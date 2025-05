'Chinese organisaties hadden toegang tot high-end chips van Nvidia'

Tien Chinese organisaties hebben high-end chips van Nvidia kunnen bemachtigen. De chips zaten volgens Reuters in serverproducten van Super Micro Computer, Dell en Gigabyte. Het is niet duidelijk of deze fabrikanten hiermee het Amerikaanse handelsverbod hebben geschonden.

Reuters schrijft dat het een honderdtal aanbestedingen van tien Chinese organisaties heeft kunnen inzien. Die aanbestedingen zouden zijn geplaatst tussen 20 november 2023 en 28 februari 2024 en uit de documenten zou blijken dat er serverproducten zijn aangekocht waarin 'de meest geavanceerde' chips van Nvidia zaten; chips die geschikt zijn voor AI-toepassingen. Over welke chips het precies gaat, is niet duidelijk.

Het is volgens Reuters ook niet duidelijk of het Amerikaanse handelsverbod hiermee geschonden is. Nvidia meent dat de producten uit de aanbestedingen al geruime tijd beschikbaar waren in China, nog voordat het Amerikaanse handelsverbod van kracht was gegaan. Dat gebeurde in 2022. De aanbestedingen zouden volgens het Amerikaanse bedrijf geen indicatie zijn dat er regels geschonden zijn. Het zou volgens het techbedrijf daarnaast om een 'verwaarloosbaar' aantal chips gaan.

De organisaties die de serverproducten hebben aangekocht lijken zich in de academische of wetenschappelijke sector te bevinden. Het gaat onder andere om Chinese Academy of Sciences, het Shandong Artificial Intelligence Institute, de Hubei Earthquake Administration en de universiteiten van Shandong en Southwest. Er wordt ook een techbedrijf vermeld dat nauwe banden heeft met de overheid van de Chinese Heilongjiang-provincie, een luchtvaartbedrijf dat door de Chinese overheid wordt beheerd en een Chinese ruimtevaartorganisatie.

De Amerikaanse overheid heeft in september 2022 een handelsverbod uitgevaardigd waardoor Amerikaanse bedrijven, zoals AMD en Nvidia, bepaalde AI-videokaarten niet meer mogen exporteren naar Chinese bedrijven. De videokaarten zouden volgens de Amerikaanse overheid voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Tweakers schreef een uitgebreid achtergrondartikel over het Amerikaanse handelsverbod.