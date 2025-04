Telenet verhoogt prijzen van veel abonnementen in juni met 3,5 procent

De Belgische provider Telenet verhoogt de prijzen in juni met 3,5 procent om te compenseren voor inflatie. De prijsverhoging geldt voor veel abonnementen, maar lang niet voor allemaal.

Telenet zegt dat het de komende weken klanten individueel gaat informeren. Ook is bekend welke abonnementen wel en niet in prijs omhoog zullen gaan. De prijsverhoging gaat niet gelden voor Play Sports, abonnementen van BASE en Tadaam, Telenet Essential Internet FIVE en TEN, vaste telefonie, buitenbundeltarieven, installatie- en activeringskosten, en Sociaal Internet. De prijsverhoging geldt wel voor onder meer alles-in-eenabonnementen zoals ONE en ONEup, twee-in-eenabonnementen en diverse losse diensten.

De prijsverhoging is nodig vanwege de inflatie, zegt de provider. "We houden daarbij rekening met de huidige economische situatie. We passen onze prijzen aan als gevolg van de inflatie, die een impact heeft op onder andere de loonkosten en prijzen van technologische apparatuur", aldus Telenet. De prijsverhoging wegens inflatie is er elk jaar.