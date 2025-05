FBI: laptop Belgische politicus gehackt door Chinezen

Chinezen hebben in 2021 de laptop van Els Van Hoof, voorzitter van de Belgische Kamercommissie Buitenlandse Zaken, gehackt. Dat blijkt uit een rapport van de FBI dat in de openbaarheid is gekomen via een rechtszaak.

Het rapport van de FBI kwam naar buiten in een rechtszaak tegen zeven Chinezen, schrijft Het Nieuwsblad. Zij worden beschuldigd van spionage tegen Amerikanen en tegen leden van IPAC, een internationale vereniging van parlementsleden die werken rond mensenrechten in China. Van Hoof en haar ondervoorzitter Samuel Cogolati zijn lid van die vereniging en hebben in 2021 allebei een e-mail van de hackers geopend. Destijds waren er ook al vermoedens dat er iets gebeurd was op de laptop van Van Hoof, maar het was toen niet duidelijk wat of wie erachter zat. Een controle door de Staatsveiligheid bleef zonder gevolgen.

Volgens het rapport van de FBI hebben de Chinezen het IP-adres van de laptops kunnen bemachtigen. Mogelijk kunnen ze daarmee sinds 2021 volgen waar de laptops van Van Hoof en de andere slachtoffers zijn, maar de precieze impact van de cyberaanval is niet duidelijk geworden.

Van Hoof noemt het in Het Nieuwsblad zeer bedreigend dat het Chinese regime haar laptop kan volgen. De aanval past bovendien in een reeks bedreigingen door het Chinese regime die ze al diverse jaren zegt te voelen. "Maar ik wil niet toegeven en mijn mening blijven zeggen over bijvoorbeeld Taiwan of de situatie van de Oeigoeren."

Van Hoof pleit nu voor de oprichting van een veiligheidsbureau in de Kamer, dat in samenwerking met de Staatsveiligheid veiligheidsbriefings kan geven aan parlementsleden. Ook kan zo'n bureau parlementsleden permanent updaten over digitale veiligheid.