KPN schakelde tot dusver drie miljoen koperlijnen uit

KPN heeft tot dusver meer dan drie miljoen koperlijnen buiten werking gesteld. Deze klanten gebruiken in plaats daarvan de glasvezelinfrastructuur. KPN en Glaspoort zijn naar eigen zeggen op 59 procent van de Nederlandse huishoudens aangesloten.

Op het gebied van vast internet kwam het aandeel van glasvezelklanten bij KPN kwam in het afgelopen kwartaal voor het eerst boven de 60 procent; 39 procent van de huishoudens die klant is bij KPN heeft nog een internetabonnement via een koperverbindingen. In de betreffende periode kreeg KPN er 13.000 nieuwe klanten bij die een vast internetabonnement afsloten.

De totale omzet van KPN in het eerste kwartaal van 2024 was ruim 1,37 miljard euro, wat een stijging van 3,3 procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst daalde desondanks met 11 procent naar 175 miljoen euro. Dit komt volgens de telecomprovider door een 'eenmalige kostenpost met betrekking op herfinanciering'.

Wat mobiele abonnementen betreft steeg de omzet van KPN in de betreffende periode met 14 miljoen euro naar 204 miljoen euro. De provider schrijft deze stijging van bijna 8 procent toe aan nieuwe abonnementen met verschillende snelheden. Het bedrijf kreeg in totaal 30.000 nieuwe klanten die een mobiel abonnement afnemen.