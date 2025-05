Britse kranten uiten zorgen over Apples komende AI-privacytool Web Eraser

Een groep Britse kranten vreest dat de toekomstige Web Eraser-tool van Apple de 'financiële duurzaamheid van de journalistiek in gevaar brengt'. De op AI gebaseerde privacyfunctie voor Safari zou advertenties en andere ongewenste inhoud van webpagina's verwijderen.

Brancheorganisatie News Media Association, oftewel NMA, is bezorgd dat de komende functie de digitale inkomsten in de journalistieke sector negatief zal beïnvloeden. Dat meldt de Financial Times. De NMA heeft namens de Britse kranten, waaronder The Times, The Guardian en The Daily Telegraph, een brief gestuurd naar Apple waarin de vereniging uitlegt dat 'reclame voor veel uitgevers een belangrijke inkomstenstroom is'. De komende adblockfunctie brengt die inkomsten in het geding. De NMA uit daarnaast haar zorgen over de redactionele verantwoording bij AI-tools die selectief de inhoud van artikelen kunnen wijzigen of verwijderen.

Volgens AppleInsider is Apple van plan om de Web Eraser-functie in iOS 18 te introduceren. De AI-tool moet automatisch advertenties en andere ongewenste inhoud van websites blokkeren. Behalve om reclame zou het gaan om afbeeldingen en tekst. De functie zou in staat zijn om grote delen van een webpagina te blokkeren. De Safari-browser zou wel een melding tonen aan de gebruiker als een webpagina is aangepast. Ook moet er een optie zijn om de wijzigingen ongedaan te maken.

Apple werkt naar verluidt ook aan diverse andere AI-functies voor iOS 18. Zo zou het bedrijf een functie willen introduceren om teksten op een iPhone offline samen te vatten. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman staat Apple daarnaast op het punt om een overeenkomst te sluiten met ChatGPT-maker OpenAI, maar de iPhone-maker zou ook nog in gesprek zijn met Google over het integreren van Gemini in zijn producten. Op 10 juni brengt Apple meer informatie naar buiten over de komende grote iPhone-update, tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC.