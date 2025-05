'Apple werkt aan AI-functie in iOS 18 om teksten on-device samen te vatten'

Apple zou werken aan een AI-functie die allerhande teksten offline moet kunnen samenvatten. Hiermee wordt het naar verluidt onder meer mogelijk om iMessages en Safari-webpagina's samen te vatten, maar ook moet de functie werken met andere tekstdocumenten.

De functie zou gebruikmaken van het eigen taalmodel van Apple, Ajax genaamd, schrijft AppleInsider op basis van ingewijden. De AI zou van allerlei lange teksten sleutelwoorden en -zinnen kunnen identificeren, die als basis worden gebruikt van de samenvatting. Naast teksten van de Safari- browser en Berichten-app, kan Ajax ook 'teksten ontvangen via een toegewijd tekstvak of digitale documenten'.

Deze functie zou volledig on-device werken. Apple probeert daarmee de privacy van gebruikers te waarborgen, schrijft de nieuwssite. Een dergelijke AI-samenvatfunctie wil het bedrijf ook in versie 18 van Safari zelf implementeren, meldde AppleInsider eerder.

De website beweert verder dat Apple Ajax wil inzetten om offline 'simpele antwoorden' op vragen van gebruikers te genereren. De AI zou daarbij bepaalde informatie in de telefoon kunnen opzoeken en weergeven, zoals opgeslagen contacten of gebeurtenissen in de Agenda-app. Voor 'geavanceerdere' antwoorden moet de verwerking echter aan de serverkant plaatsvinden. De techreus wil daar naar verluidt technologie van andere bedrijven, zoals Google of OpenAI, voor gebruiken. Apple zou nog niet hebben besloten met welk AI-bedrijf het in zee gaat. De kans bestaat dat Apple op 10 juni meer informatie over iOS 18 en generatieve AI zal geven. Het bedrijf houdt dan zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC.