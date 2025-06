KPN verhoogt prijzen voor huidige internetklanten met maximaal 2 euro - update

KPN voert vanaf 1 juli een inflatiecorrectie door voor klanten met een vastinternetabonement. Het inflatiepercentage is 3,8 procent. De stijging geldt alleen voor klanten die voor 1 april een abonnement hadden en geldt niet voor het 4Gbit/s-abonnement.

De provider gaat in juni klanten per e-mail of brief informeren over de inflatiecorrectie en wat dit betekent voor het abonnement van de klant. KPN zegt voor de inflatiecorrectie de consumentenprijsindex van het CBS te volgen, die in 2023 een inflatie van 3,8 procent aangaf. KPN zegt dat klanten niet kosteloos kunnen opzeggen vanwege de inflatiecorrectie.

De verhoging geldt niet voor extra's als ESPN Compleet, het Opnemen Pakket of KPN Veilig en klanten blijven bestaande kortingen behouden volgens de afgesproken voorwaarden. Verder worden de start- en beltarieven van bellen met vaste telefoons vanaf 1 augustus verhoogd van 0,15 euro naar 0,155 euro. KPN zegt vandaag te zijn begonnen met het informeren van consumentenklanten en kleinzakelijke klanten over de jaarlijkse prijswijziging. "Deze wijziging is lager dan het afgelopen jaar en is bescheidener dan andere aanbieders in de markt", zegt KPN tegen Tweakers.

Abonnement Huidige prijs Maandprijs vanaf 1 juli Verschil 100Mbit/s 42,50 euro 44,11 euro 1,61 euro 200Mbit/s 50 euro 51,90 euro 1,90 euro 1Gbit/s 52,50 euro 54,49 euro 1,99 euro 4Gbit/s 67,50 euro 67,50 euro 0 euro

Een voorbeeld van de nieuwe prijzen voor glasvezelklanten die de huidige abonnementen voor 1 april afsloten. De exacte prijswijziging zal per klant verschillen. De genoemde bedragen gelden dus niet voor nieuwe klanten. Via Breedbadnwinkel.nl.

Update, 14:36 uur - KPN zegt dat de inflatiecorrectie niet geldt voor TV+ en dat het 4Gbit/s-abonnement niet in prijs wordt verhoogd. Het artikel is hierop aangepast.