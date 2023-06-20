Gerucht: Spotify brengt hifi-abonnement uit in komende maanden als Supremium

Spotify brengt zijn abonnement met audio in hogere geluidskwaliteit in de komende maanden uit onder de naam Supremium. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. Spotify zei al jaren geleden dat de hifi-optie eraan komt.

Bij het huidige Premium-abonnement komt toegang tot audioboeken als optie erbij, meldt Bloomberg. Abonnees krijgen dan toegang tot een bepaald aantal uur aan audioboeken per maand of een beperkt aantal titels; welke van de twee opties het wordt, weet Bloomberg niet.

Het nieuwe Supremium-abonnement zou duurder worden en toegang geven tot audio in hogere kwaliteit. Spotify kondigde dat al meer dan twee jaar geleden aan, maar die optie is er nog altijd niet. Andere muziekdiensten hebben in de tussentijd de optie voor betere geluidskwaliteit wel toegevoegd aan hun abonnementen.

Spotify wil niet reageren op het gerucht. Het is onbekend of en wanneer de nieuwe opties in abonnementen in Nederland en België zullen zitten. Die verschijnen komende maanden volgens Bloomberg al in diverse landen, maar het persbureau vermeldt niet welke dat zullen zijn.