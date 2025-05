NLZiet biedt goedkoper abonnement met advertenties en verhoogt overige prijzen

NLZiet brengt een goedkoper abonnement uit dat reclame bevat. Het Basis-abonnement kost 7,95 euro per maand en laat gebruikers op één apparaat kijken. Tegelijk verhoogt de streamingdienst de prijzen van de overige abonnementsvormen.

Met de komst van het abonnement met reclame biedt NLZiet voortaan drie abonnementsvormen aan. Het Basis-abonnement is met 7,95 euro per maand het goedkoopst. Bij dit abonnement worden advertenties getoond, maar alleen bij de inhoud van RTL- en Talpa-zenders. Het NPO Plus-aanbod blijft wel vrij van reclame. Het Basis-abonnement is de enige van de drie opties die niet beschikbaar is als jaarabonnement met korting.

Wie volledig reclamevrij on demand wil streamen, kan kiezen uit het Premium- en het Extra-abonnement. Deze abonnementen zijn in prijs verhoogd en kosten nu respectievelijk 9,95 en 11,95 euro per maand. Voorheen bedroegen de abonnementsprijzen 8,95 en 10,95 euro per maand. Volgens NLZiet is de prijswijziging noodzakelijk om 'de beste kijkervaring te kunnen blijven bieden', zo is te lezen in een e-mail aan bestaande klanten. Gebruikers kunnen bij de twee duurdere opties reclamevrij op twee apparaten tegelijk streamen. De Extra-bundel biedt daarnaast toegang tot elf extra zenders, waaronder BBC-zenders en History Channel.