naar de lokale afval vereniging, paar dagen later nieuwe kliko voor de deur.
TheekAzzaBreek @wildhagen8 juli 2024 22:23
Dan wordt aangifte dien alleen nog interessant als het bijvoorbeeld moet vanwege verzekering oid. Anders wordt het al snel iets van "laat maar zitten..." vrees ik.
Zeker en vast.
Zie fietsendiefstal in Nederland, daar doe je ook alleen aangifte als je daar een extra reden voor hebt.
TomPlant0 @TheekAzzaBreek9 juli 2024 07:11
De politie geeft aan dat je bij diefstal van de fiets altijd aangifte moet doen. Ze gebruiken de aangifte data namelijk niet alleen om ‘ooit’ je fiets terug te krijgen. Het wordt ook voor analyse gebruikt en er is kans dat er in jou buurt actie wordt gehouden door de gemeente als er veel fietsen gestolen worden.
sympa @TomPlant09 juli 2024 08:37
En dat, als ze in een schuur verdacht veel fietsen vinden, kunnen zien dat die allemaal gestolen zijn en een zaak hebben.
kaas-schaaf @TomPlant09 juli 2024 14:59
Mijn ouders hebben ooit een fiets terug gehad om die reden, wel jaren later maar goed het is wel iets. Stond gewoon in een schuur die vol stond met gestolen waren.
Nexiam @wildhagen9 juli 2024 16:46
https://www.demorgen.be/s...r=https://www.google.com/
r2504 @wildhagen19 juli 2024 08:44
Gaat men verkeersboetes onder 1000 euro nu ook niet langer vervolgen... daar zijn er ook massa's van.

Misschien absurd voorbeeld maar het geeft aan waar de prioriteiten liggen van de politie...
cariolive23 8 juli 2024 21:02
Je zou het opstellen van een aangifte kunnen automatiseren... Of ben ik nou iets te optimistisch?

Dat niet een heel politiekorps gaat rennen bij een oplichting van een paar honderd euro, dat begrijp ik. Maar dat je zelfs geen aangifte wilt opnemen, dat is in mijn wereld onvoorstelbaar. Hiermee geef je criminelen een vrijbrief: Hou het onder de 1000 euro en we beloven dat we niet zo snel achter je aan gaan.

De laatste keer dat ik het heb nagerekend, was 2x 500 euro gelijk aan 1000 euro. En 10x 100 euro bleek toen ook 1000 euro te zijn. Maar ik ben al een jaartje of zo niet meer in België geweest, dus wie weet wat er is veranderd.
fl1p @cariolive238 juli 2024 21:16
Als je weet dat de politiediensten in België met zeer verouderde pakketten werken (was het nu Word95 of WordPerfect?), is dat inderdaad helaas een beetje te optimistisch.

Ze weten zelfs in het ene arondissement niet dat je rijbewijs is afgenomen in het andere... 8)7
maevian @fl1p9 juli 2024 08:44
Politie heeft ook gewoon m365 zoals bijna elk bedrijf en overheidsinstanties.
fl1p @maevian10 juli 2024 15:36
Zeker. Enkel om mails te sturen (bij wijze van spreken).

PV's en dergelijke worden nog steeds in sterk verouderde pakketten opgemaakt.

En van onderling delen van data tussen politiezones is er helemaal geen sprake. Dus automatiseren zit er in België nog lang niet in.
bes-r @cariolive238 juli 2024 22:00
Er staat toch echt:
Ondanks dat het parket geen zaken meer behandelt waarbij de schade lager is dan 1000 euro, hoopt de politie dat slachtoffers aangifte blijven doen, ook als het gaat om bedragen onder die grens.
Ze willen dus wel dat men aangifte doet. Ze nemen de zaken alleen niet in behandeling.
cariolive23 @bes-r8 juli 2024 22:02
Ik mag toch hopen dat het geen slechte Belgen-mop is en dat men op z'n minst de zaken gaat bundelen. Dat doet men wereldwijd al tientallen jaren met allerlei soorten criminaliteit.
bes-r @cariolive238 juli 2024 22:04
Ook dat staat in het artikel:
Aangiftes kunnen namelijk helpen bij de opsporing van criminele organisaties, aldus de politie.
tweakuwe @bes-r8 juli 2024 22:51
Ook voor eventuele verzekering of een oplossing zoeken bij je bank is het vaak wel goed om een aangifte te hebben gedaan.
Ed Vertijsment @cariolive238 juli 2024 21:34
Je wilt dus het inschatten van oplichting/fraude automatiseren? Dat is in Nederland wel eens fout gegaan.
cariolive23 @Ed Vertijsment8 juli 2024 21:53
Ik heb het over het doen van de aangifte. Dat kun je grotendeels, en wellicht zelfs volledig, automatiseren. Het doen van een valse aangifte is een misdrijf op zich. Geen idee hoe zwaar dat wordt bestraft in België, maar ik heb persoonlijk niet zo veel moeite met zware straffen voor valse aangiftes: Deze ondermijnen het vertrouwen in politie en justitie.
TheekAzzaBreek @cariolive238 juli 2024 22:07
Ondanks dat het parket geen zaken meer behandelt waarbij de schade lager is dan 1000 euro, hoopt de politie dat slachtoffers aangifte blijven doen, ook als het gaat om bedragen onder die grens.
Dus aangifte doen blijft mogelijk, de beperking zit in de zaken waar ze daadwerkelijk achteraan gaan.
dengregg @TheekAzzaBreek8 juli 2024 22:22
kans is ook groot dat het parket rekening houdt met meerdere aangiftes tegen 1 persoon voor dit minimumbedrag
GameNympho @dengregg9 juli 2024 00:33
Op MP gaf men al aan dat het +/- 40 aangiftes zijn over eenzelfde persoon/account/ipnr, eer de politie iets gaat doen.
Wat ook een beperking gaat worden, ik denk dat men de moeite niet meer gaat nemen om aangifte te doen.
En dan ook niet vergeten, wat gaat men dan zelf doen?
Want weet men een adres en banknr en je schakelt een incasso in, moet je wel alles zeer duidelijk neerleggen, want men gaat niet zo snel voor een enkele zaak van €2000, een medewerker sturen, samen met justitie. Maar hoe wil men dan dat je je recht haalt?
En dat is nu het kromme ook, alles wordt maar op de uitvlucht, te weinig personeel gezet en welke partij heeft dit geregeld en dus ervoor gezorgd heeft, dat de normale man, wel aangifte kan en zou moeten doen, maar in realtime dit waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren ivm geen vertrouwen omdat er niets mee gebeurt, pas als er 10x €999 is gefraudeerd, gaat men kijken of men er iets aan wil/kan doen.
Tja sorry maar zeer jammer weer.
Doesnotcompute @GameNympho9 juli 2024 06:29
Dus, Bedragen tot pak hem beet 800 euro, niet vaker dan 30x doen, of vanuit een andere MCDonalds gaan werken na 30 slachtoffers.

Core i9 te koooop! Get them while they're hot! :z
bes-r @cariolive238 juli 2024 22:03
Verkeerde reactie gequote

[Reactie gewijzigd door bes-r op 22 juli 2024 13:37]

himlims_ 8 juli 2024 20:57
Criminaliteit loont :X (op kort termijn)
downtime @himlims_8 juli 2024 21:08
Heb je reden om te denken dat criminaliteit alleen op de korte termijn loont?
Lodd @downtime8 juli 2024 21:38
De meeste carrière criminelen halen hun pensioen niet. De concurrentie is moordend. Toen ik in Rotterdam woonde werd weleens gezegd dat de gemiddelde levensverwachting van een drugsdealer 27 was. En inderdaad, elke paar jaar wisselde de dealer bij mijn metrostation ook. Soms meerdere keren per jaar.

Als ze goede zaken deden was het geld snel, evenals de bolide en de vrouwen. Maar ik denk dat ze altijd achterom moesten blijven kijken. Er waren er echter ook een hoop die zich niet eens een auto konden veroorloven.

Bron: ik heb tijdens mijn studenten tijd een tijdje in "prachtwijken" in Rotterdam gewoond en gewerkt.
Llopigat
@Lodd9 juli 2024 02:23
Ik vind dat ook niet zo'n probleem meer juist doordat de overheid steeds meer de handen weg trekt. Nu dit weer. Alsof 1000 euro stelen niets is. Als slachtoffer sta je in de kou terwijl de daders allerlei hulp krijgen en rechten hebben. Het gevaar van dit soort 'werk' blijft een van de weinige barrieres.

Die criminelen voegen niks toe aan de maatschappij. Ze zorgen alleen maar voor last. Ik ben ook helaas te bekend met slechte buurten en ik baal ervan als de politie gewoon langs rijdt terwijl ze staan te dealen. Dat soort klein grut boeit ze totaal niet. Zo krijg je zo'n buurt nooit schoon. Want vanuit die drugs straalt alle andere criminaliteit af.

Ik heb de laatste jaren inbraken, zakkenrollingen en twee pogingen tot beroving meegemaakt waarbij ik mijn spullen heb moeten verdedigen. Aangifte gedaan maar er werd gelijk al gezegd dat er toch niks mee gedaan werd en ze vonden het ook al niet aan te raden dat ik mezelf verzet had. Ze raadden me vooral aan me te verzekeren (lol dus ik moet betalen voor de gevolgen van een beroving??)

Ik heb de laatste decennia een steeds groter gevoel van onveiligheid en het gevoel dat de rechtsstaat ons in de steek laat. Dit soort signalen ("ach die 1000 euro is niet interessant genoeg om achteraan te gaan") helpt daar niet bij. Dit is gewoon een vrijbrief voor criminelen.

Ik kan me wel voorstellen dat mensen uit zo'n gevoel van onmacht naar extreem-rechts zoals de PVV grijpen, al geloof ik daar zelf niet in (ze lopen alleen maar met de vinger te wijzen maar zorgen ook niet voor oplossingen). Wat ik wel vind dat moet gebeuren is dat aangiftes weer serieus genomen moeten worden. Als daar veel meer politie voor nodig is, so be it.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:37]

Marcel Br @Llopigat9 juli 2024 08:12
Je hebt in de gaten dat het artikel over België gaat?
himlims_ @Marcel Br9 juli 2024 08:31
@Llopigat heeft meer over algemeen, situatie van hem is net zo goed toepasbaar in nederland, belgie, duitsland, frankrijk, uk [..] vraag me af wat er veranderd is afgelopen 10-15jr :X :X
CivLord @Llopigat9 juli 2024 12:13
Dit kan ook een boodschap naar de politiek zijn.
In feite zegt het parket tegen criminelen dat wanneer ze mensen voor minder dan € 1.000 oplichten, ze vrijuit gaan. Het is nu aan de politiek (als opdrachtgever) om te beslissen of het acceptabel is dat dergelijke oplichting onbestraft blijft. Wanneer ze vinden dat het niet acceptabel is moeten ze of een opdracht geven waarbij de prioriteit anders gelegd wordt: "Besteedt minder tijd aan X, zodat je mensen vrij kunt maken om achter dit soort oplichter aan te gaan", of ze moeten voor meer mensen zorgen, zodat ook dit soort zaken opgepakt kunnen worden.
The Zep Man
@Lodd8 juli 2024 22:19
De meeste carrière criminelen halen hun pensioen niet. De concurrentie is moordend. Toen ik in Rotterdam woonde werd weleens gezegd dat de gemiddelde levensverwachting van een drugsdealer 27 was. En inderdaad, elke paar jaar wisselde de dealer bij mijn metrostation ook. Soms meerdere keren per jaar.
Want elke crimineel is een drugsdealer, en daarom zeggen drugsdealers wat over alle criminelen? :?

Heb je een bron anders dan een anekdote voor je best wel zware stelling dat "de meeste carriére criminelen hun pensioen niet halen"?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:37]

Lodd @The Zep Man8 juli 2024 23:41
Maat, kom op. Wat verwacht je nu onder de comments van een nieuwsartikel? Een masterscriptie inclusief APA-referenties? Wat is er mis met het delen van een anekdote?

Waarom sta je er steeds op om posts expres verkeerd uit te leggen? Het is me al vaker opgevallen dat je niet te goeder trouw discussieert. Reageer dan niet.
The Zep Man
@Lodd9 juli 2024 07:08
Maat, kom op. Wat verwacht je nu onder de comments van een nieuwsartikel? Een masterscriptie inclusief APA-referenties? Wat is er mis met het delen van een anekdote?
Er is niets mis met het delen van een anekdote. Er is wat mis met een zware stelling neer te zetten als feit en dat enkel te ondersteunen met een anekdote.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:37]

IamGrimm @The Zep Man8 juli 2024 22:57
Als we erg genereus interpreteren dan kan het nog betekenen dat ze hun pensioen niet halen als drugsdealer omdat ze opgepakt worden en hun leven beteren.

Ik kende ook wel een paar dealers die inmiddels een normaal leven hebben.
AtlAntA @IamGrimm8 juli 2024 23:56
Wist niet dat criminelen ook pensioen opbouwen. :+
JeroenED @AtlAntA9 juli 2024 00:06
Via een pensioenfonds in Colombia :+
MPC60 @Lodd9 juli 2024 11:57
Je hebt een wilde fantasie iig. Is het ooit bij je opgekomen dat ze gewoon opgepakt worden? :D
Lodd @MPC609 juli 2024 18:17
Opgepakt? Wie van ons heeft hier nu een wilde fantasie? :P
Chotto Toire @downtime8 juli 2024 21:57
Ja, dit artikel op Tweakers.

wie opgelicht wordt met een nep-advertentie voor bijvoorbeeld een Playstation of Nintendo Switch vist mooi achter het net. Mooi nieuws voor oplichters.
sympa @Chotto Toire9 juli 2024 08:40
Goed dat dit algemeen bekend wordt gemaakt. Dan weet je dat je als koper zelf de zaak moet controleren.
fire-breath @sympa9 juli 2024 09:00
Mijn marktplaats account was een paar jaar geleden gehackt.
Gelukkig was de hacker er niet aan toegekomen om het telefoonnummer aan te passen, en waren er een paar mensen zo snugger om mij even te bellen of die PS4 deal wel echt was.

Dus ja. Gelukkig zijn er ook kopers die zelf goed checken. Ik had zelfs een reactie van iemand die mij doorverwees naar een soortgelijke advertentie.

Natuurlijk aangifte gedaan en is netjes verwerkt. Maar idd wel met de disclaimer dat ze er verder niet heel veel mee konden.
BHD294 8 juli 2024 21:06
Hmm gewoon triest als je het bericht leest.
Geeft gewoon vrijspel voor criminaliteit.
Geen personeel sorry, pech gehad.
IamPeacock @BHD2948 juli 2024 21:26
Het gaat al jaren zo bij ons hoor.
Het is zo goed als nutteloos dat je aangifte gaat doen als je online opgelicht wordt. Ze zeggen letterlijk dat de meerderheid van de aangiften geseponeerd wordt bij justitie. Geen personeel, geen tools, ze kunnen niets doen.

Langs de andere kant... er is echt veel meer bewustwording nodig.
Veel mensen klikken maar op alles wat ze tegenkomen en denken bij niets na. Facebook en Insta, dat kennen ze door en door. Maar eens ze op een onbekende website terechtkomen of ze krijgen een email, dan weten ze plots niet meer wat te doen.

Triest, zeer triest!
Soms denk dat we de anonimiteit van internet moeten schrappen. Heeft ook zijn nadelen, maar goed.

[Reactie gewijzigd door IamPeacock op 22 juli 2024 13:37]

cariolive23 @IamPeacock8 juli 2024 22:00
Het is zo goed als nutteloos dat je aangifte gaat doen als je online opgelicht wordt.
Dat is niet waar, het is op z'n best jouw persoonlijke mening.
Ze zeggen letterlijk dat de meerderheid van de aangiften geseponeerd wordt bij justitie.
Dat zeggen ze niet letterlijk.

Wat wél gebeurd, is dat men 100 aangiftes heeft die op elkaar lijken en waar ze mee aan de slag gaan. Daar komt een dader naar voren en van de 100 aangiftes hebben ze 5 (ik maar een aantal) aangiftes waar voldoende wettig en overtuigend bewijs is, dat ze de dader kunnen veroordelen. Zijn die andere 95 aangiftes dan waardeloos? Nee. Ze zijn alleen niet gebruikt in de aanklacht en/of rechtszaak. Ze hebben er wel voor gezorgd dat de dader de aandacht heeft gekregen die nodig was, en dus indirect wel geholpen bij de veroordeling.

En dan ga jij nu hier lopen verkondigen dat een aangifte nutteloos is... 8)7
IamPeacock @cariolive238 juli 2024 22:02
Als ze tegen mij letterlijk zeggen dat het geseponeerd wordt omdat het 'maar' om 100 euro gaat, en justitie dit toch niet bekijkt, wat moet ik er dan van maken?

[Reactie gewijzigd door IamPeacock op 22 juli 2024 13:37]

cariolive23 @IamPeacock8 juli 2024 22:17
Gewoon even terug komen op aarde: Deze ene aangifte van jou over een 100 euro gaan ze niks mee doen, klopt. Gelukkig maar! Zou niet best zijn, want waar ga je 100.000 agenten vandaan halen om dit soort zaakjes op te lossen en van welk belastinggeld ga je deze agenten betalen? Toch?

Echter, samen met andere aangiftes gaan ze daar wél wat mee doen. Wel zo efficient. Je pakt er dezelfde criminelen mee, alleen wordt het veel goedkoper om ze te vinden én te veroordelen. Het enige nadeel is dat je meerdere aangiftes nodig hebt, waardoor het langer kan duren voordat iemand in de spotlights wordt gezet.
divvid @cariolive238 juli 2024 22:30
en dan maar hopen dat ze dat terug koppelen zodat je de dader om een schadevergoeding kan 'vragen'
Lodd @IamPeacock8 juli 2024 21:33
Dat is niet helemaal waar. Het klopt dat ze losse aangiften meestal niet in behandeling nemen, maar als er meerdere aangiften over dezelfde dader binnen komen dan weegt dat wel mee. Zowel in de prioritering van het onderzoek, als in de strafmaat (indien bewezen).
IamPeacock @Lodd8 juli 2024 21:35
En wat is de kans dat dit dezelfde dader is, of dat ze weten dat dit dezelfde dader is?
Tegen het onderzocht wordt, zijn alle sporen meestal toch al weg. Ik denk als voorbeeld aan een 2dehands.
Lodd @IamPeacock8 juli 2024 21:39
Denk bijvoorbeeld aan de marktplaats/pakketten fraude. Daar komt er af en toe eentje in het (lokale) nieuws die opviel door vele kleine misdrijven wat dan tezamen toch tot een groot bedrag optelt. Dat zijn natuurlijk niet de meest gewiekste criminelen.
m_snel @IamPeacock8 juli 2024 23:29
Als je geen aangifte doet is er geen probleem en dan moet je dus ook niet gaan klagen dat ze niks doen we geen problemen.
Triblade_8472 8 juli 2024 20:58
Ben heel benieuwd hoe dat uitpakt.

Criminelen zullen nu, denk ik, meer in gaan zetten op een veelvoud van kleinschalige fraude.

1000 x 1000 euro is best een leuk bedrag. Zeker als de politie gegarandeerd niet eens meer komt aanbellen.
IStealYourGun
@Triblade_84728 juli 2024 21:04
Gebeurt nu al volgens mij. Meeste fraude zullen wel 2e hands fraude zijn of doorverkoop van tickets. Dat zijn dan zelden bedragen boven de 1000 euro.
BlaDeKke @Triblade_84728 juli 2024 21:55
Was net hetzelfde aant denken. Heel slim om dit te publiceren. Je kan nu dus elke oostvlaming oplichten voor 999€. En daar wonen 1,5 miljoen mensen.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:37]

Autonomity @BlaDeKke8 juli 2024 23:39
Heb je ooit de terugvindquota van gestolen motoren gezien?

Dan kun je nog beter motoren gaan stelen, en daar doet de politie ook bizar weinig mee; en juist daar zijn de bedragen ook makkelijk €5000+. Er mist gewoon capaciteit en specialisatie op alle vlakken, dan kun je wel een "cybercrime" team hebben; maar neem bijvoorbeeld Marktplaats zit zo dusdanig vol met vage figuren, daar doe je bizar weinig aan.

Ik snap van een kant dat ze deze keuze maken, aan de andere kant is het zoveel dat je er niet meer veel aan kunt doen zonder de bron aan te pakken (onwetende mensen, online platformen met gebrek aan moderatie).

[Reactie gewijzigd door Autonomity op 22 juli 2024 13:37]

BlaDeKke @Autonomity9 juli 2024 10:37
Dit is iets waar ik nooit heb bij stil gestaan. Dacht dat dat allemaal subjectief geregeld was. Maar dat staat dus zwart op wit op papier dat tot dat bedrag gestolen is je niet geholpen wordt. Ik moet nog even wennen aan dat idee :/
johnny2000 8 juli 2024 21:14
Doet me een beetje denken aan Legal Shoplifting in Californië.... Je kan jatten wat je wil zolang je onder 950 dollar blijft doen ze je niets.

Het is natuurlijk om te maskeren dat er te weinig mankracht/resources is ...
IamPeacock @johnny20008 juli 2024 21:29
Beetje kort door de bocht. Onder 950 is het een misdrijf, en geen strafbaar feit.
Maar het komt wel op een soort strafblad en ze kunnen je toch beboeten of straffen als je er teveel van hebt.
Currry @IamPeacock8 juli 2024 21:42
Ik denk dat je een paar dingen door elkaar haalt. Een misdrijf is altijd een strafbaar feit. Ik denk dat je bedoelt dag het onder de 950 een overtreding is en geen misdrijf. Zo is een eenvoudige diefstal hier strafbaar, maar een inbraak een misdrijf. Verschil zit hem met name in de zwaarte van de straf.
cariolive23 @johnny20008 juli 2024 22:29
6 maanden cel en dat valt bij jou in de category "doen ze je niks" ?
IamGrimm @johnny20008 juli 2024 23:01
Ja tot Walmart je een keer of 15 op camera heeft en je totaal bedrag onder grand larceny valt. Een felony misdrijf overigens. Je zal zien dat Walmart dan wel opeens happig is.
DCG909 @IamGrimm8 juli 2024 23:45
Nah, Walmart trekt zich dan uit die regio terug.
Is al in meerdere regio's gebeurd door dit soort beleid en kleinere zaken die dat niet kunnen zetten selfs de ontbijtgranen in een gesloten kast...
EsEsDee 8 juli 2024 20:59
psssst.. Telefoontje kopen? nu 999 euro
Jorah_Newstone 8 juli 2024 20:59
Dus gewoon iemand oplichten voor 800 euro en dan 100 mensen. Alles wat scammers kunnen pakken is mooi meegenomen. Een ondergrens is gewoon te zot voor woorden.
WhatsappHack
8 juli 2024 21:17
Ooohh, dan maken we er €999,95 van. :+ Waarom zou je dit breed aankondigen? Vergeleken met op elk individueel geval reageren met weigering/seponering/“gaat op de stapel” leidt het niet tot minder frustratie, maar dieven weten nu wel hoe ze de pakkans nog verder kunnen verlagen. :/

Goed, uiteindelijk lost dat het capaciteit probleem misschien op. Maarja.
Ge0force 8 juli 2024 21:26
De straffeloosheid in België is compleet absurd. Er worden al jaren criminelen veroordeeld tot werkstraffen omdat de gevangenissen overvol zitten. Maar gewoonweg oplichters niet meer vervolgen voor bedragen onder een bepaalde grens slaat alles.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.