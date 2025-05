Gerucht: Spotify test toevoeging van lossless audio in desktopapp

Spotify lijkt het langverwachte hifi-abonnement te testen in zijn desktopapp. Dat blijkt uit screenshots die een Redditor deelt. Daarin valt onder meer te zien dat deze losslessaudiofunctie een maximale bitrate van 2117kb/s ondersteunt.

Een Reddit-gebruiker deelt een aantal screenshots van de hififunctie van Spotify, ontdekte The Verge. Onder 'streamkwaliteit' is de optie 'lossless' toegevoegd. Deze informatie zou in versie 1.2.36 van de desktopapp via een regel code in het debugmenu te activeren zijn. Het is volgens de gebruiker nog niet mogelijk om ook daadwerkelijk lossless audio af te spelen.

Er valt te zien dat de hifi-audiofunctie een bitrate van maximaal 2117kb/s ondersteunt. Dat zou per minuut 15,9MB aan data kosten. Ook staat er dat de functie ondersteuning biedt voor 24bit/44,1kHz-audio bij 'een beperkt aantal nummers' in het flac-formaat. Momenteel biedt het audioplatform een maximale bitrate van 320kb/s, hetgeen 2MB per minuut verbruikt.

Op basis van de screenshots kunnen gebruikers ook testen of hun apparaat, verbindingstype en internetbandbreedte wel ondersteuning bieden voor lossless audio. Spotify raadt aan om de functie te gebruiken in combinatie met Spotify Connect-luidsprekers of via een bedrade verbinding, aangezien bluetooth geen volledige ondersteuning voor lossless audio biedt.

Spotify belooft al sinds 2021 dat er een hifi-abonnement komt, maar die optie is er nog altijd niet. Andere muziekdiensten hebben in de tussentijd de optie voor betere geluidskwaliteit wel toegevoegd aan hun abonnementen. Persbureau Bloomberg schreef vorig jaar dat het abonnement met audio in hogere geluidskwaliteit uitkomt onder de naam Supremium. Afgelopen maand werden er verwijzingen naar de losslessaudio-optie gevonden in de code van de Android-versie van Spotify. Daaruit zou blijken dat de naam 'Supremium' ondertussen is vervangen door 'Music Pro'.