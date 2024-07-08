Parket Oost-Vlaanderen stelt ondergrens in van 1000 euro voor internetoplichting

Het parket van Oost-Vlaanderen neemt geen internetfraudezaken meer aan waarbij er minder dan 1000 euro is gestolen. Er is te weinig personeel om alle aangiftes te behandelen. Eerder stelden de parketten van West-Vlaanderen, Limburg en Leuven een soortgelijke ondergrens in.

De grens van 1000 euro geldt voor internetoplichting zoals phishing, schrijft VRT NWS. In geval van hacking, malware en ransomware geldt er volgens het parket van Oost-Vlaanderen geen ondergrens. De Gentse politie zegt dat er in de eerste vijf maanden van 2024 bijna negentig aangiftes van phishing zijn binnengekomen.

Ondanks dat het parket geen zaken meer behandelt waarbij de schade lager is dan 1000 euro, hoopt de politie dat slachtoffers aangifte blijven doen, ook als het gaat om bedragen onder die grens. Aangiftes kunnen namelijk helpen bij de opsporing van criminele organisaties, aldus de politie.

Andere parketten in België gingen Oost-Vlaanderen voor. Zo onderzoekt West-Vlaanderen geen zaken van internetfraude meer als er minder dan 2500 euro is buitgemaakt. Bij het parket van Limburg ligt de grens op 500 euro. Ook het parket van Leuven heeft een ondergrens, maar wil niet openbaren om welk bedrag het gaat. Bij alle parketten met ondergrens is het personeelstekort de reden achter het besluit om niet langer alle zaken te behandelen.