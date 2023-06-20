Gerucht: Spotify brengt hifi-abonnement uit in komende maanden als Supremium

Spotify brengt zijn abonnement met audio in hogere geluidskwaliteit in de komende maanden uit onder de naam Supremium. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. Spotify zei al jaren geleden dat de hifi-optie eraan komt.

Bij het huidige Premium-abonnement komt toegang tot audioboeken als optie erbij, meldt Bloomberg. Abonnees krijgen dan toegang tot een bepaald aantal uur aan audioboeken per maand of een beperkt aantal titels; welke van de twee opties het wordt, weet Bloomberg niet.

Het nieuwe Supremium-abonnement zou duurder worden en toegang geven tot audio in hogere kwaliteit. Spotify kondigde dat al meer dan twee jaar geleden aan, maar die optie is er nog altijd niet. Andere muziekdiensten hebben in de tussentijd de optie voor betere geluidskwaliteit wel toegevoegd aan hun abonnementen.

Spotify wil niet reageren op het gerucht. Het is onbekend of en wanneer de nieuwe opties in abonnementen in Nederland en België zullen zitten. Die verschijnen komende maanden volgens Bloomberg al in diverse landen, maar het persbureau vermeldt niet welke dat zullen zijn.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-06-2023 17:11
265 • submitter: Iken374

20-06-2023 • 17:11

265

Submitter: Iken374

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k995 20 juni 2023 17:36
https://thenextweb.com/ne...-this-lossless-audio-test

I’m reminded of a survey performed by audio blogger Archimago several years ago, in which 151 participants were asked to choose between two sets of samples — one lossy set, and one lossless. 30% thought the lossless tracks sounded better. 18% said there was no audible difference. A whopping 52% actually preferred the lossy track over the lossless one (there are a few possible explanations for this beyond the scope of the article).

Mind you, it’s fair to assume these participants were mostly audio enthusiasts too; 60% of them reported using audio systems costing $1,000 or more. And this is just one of numerous examples around the web.
Berlinetta @k99520 juni 2023 18:22
Ik heb natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs...

Ik merk zo'n groot verschil tussen luisteren op Spotify en mijn Muziek app van Samsung (Die 320KBPS MP3/AAC afspeeld.

En daarnaast gebruik ik 5 verschillende oortjes en er is 1 fabrikant die eruit springt en het geluid is zo goed, ze zijn gelijk of zelfs beter dan mijn bedraadje oortjes. (Wat ik niet hard verwacht).

Mijn punt is dat de telefoon, de app zelf en de oortjes voor verschil kunnen maken.
k995 @Berlinetta20 juni 2023 18:38
Spotify premium is 320 Kbps de gewone 160 .
EN idd alles moet een "high fidelity" ondersteunen voor je dat effectief te horen krijgt.
Wat mijn punt ook is; de meeste mensen hebben dat niet en dus is het redelijk nutteloos om boven die 320Kbps te gaan
Ablaze @k99520 juni 2023 20:33
Deze discussies komen vaak voor.
Mijn vraag is altijd: waarom zou je niet lossless en 24/96 willen?

Ik bedoel, ik zie geen verschil tussen Full HD en 4k, maar dat is geen reden om een overgang naar 4k te veroordelen. Beter is beter.

Als jij geen verschil hoort tussen een mp3 en een lossless opname en genoegen neemt met een kwaliteit die technisch minder is dan dat van een 40 jaar oud optisch medium, dan is dat oké, maar irrelevant voor een hifi enthousiasteling.

Wij zijn hier Tweakers dus het is geen schande om, al is het alleen maar voor de kick, het beste te ambiëren.
CaptainKansloos @Ablaze20 juni 2023 21:21
Mijn vraag is altijd: waarom zou je niet lossless en 24/96 willen?
Omdat 24/96 of 24/192 marketing BS is die geen doel dient. Het verschil in ABX testing tussen goede lossy compressie (320 OGG) en ongecomprimeerde CD kwaliteit (44.1@16bit PCM) is al zeer lastig te horen.

Daarbij benaderd CD kwaliteit de grenzen van het menselijk gehoor al zo dicht dat 24/96 of 24/192 voor luisteren naar muziek praktisch niks aan toevoegd. Het vreet alleen maar ruimte en bandbreedte. En hoge cijfers staan interessant. Zeker, in theorie heb je grotere marges tov de limieten van het menselijk gehoor, maar die zijn vooral dat: theoretisch van aard.

In echt 99,9% van de gevallen waar mensen overtuigd zijn van de meerwaarde van 24/96 boven 16/44 hebben de betreffende personen OF technisch geen idee waar ze over praten ("het klinkt _natuurlijker_!") of ze hebben geen fatsoenlijke ABX gedaan op een fatsoenlijke set (niet perse exorbitant duur, maar wel een set die een neutrale klank zoveel mogelijk probeerd te benaderen). De meeste headset en luidsprekers zijn namelijk 'getuned' naar de doorsnee smaak en die is vaak bass heavy.

Ontopic: fijn dat ze met een lossless optie lijken komen als zijn ze rijkelijk laat daarmee. Het gaat vooral afhangen van de prijs die ze daar voor gaan rekenen denk ik. Ik zou het iig fijn vinden als ze ook gewoon een een 16/44 optie aanbieden. Veruitbde meeste 24/96 content op dit moment is gewoon geupscalede 'rommel'
Ablaze @CaptainKansloos20 juni 2023 21:58
Inderdaad is upscaling vrij nutteloos (kan evengoed lokaal gebeuren) en zijn de meeste 24/96 offerings marketing bs.

Een hogere samplerate wordt ook door vrijwel niemand gehoord, dieren uitgezonderd.

Een hogere bitdiepte is wél enigszins belangrijk. Lossy codecs zetten vaak data om in het frequentiedomein, waardoor ze al meer dan 16 bit kunnen representeren bij de decoding. Dat zouden lossless formaten dan moeten evenaren door een 24-bit of 32-bit grootte te gebruiken. Evengoed gebruiken audio engineers 32 bit om meer dynamisch bereik te krijgen.
TZT @Ablaze21 juni 2023 11:38
Helemaal mee eens! En overigens ik hoor echt het verschil wel tussen een track op Spotify en een op Tidal. Wil niet beweren dat het verschil daartussen zo groot is als dag en nacht, maar het is hoorbaar. Op Spotify hoor ik alles wat meer "in toom gehouden", alles "iets vlakker", terwijl bij Tidal dit meer open, vrijer en directer klinkt. Misschien zijn mijn woord keuzes niet duidelijk maar Tidal tegenover Spotify klinkt gewoon meer HIFI.
Dit zowel in de auto als ook thuis op best wel een mooie Arcam streamer/versterker en Dynaudio Speakers :-). Overigens denk ik dat je het verschil ook pas goed hoort als je het op een kwaliteit audio device gaat afspelen/vergelijken
JDSM1 @TZT21 juni 2023 17:42
Indeed.
JDSM1 @CaptainKansloos21 juni 2023 17:45
Waarom bestaan er dan heel dure streamers als er toch geen kwaliteitsverschil is. Men ontwikkelt die apparatuur en die standaarden niet zo maar voor de lol. Alles begint met een goede audio-installatie en dat kost een flinke duit.
k995 @Ablaze20 juni 2023 20:37
Omdat die meestal duurder zijn.
Waarom extra betalen voor iets wat je niet merkt? Leuk dat je netflix 4k hebt maar als je tv 720p is zal je dat echt niet merken.
Als jij geen verschil hoort tussen een mp3 en een lossless opname en genoegen neemt met een kwaliteit die technisch minder is dan dat van een 40 jaar oud optisch medium, dan is dat oké, maar irrelevant voor een hifi enthousiasteling.
Dit heeft niks te maen met mijn, van mij mag gerust iemand absurd veel geld uitgeven aan niks, echter is de bewering steeds dat 'dit beter is" en "je dat wel hoort". Ik werkte ooit voor D&M en de experten die deze producten maakte lachen daar eens goed mee, maar ja goed voor hen kunnen ze meer mensen absurd dure apparatuur verkopen.
Ablaze @k99520 juni 2023 20:47
Ik ken ook genoeg tweakers die warmlopen voor honderden fps, tientallen TB's aan storage en een compleet serverrek in de meterkast van hun rijtjeshuis. Als mensen het willen kunnen ze het krijgen. En als mensen lossless willen in plaats van lossy, kunnen ze het ook krijgen. Dat hoeft wat mij betreft niet te worden geridiculiseerd.
k995 @Ablaze20 juni 2023 20:49
Als die tweaker afkomt dat zijn gaming chair hem extra kills oplevert zal die even hard uitgelachen worden.

Nogmaals het gaat niet over dat ze dit doen, maar dat ze dit hier komen verdedigen met duidelijk verkeerde uitspraken.
pepsiblik @k99521 juni 2023 09:37
Ik zie mensen niet lachen wanneer iemand beweert dat ie het verschil kan zien tussen 144Hz en 160Hz. Dat wordt heel serieus genomen, terwijl er toch op z'n minst gerede wetenschappelijke twijfel is of dat soort hoge refresh rates überhaupt zichtbaar zijn voor mensen.
k995 @pepsiblik21 juni 2023 10:57
144->160 is idd lachwekkend dat gaat geen verschil geven;
zelfs 144->240 geeft weinig tot geen verschil zelfs met professioneel gamers.
nandervv @Ablaze21 juni 2023 09:03
Behalve dat het menselijk gehoor limieten heeft die, voor binaural / stereo-audio heel veel makkelijker te halen zijn dan bij beeld. Onze ogen verwerken ontzettend veel meer data dan onze oren, en zijn hier veel scherper op detail.

[Reactie gewijzigd door nandervv op 22 juli 2024 19:27]

JDSM1 @k99521 juni 2023 17:46
Waarom bestaan er dan heel dure streamers als er toch geen kwaliteitsverschil is. Men ontwikkelt die apparatuur en die standaarden niet zo maar voor de lol. Alles begint met een goede audio-installatie en dat kost een flinke duit. Stof om over na te denken.
Felyrion @JDSM121 juni 2023 18:10
Omdat er geld te verdienen valt. Zelfde reden dat er vergulde optische kabels te koop zijn... men denkt dat het beter is, dus is men bereid er voor te betalen. Hoeft geen feitelijke waarheid in te schuilen :P
k995 @JDSM121 juni 2023 20:06
Nee hoor, er zit geld in meer is niet nodig.
1% zal een verchil horen, rest denkt het of wil gewoon 'het beste' .
ikverhaar @Ablaze21 juni 2023 00:11
Omdat dit a) duurder is en b) meer bandbreedte/opslag verbruikt zonder dat het menselijk gehoor in staat is het verschil te horen.

Op het ±6 inch scherm van een mobiel is er nauwelijks verschil zichtbaar tussen full-hd en 4k, dus waarom zou iemand ooit betalen voor een 16k scherm op z'n mobiel? Zo ook met audio.
coen254 @Ablaze21 juni 2023 11:07
Beter is beter.
Maar je zegt zelf al dat het niet beter is. Meer resources nodig, geen voordelen.
Tourmaline @k99520 juni 2023 19:57
Ik hoor anders dudieijk verschil tussen 320 en cd, ook tussen cd en 24bit 192khz.
Thunderhawk @Tourmaline20 juni 2023 20:17
Duidelijk verschil, uhu vast.

[Reactie gewijzigd door Thunderhawk op 22 juli 2024 19:27]

Magicbas @Thunderhawk20 juni 2023 20:24
Trouwens, 320kbps IS cd. Dus heel knap dat jij dat verschil duidelijk kan horen!
Hoe ben je tot deze conclusie gekomen?
Tourmaline @Thunderhawk21 juni 2023 10:29
Yup, dynamiek is weg.
Tourmaline @Thunderhawk20 juni 2023 20:22
Wat jij zegt............. :o
cd is 16 bit 44khz.
Bij 320 hoor je nog duidelijk compressie in de dynamiek.

Beetje doof?

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 19:27]

Thunderhawk @Tourmaline20 juni 2023 20:25
Dus de bitrate bepaald de digitale audiocompressie? Dat zijn mixer en hardware instellingen. Heeft niets met bitrates te maken.
pepsiblik @Thunderhawk21 juni 2023 09:47
Iets wat kut opgenomen is gaat kut klinken. Maar het is evident dat wanneer de master goed is, je het verschil tussen 320kbits een 1411kbits gewoon kunt horen op fatsoenlijke afspeel apparatuur.

Maar daar zit em meteen het probleem: waar vroeger elke tiener een eigen stereo set had, hebben de meeste dat niet meer. Ze luisteren op een telefoon met wireless oordopjes uit China van een paar tientjes. En er zitten nu zoveel afknijppunten in de afspeelketen, dat zelfs wanneer je die set wel hebt, je toch een slechte kwaliteit hoort.

Voorbeeld: de master is slecht opgenomen (want de doelgroep luistert hooguit op 320kbits). Dan ben je al weg. Vervolgens luister je af op een telefoon met een slechte DAC of het analoge signaal is niet goed afgeschermd. Of je hebt van die Bluetooth dingen in je oor die je 1411kbits signal lekker downmixen naar 320kbits of nog benauwder. En dan doe je dat afluisteren in een lawaaiige omgeving, zoals buiten op straat of in het openbaar vervoer.

Maar pak je een goede opname die je afspeelt op fatsoenlijke apparatuur, dan hoor je wel degelijk verschil.
Tourmaline @pepsiblik21 juni 2023 10:38
Kijk, dat bedoel ik nu...Er zijn zat mensen die het wel horen, anders zouden er niet zoveel mensen zijn die serieus geld investeren in goede apparatuur. Dan zou iedereen gewoon op goedkope telefoons hetzelfde moeten horen. Mijn lange ervaring is toch echt anders. Hoe beter de apparatuur, hoe gemakkelijker het wordt om verschillen te horen.
Vlizzjeffrey @Thunderhawk21 juni 2023 01:23
Ik hoor het zelfs duidelijk, en ik heb een speakerset van nog geen 100 euro met een goedkope versterker, dus ik kan wel nagaan dat mensen met echt spul het verschil al helemaal goed zullen horen.

Niet dat ik 320kb/s slecht vind klinken, maar het verschil tussen 320 en loseless hoor ik duidelijk.

edit: Haha, wie mod dit als ongewenst? Even zijn/haar mod status afpakken denk ik zo....

[Reactie gewijzigd door Vlizzjeffrey op 22 juli 2024 19:27]

P. vd Loo @Tourmaline20 juni 2023 23:31
Wetenschappelijk al meerdere malen aangetoond dat het verschil niet gehoord wordt in een blinde test.
Tourmaline @P. vd Loo21 juni 2023 10:30
Ze hebben mij ongewild eens blind getest en ik kon meteen zeggen dat er verschil in zat en waar.
Gewoon lekker blijven luisteren op je telefoontjes en beweren dat er geen verschil is.
P. vd Loo @Tourmaline24 juni 2023 23:32
Je weet niet eens waar je het over hebt, want die blinde tests worden op zeer hoogstaande apparatuur uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving.
Tourmaline @P. vd Loo26 juni 2023 08:33
Deze was ongepland en ik kon precies vertellen waar het verschil zat. Dus jij weet niet waar je het over hebt.
P. vd Loo @Tourmaline28 juni 2023 07:01
Ongepland is juist geen goede gecontroleerde blinde test. Lees er eens over. Die worden uitgevoerd op de beste apparatuur.
Tourmaline @P. vd Loo28 juni 2023 14:49
Ongepland is juist geen goede gecontroleerde blinde test. Lees er eens over. Die worden uitgevoerd op de beste apparatuur.
En dit niet zeker.... :+
Ongepland is juist wel goed want dan verwacht je ook niets en ga onbevooroordeeld iets aan....
Niet oordelen als je de feiten niet kent.
Dit blijft een eeuwenoude discussie tussen audiofielen en naysayers.
Ik blijf van mijn apparatuur genieten en jij van je iPod.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 19:27]

k995 @Tourmaline20 juni 2023 20:32
Het gaat over beter niet louter verschil EN het kunnen herkennen.
En als jij het kan leuk, 99+% van de mensen niet.
eilavid @Berlinetta20 juni 2023 18:30
Spotify biedt 320 Kbps OGG aan, en met bijv. AirPods + iPhone wordt dit dus nogmaals geconverteerd naar een 256 Kbps AAC stream. Er is kwaliteitsverlies als je een lossy stream nog eens omzet naar een tweede lossy stream. Het zal inderdaad dus per telefoon, oortjes en codec verschillen.
k995 @eilavid20 juni 2023 18:38
spotify is nu AAC dacht ik
eilavid @k99520 juni 2023 18:45
Via de web player is het AAC, maar de apps gebruiken nog steeds OGG
john milton @eilavid20 juni 2023 20:13
Ik kan prima luisteren naar de Airpods Pro 2 op Spotify met de iPhone app op hoogste kwaliteit, maar toen ik laatst even ging boodschappen toen en bewust mijn telefoon thuis liet om de sim-only van de nieuwe Apple Watch Ultra te testen, toen schrok ik van de geluidskwaliteit. Het was direct hoorbaar, en even googlen leerde dat het aantal Kbps idd restricted is over 4g.

Dat gezegd hebbende, toen ik niet overschakelde maar een paar dagen later ging hardlopen met wat running muziek om in het tempo te blijven, was dat helemaal prima.

Ik heb zelf op een dure set wel eens voor de leuk ABX testing gedaan en met veel moeite lukte het om 70% goed te raden, maar het verschil tussen goede 320 en lossless is klein, zeker voor on the go. Persoonlijk houd ik Tidal vooral aan voor de Roon integratie en echt kritisch luisteren met de goede dac en koptelefoon.
trisje @john milton1 juli 2023 20:53
zo juist een testje gedaan 4 uit 6 goed. zou je zeggen dat ik het hoor, nou eerlijk gezegt hoorde ik het helemaal niet. oke, ik gebruikte een blauwetand verbinding. ik zou dan ook helemaal geen verschil moeten horen. Er zijn op internet verschilllende test te vinden waar ze personen die met muziek werken laten luisteren met goede geluids aparatuur en koptelefonen, niemand die alles goed had. ik dacht dat de beste 6 uit 10 goed had. De rest had minder dan de helft goed en dan komt kanberekening om de hoek kijken hoe toevalig is het dat je er meer dan de helft goed heb. meer samples per muziekstuk helpt al. bij mij waren het er drie. overigens de twee foute die ik gokte waren 128 kb , niet eens 320 kb.
Tourmaline @eilavid20 juni 2023 19:56
Maar wat is er hifi aan gecomprimeerde muziek? Ikzelf gebruik het lieft 24 bit 196...
Travelan @Tourmaline21 juni 2023 01:10
Waarom zou je 196khz gebruiken? Je kan toch maar tot 20khz horen?
Ruben26 @Travelan21 juni 2023 09:53
Er zullen vast mensen met meer verstand van zaken en/of kunnen het beter uitleggen.

Die 196kHz geeft aan hoe vaak per seconde er gesampeld dient te worden.

1Hz = 1 sample per seconde.

Verder wordt de kwaliteit van die sample mede bepaald door hoeveel bits beschikbaar zijn voor die ene sample. Gechargeerd, als dat 1 bit is dan heb je 2 mogelijkheden, nl 0 of 1.

1 bit = 0 of 1.

Geen idee hoe dat klinkt maar 1Hz/1 bit klinkt vast niet heel goed, maar 2Hz/2bit klinkt vast al iets beter etc. ;) En hoe goed zou 196kHz/16bit klinken.... Hoe hoger die getallen hoe relatief kleiner de onderlinge verschillen en des te meer dit voer voor discussie wordt....

Die 20kHz die je aangeeft zit aan de weergave kant en bepalen hoe laag of hoog de toon hoorbaar is. Lage en hoge tonen kunnen beiden 1x per seconde gesampeld worden of 196000x á bitrate 8/16.
Travelan @Ruben2621 juni 2023 18:40
Dat klopt niet. Je kunt met 44.1 elke willekeurige frequentie tot 22050Hz natuurgetrouw weergeven. Dat heet de Nyquist frequentie. Voor afluistering is een hogere samplerate dus zinloos. Soms wordt een afwijkende frequentie gebruikt omdat het technische voordelen heeft. Zoals bijvoorbeeld DVD video 48kHz, want dat kan je makkelijk delen op 24 beelden per seconde.
Voor verdere bewerking kan een hogere samplerate wel voordelen bieden. Bijvoorbeeld bij het vertragen van audio of het pitch-shiften.
Ruben26 @Travelan21 juni 2023 19:52
Wat zeg ik wat niet klopt?

Verder wil ik me buiten de discussie houden of hogere samplerates dan 44 of 48kHz zin heeft. Daar zijn al genoeg meningen hier. 😊
Travelan @Ruben2622 juni 2023 14:14
Die discussie hoeft ook niet gevoerd te worden, je kan ook niet door muren kijken. Tenzij je superhuman oren hebt. Maar ik gok dat dat niet het geval is.
Ruben26 @Travelan22 juni 2023 14:33
En toch doen velen, inclusief jij, dat toch. ;)
Tourmaline @Ruben2621 juni 2023 10:34
Je hebt ook nog 24 bit 196khz. SACD gaat nog hoger dacht ik. Hoe meer samples, hoe zuiverder het geluid/minder fouten er optreden.
Berlinetta @eilavid20 juni 2023 18:34
Ook dat nog, dat was ik vergeten.
-Moondust- @Berlinetta20 juni 2023 18:29
Natuurlijk zijn we benieuwd welke fabrikant je nu bedoelt. Namen en rugnummers?
Berlinetta @-Moondust-20 juni 2023 20:29
Lijst van beter naar slecht. (kennelijk speelt bass een rol. Ik luister hard-rock, HipHop en klassiek)

- Huawei Freebuds 4i (Ik moet ze nu voor de 3e keer opsturen, linker oortje werkt niet)
- Motorola In-ears (Die ik bij de Motorola Edge kreeg)
- LG Tone FH4 (in ieder geval de goedkoopste) Ik moet zeggen dat deze redelijk zijn.
- Galaxy Buds 2
- Power Beats Pro (Heeft wel de hoogste batterijduur en fysieke knoppen, maar een verschrikkelijk prijs, deze moet je gewoon niet, tenzij je het echt wilt.)
elmariachi @Berlinetta22 juni 2023 14:38
Geen enkele daarvan wordt echt als hifi materiaal bestempeld.
Berlinetta @elmariachi22 juni 2023 21:07
Klopt, ik weet niet waar ik dit beweerde
SpazzII @-Moondust-20 juni 2023 19:44
Ik vind het juist wel van klasse getuigen dat die achterwege blijft. Welke fabrikant het was is namelijk helemaal niet het punt en door de fabrikant te noemen kan de discussie daar wel heen gaan.

Edit nadat de namen en rugnummers geplaatst zijn: haha, maar Berlinetta mag natuurlijk doen wat hem zelf goeddunkt.

[Reactie gewijzigd door SpazzII op 22 juli 2024 19:27]

Berlinetta @SpazzII20 juni 2023 20:29
Lijst van beter naar slecht. (kennelijk speelt bass een rol. Ik luister hard-rock, HipHop en klassiek)

- Huawei Freebuds 4i (Ik moet ze nu voor de 3e keer opsturen, linker oortje werkt niet)
- Motorola In-ears (Die ik bij de Motorola Edge kreeg)
- LG Tone FH4 (in ieder geval de goedkoopste) Ik moet zeggen dat deze redelijk zijn.
- Galaxy Buds 2
- Power Beats Pro (Heeft wel de hoogste batterijduur en fysieke knoppen, maar een verschrikkelijk prijs, deze moet je gewoon niet, tenzij je het echt wilt)
curkey @Berlinetta20 juni 2023 20:08
Oortjes? Of een koptelefoon? Dat scheelt wel in de weergave.
Nu is het wel zo dat de mastering van de meeste moderne artiesten behoorlijk triest is te noemen.

Brickwalled producties en alles door de auto-tune, waardoor er geen eer meer aan te behalen is voor alles duurder dan een drijvende badkamerspeaker.
Berlinetta @curkey20 juni 2023 20:25
Nu is het wel zo dat de mastering van de meeste moderne artiesten behoorlijk triest is te noemen.
in-ears

Ja, zelfs dit ben ik ook nog vergeten, kan je nagaan hoe moeilijk het is om een goede in-ears of koptelefoon te vinden. Ben het helemaal met je eens.

[Reactie gewijzigd door Berlinetta op 22 juli 2024 19:27]

curkey @Berlinetta20 juni 2023 20:35
Met veel muziek maakt het dus bar weinig uit of je nu voor 10000 Euro een set koopt, of over de speaker van je smartphone afspeelt (gechargeerd gezegd), wat erg jammer is.

Wel zijn er binnen bepaalde genres nog artiesten die zorg dragen voor een goede mix en niet alles door de compressor heentrekken tot het signaal voorbij clipping point komt.

Gelukkig is er wel voor elk wat wils wat te koop en kan iedereen uitgeven wat 'ie wil, voor de betere forumdiscussies :-)
maali @Berlinetta20 juni 2023 20:10
doet me denken aan die gouden plugjes discussie onder audiofielen ;)
Berlinetta @maali20 juni 2023 20:23
Ik heb geen idee waar je het over hebt, ik beweer niets..............
trisje @maali1 juli 2023 21:02
ach voor HDMI kabels kan je ook een paar honderd euro neerleggen met allerlij opties die niets doen. De waarheid is dat de kabel van twee tientjes het net zo goed doet. ja je hebt natuurlijk verschil in 2.0 kabel en een 2.1 kabel. Maar extra dure kabels doet niets meer dan goedkopen kabel. Maar toch kopen mensen de dure kabels.
lekorque @Berlinetta20 juni 2023 23:08
De meeste degradatie van het geluid wordt nog steeds in het analoge domein gemaakt. Gevolgd door de D/A converter. Dus luidsprekers, versterkers, kabels, oordopjes, koptelefoons en daarnaast de shitty Chinese budget DACs (of die van Texas Instruments) die je bij elk pak melk krijgt. Ik ken geen enkel persoon die keer op keer het verschil hoort tussen lossless en lossy. Maar zelfs ik met mijn tinnitus vanwege de feestjes in de nineties hoor nog duidelijk het onderscheid tussen de analoge output van mijn Huawei en die van een Bluesound of een Dragonfly.
We zijn het tijdperk van de 128 kbit MP3 echt wel voorbij hoor. Een 320 kbit stream klinkt gewoon uitstekend, tenzij je m afspeelt op je JBL Bluetooth speakertje. Hell, zelfs een DAB+ uitzending (~60kbit) klinkt al oké.

[Reactie gewijzigd door lekorque op 22 juli 2024 19:27]

bzuidgeest @Berlinetta20 juni 2023 23:10
Het ding is dat jou oren niet hetzelfde zijn als andere oren. Wellicht hoor je niet goed hoge tonen en dan kan een oortje dat te veel hoge tonen produceert positief opvallen.

De vraag bij dat soort observaties is altijd waren die anderen slecht, of doet de uitzondering iets wat goed bij jouw gehoor aansluit.

Ofwel wat goed is, is zeer subjectief. Wat voor jou goed is kan voor een ander slecht zijn.
Berlinetta @bzuidgeest21 juni 2023 00:48
Dacht ik ook ja, ben wel eens met jou comment.
trucker0werner @k99520 juni 2023 18:21
Je moet nagaan dat dab audio 56kbps vaak is. Klinkt beter als fm.
Heb je 10.000euro audiosysteem of 100euro jbl speakertje.
Je hoort meer verschil door audioapparatuur dan echt door audiomateriaal.
Op jbl zullen ze beide hetzelfe klinken oo dure hifi zul je mogelijk pas een verschil horen.
En dan is het net 50/50 welk geluid je liever hoort. Met meeste hifi sets in huizen hoor je geen verschil.
Jim80 @trucker0werner20 juni 2023 18:46
Goh, toch niet volledig akkoord. Ik heb een high-end systeem, en daar hoor je veel duidelijker 'foutjes' in de muziek. Vanaf 256kbps is het echter wel niet meer hoorbaar (voor mij toch...) en ligt het eerder aan de opname.

Beetje zoals een DVD op een CRT beter beeld geeft dan op een OLED.
1234567y @Jim8020 juni 2023 19:17
kan. ook mijn stereo audiosysteem kosten de speakers een paar duizend euro per stuk. en de rest is in verhouding.

verschil tussen een goede of matige digitale bron is echt verwaarloosbaar, diverse streamingdiensten naast elkaar getest. ik ben niet overtuigd. ook blindtest bij een leek gedaan.

Eenn Super Audio CD (op Sony es sacd 555es in dit geval). klinkt alsnog wel veel beter vreemd genoeg. of dat moet echt puur de opname zijn.

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 22 juli 2024 19:27]

dataindataout @1234567y21 juni 2023 09:17
Vaak wordt de mastering van eenzelfde opname voor een verschillend medium door een andere engineer gedaan, dat kan ook een verklaring zijn. Er werd vroeger gelachen met de mensen die riepen dat LP beter klinkt dan CD maar het dynamisch bereik van een LP is kleiner als dat van een CD dus is er een andere master nodig (ironisch genoeg wordt voor de CD dan alles platgecomprimeerd) en dan kan het best zijn dat die engineer een betere job deed en het dus beter klinkt.
batjes @Jim8020 juni 2023 21:43
Wat voor mij vooral het verschil is, realisme. Bij veruit de meeste speakers kan je aan het geluid horen dat het uit een speaker komt. Sinds ik een duur (tweedehands pre-geërfde) hi fi setje heb, heb ik heel erg moeten wennen aan randomesque geluiden in films/series en games, of het geluid niet ergens uit de kamer of omgeving kwam.
n00bs @k99520 juni 2023 18:45
What the preferences are for sound and/or images is personal. This is not an absolute science. I know plenty of people who like the sound of Sonor speakers or even the old-fashioned computer speakers (Logitech). I don't like the sound of it. Used Spotify for years with the right settings, until I was able to try Deezer and Tidal for free. I personally found sound quality of the latter 2 far superior on my HiFi set, but also via streaming from phone to a high mid-range headset + streaming in the car on my HiFi audio speakers. I can only hope that Spotify HiFi has the same sound quality as Tidal or Deezer. With the fine integrations, they will then have a winner. There is a catch though, that Supremium is not supported by higher midrange AV receivers. Then it will take at least another 2 years for that implementation to work.
k995 @n00bs20 juni 2023 18:53
People have a natural bias to prefer anything thats more expensive.
So yes it might be you actually like it better or it might just be because you thinks it better.

Blind testing usually shows people do have a preference but it isnt always the most on paper "better" one more often its the one they are used to.
n00bs @k99520 juni 2023 19:10
lol, for me all the stream services were free, no bias here.
Phntm @n00bs20 juni 2023 19:51
I'm pretty sure when it comes to expensive, the thing he is referring to is your "expensive" audio equipment.
k995 @n00bs20 juni 2023 20:32
then you never had the best quality in spotify AND it also doesnt ake into account the equipment used

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 19:27]

thepuma2012 @k99521 juni 2023 06:14
Je blijft maar hetzelfde zeggen. Toch weet ik zeker meer details in muziek te horen als ik 24bit/96 k luister.
Relaxations @k99520 juni 2023 19:01
Audio-installatie waarop je het verschil kunt horen kost significant meer dan 1000 euro/dollar. Eerder vanaf ca. 5.000 euro/dollar, en dat is dan nog hi-fi 'instapniveau'.
Je hebt pas wat aan hoge bronkwaliteit vanaf zo'n hi-fi installatie.
Als je zo'n installatie niet hebt, wilt, of belangrijk vindt, heeft het geen enkel nut om CD-kwaliteit (hi-fi 'instapniveau') of hoger als bronmateriaal te gebruiken.
En bij 13 in een dozijn EDM maakt het sowieso amper verschil, zelfs niet op de allerhoogste 'high-end' hifi-installatie.
sheepdog @Relaxations20 juni 2023 20:16
Je zegt het goed, "verschil". Of iets echt significant beter klinkt is dan weer een tweede vraag. Sowieso vind ik het altijd grappig dat de leeftijdsgroep die zo'n enorm dure installatie kan betalen een groot deel van hun gehoor al lang kwijt is (presbyacusis).
Relaxations @sheepdog20 juni 2023 21:24
Een niet-EDM muziekstuk CD-kwaliteit (of hoger) vs mp3 (zelfs 320 kbps) kun je zelfs met verminderd gehoor prima het 'verschil' horen. Het verminderde gehoor zit namelijk vooral in de hogere golflengten terwijl het kwaliteitsverschil op alle golflengten hoorbaar en voelbaar is.

Mooie met bv. Qobuz is dat je eenvoudig kunt switchen tussen bronkwaliteit, waardoor blind testen met/door publiek eenvoudig is.

Wel eens overigens dat voor mijn situatie, wellicht beperkt door de kwaliteit van de hifi-installatie, het kwaliteitsverschil tussen CD-kwaliteit en Hi-Res slecht/niet hoorbaar en/of voelbaar is.
batjes @Relaxations20 juni 2023 21:48
De stervensdure audioapparatuur van 20 jaar geleden is nu een prikkie en nog altijd heel goed. Dat spul is bijna niet stuk te krijgen.
Relaxations @batjes21 juni 2023 23:23
Eens.

Ik ging echter uit van nieuwe aanschaf, en dan wel met mogelijkheid tot van bron tot luidspreker Hi-Res-compatibel (zeg 24bit/96kHz).
wjg @Relaxations21 juni 2023 08:09
Je hebt helemaal geen set van € 5000,= of meer nodig om het verschil te horen. En dan zit je, indien de componenten goed gekozen zijn, helemaal niet meer op instapniveau.
Juist in de eerste stappen boek je de meeste winst qua detaillering. Met een goed gekozen set boxen vanaf € 1000, een goed gekozen versterker van ongeveer 750 en een goed gekozen CD speler van € 750,= (alhoewel ik dat geld eerder aan een goed platenspeler zou uitgeven, maar dat is persoonlijk en heeft veel met beleving te maken.), ofwel voor € 2500,= heb je een set waarop je al 90% van de verschillen kunt horen. Wanneer je € 5000,= als budget neemt kom je waarschijnlijk al aan 94-96%.
Het kost extreem veel geld om die laatste paar % te pakken, en zelfs daar denk ik dat de ruimte waarin je luistert en de juiste opstelling van je apparatuur meer invloed heeft dan de volgende €10.000,= die je uitgeeft.
Dat is vaak het grote probleem bij luisteren, de apparatuur , en dan vooral de luidsprekers, komen niet tot hun recht door de beperkingen in de ruimte waarin geluisterd wordt.
Relaxations @wjg21 juni 2023 23:26
Allemaal eens.

Maar, bij nieuwe aanschaf, in ieder geval substantieel meer dan 1000 euro/dollar.
MatthijsZ @k99520 juni 2023 20:26
Ik sloeg stijl achterover bij het verschil tussen Spotify en Apple Music. Dat verschil hoorde ik echt wel.

Dat heb ik ook “per ongeluk” dubbelblindgetest, doordat ik terug achterover sloeg toen mijn telefoon van WiFi naar mobiel netwerk ineens terug ging naar “standaard kwaliteit”.

Let wel dat Apple Music volgens mij ook andere masters mixt dan Spotify, én Dolby heeft voor een aantal albums.
Mizgala28 @k99520 juni 2023 18:23
Op mijn iPhone of Samsung hoor ik het verschil vrijwel niet als het boven 320kbps is, zelfs bedraad.

Op mijn PC en oude LG telefoon (met 3,5mm) hoor ik het verschil tussen MP3/AAC en FLAC wel, en daar blijft het bij.

Ik heb ook paar hi-res 24bit FLAC files maar verschil tussen dat en normale 16bit FLAC hoor ik niet overduidelijk (of anders, ik kan niet uitsluiten dat het tussen mijn oren zit)

Betekend niet dat standard 320kbps MP3 slecht is, verschil tussen dat en FLAC is in de meeste gevallen meer helder geluid, en eventuele andere verschillen zijn weer per track.

Maar dat is met lokale bestanden waar ik veel van heb, qua streaming op Spotify vind ik de huidige kwaliteit voldoende, sowieso aangezien meeste telefoons geen 3,5mm hebben, en Hi Res via BT zo z'n nadelen heeft (batterij duur van je dopjes is daar 1 van)

Maar meeste mensen merken het verschil toch niet, ik ken er nog genoeg die in het verleden (12 jaar terug) met 96kbps MP3s rondliepen en dat allemaal prima vonden.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 19:27]

n00bs @Mizgala2821 juni 2023 11:49
Zonder een goede DAC, kan je dat ook niet horen...
Mizgala28 @n00bs22 juni 2023 13:52
Een goede DAC helpt, maar mijn LG is eentje zonder Quad Dac, in ieder geval dat is wat LG zelf beweert (LG G8S is een EU only model naar mijn weten en heeft deze niet, terwijl de G8 in the US en Korea deze wel hebben)

Maar goed, je hebt in ieder geval een punt.
Tha_TE @k99520 juni 2023 23:26
Het is natuurlijk absurd om willekeurige dingen te beluisteren om dan te stellen dat er geen hoorbaar verschil is en dit datapunt te extrapoleren naar alles.

Het is gewoon een feit dat er verschillende artifacts zijn bij verschillende compressie methoden. Sommige snijden een frequentieband weg omdat daar vaak weinig gebeurt. Stel je luistert naar een instrument, dan klinkt het gewoon platter en je kan het aantoonbaar terugzien in de gedecodeerde audio.

Wel kan me voorstellen dat bij veel muziek het niet veel uitmaakt.
k995 @Tha_TE20 juni 2023 23:48
Is dat een feit hoe dat moderne compressie nu nog werkt of is dat iets van lang geleden?

Ja MP3/compressie beperkt de range maar dan normaal buiten (of zo goed als) het gehoor van mensen.

Gelijk welke muziek van zodra je 320kbps compressie hebt is het enorm moeilijk om zelfs als je focussed te weten wat wat is .
thepuma2012 @k99521 juni 2023 06:26
Bij mp3 wordt ook gerommeld met het stereobeeld, en harde en zachte tonen. Dus er is altijd verschil met cd kwaliteit, want wat bij de compressie verloren ging kan niet teruggehaald worden.
Ruben26 @k99521 juni 2023 08:25
Ik heb die link gelezen en zie dat er wordt verwezen naar http://abx.digitalfeed.net/spotify-hq.html waarop je n luistertest kunt doen.

Daarbij vraag ik me af waarop het gros van de mensen die test doet? De grenzen van de hardware bepalen dan hoe goed de weergave wordt en dus ook de (al dan niet) hoorbare verschillen. Op dit moment zit ik op n pc met standaard Logitech speakers, maar in woonkamer zou het via PC -> Yamaha-AVR -> Phonar P5.5 boxen gaan.

Het is prima dat bij dit soort nieuws de discussie altijd direct gaat over wie het wel en niet zinnig vindt.

Persoonlijk ben ik geïnteresseerd in zo'n abonnement mits het niet te duur is, ik voldoende luister via bovenstaand hifi-systeem (vs smartphone/standaard boxen (sowieso niet via BT)) en gebruikte masterbestanden van superieure kwaliteit was. Upscaling/rippen van standaard audio-cd's is uiteraard onzinnig (net zoals het gebruik daarvan bij luistertests).

PS: Ik wil graag dat mijn oren de zwakste schakel zijn en met n toenemende bandbreedte/opslagkwaliteit kost superieure software n schijntje in die schakeling icm de hardware.

[Reactie gewijzigd door Ruben26 op 22 juli 2024 19:27]

roland83 20 juni 2023 19:18
Wat velen toch vaak vergeten is het belang van een goede versterker, naast uiteraard een goede bedrade koptelefoon of luidsprekers. Als ik muziek waarvan ik weet dat de opname goed is luister op Spotify, en daarna als flac op dezelfde muziekspeler met dezelfde koptelefoon, dan hoor ik wel degelijk verschil. Niet zo groots als sommigen beweren, en ook zal ik er in een blinde test vast eens naast zitten, maar er is verschil.

Zo is er ook een verschil tussen een audio-cd luisteren met de dac in de cd-speler, of de dac in de versterker. De dac van de cd speler via enkel een eindversterker geeft op dezelfde luidsprekers en volume een totaal ander geluid dan het geluid digitaal naar de versterker en dan daar geconverteerd naar analoog. Verwacht geen wonderen, maar dit verschil zou bij Spotify ook kunnen gaan gebeuren.

Luister je via Bluetooth, of met een telefoon (ook iPhone) of met een niet high-end koptelefoon of luidsprekers, dan ga je weinig tot geen verschil horen.

[Reactie gewijzigd door roland83 op 22 juli 2024 19:27]

mrtl 20 juni 2023 17:13
Veel plezier met pretenderen dat je een verschil kan horen tussen alle beschikbare opties.
Nephalem82 @mrtl20 juni 2023 17:16
Grappenmaker. Dat kan echt wel. Het verschil tussen Spotify premium en een normale audio cd is al duidelijk hoorbaar.
Cergorach
@Nephalem8220 juni 2023 17:36
Voor sommige mensen bedoel je...

Spotify Premium op desktop => 320kbps
CD => 1411kbps
Ja dat is een stuk hoger, maar niet iedereen hoort het verschil. Daarnaast zit je nog eens met gebruik je apparatuur waarover je het verschil in theorie zou kunnen horen? Zijn je oren nog goed genoeg om het verschil te horen en registreert je brein überhaupt wel het verschil? En 'do we care to'?

Hetzelfde verhaal met 4k beeld, ik zie over het algemeen geen verschil tussen 1080p en 4k beeldmateriaal (afhankelijk van bitrate/compressie). En ik heb goede 4k monitoren staan, maar dat is omdat je een rustiger leeservaring heb voor je ogen en daar merk ik het verschil al tussen 1440p en 4k (op 32", op 50cm-90cm).

Als je bent opgegroeid met degraderende bandjes en platen op relatief budget apparatuur, dan is een CD een enorme stap voorruit. En als je op de eerste smartphone 45min MP3 muziek in 32MB (~90kbps) probeert te proppen, dan hoor je ook nog het verschil. Maar doe dat wat hoger en ik hoor het verschil niet meer, maar ik ben dan ook geen audiofiel... Geen interesse in om het te worden.

Het is niet 'OK' dat mrtl iemand anders z'n hobby afdoet als 'onzin', maar vervolgens claimen dat verschillen 'duidelijk' hoorbaar zijn is ook zeer overdreven, vandaar de de opmerking "Voor sommige mensen bedoel je..."...
Croga @Cergorach20 juni 2023 17:57
In de tijd dat we op radiozenders over gingen naar MP3 heeft een lokale zender hier een bergje audiofielen uitgenodigd om te zien welke bitrate het beste uit kwam.

Op 128kbps hoorde ongeveer 10% nog verschil met een CD.
Op 256kbps hoorde ongeveer 1% nog verschil met een CD.
Op 320kbps hoorde niemand het verschil meer.
En dat ook nog eens alleen bij bijzondere klassieke muziek. Bij gangbare pop muziek was er niemand die onderscheid kon maken tussen 256kbps en CD. Bij de huidige gangbare pop muziek zou het me extreem verbazen als er iemand überhaupt nog verschil hoort op 128kbps.
We praten hier over een audio studio. Aan de apparatuur heeft het niet gelegen.

En dit zijn tests die vaker gedaan zijn met vergelijkbare resultaten. Het menselijk oor is nou eenmaal niet zo heel nauwkeurig.
Game-Over @Croga20 juni 2023 18:15
Het is zoals met wijnkenners.
Ze kunnen feilloos de dure wijn herkennen.
Todat je budget wijn in een fles met duur etiket giet. Dan is het ook dikke prima :-)
Klauwhamer @Game-Over20 juni 2023 18:29
Correct. Een stukje onderbouwing waaruit blijkt dat "wijnkenners" geen flauw benul hebben is hier te vinden.

Overigens: ik kan wél duidelijk verschil horen wanneer ik Spotify (Premium) gebruik via de audio-uitgang naar mijn versterker versus Spotify laten casten naar Chromecast. Laatstgenoemde klinkt identiek aan CD, eerstgenoemde klinkt duidelijk "gecomprimeerder". Waar dit door komt is voor mij vooralsnog een raadsel. Mogelijk fuckt Windows of Spotify de boel wanneer gedetecteerd wordt dat de speaker-out wordt gebruikt.
Eef1992 @Klauwhamer20 juni 2023 19:03
De Chromecast is niet echt ideaal, maar je kunt het maximale bereik wel verbeteren in de Google Home app, die staat standaard op dikke compressie om de flut luidsprekers van de meeste mensen te beperken.

Zelfs dan is Spotify Connect of een goede pc nog steeds beter overigens..
CARman @Klauwhamer20 juni 2023 23:55
Spotify vanuit de PC naar mijn versterker gaf via de optische uitgang van het moederbord een matige kwaliteit. Na een eerste upgrade met een dedicated geluidskaart ( Xonar SE, ben gebonden aan low profile ) was het echt al stukken beter, nog steeds via dezelfde optische verbinding. Maar na aansluiten via USB en een simpele DAC ( in dit geval analoog aangesloten ) was het verschil werelds. Veel opener en gedetailleerder. Er speelt vaak nog meer dan alleen maar de bron, maar dus ook wat er verder nog in de chain naar je versterker zit.

Met de huidige setup, is het verschil tussen de CD en Spotify klein, en dan ook alleen maar bij muziek die erg gedetailleerd/dynamisch is.
Klauwhamer @CARman21 juni 2023 12:41
Yeah, mijn punt was ook vooral dat Spotify Premium nog steeds een heel andere output kan leveren, afhankelijk van -voor mij onbekende- tussenschakels. Dat stoort mij mateloos overigens, én bevestigt tegelijkertijd dat het goed mogelijk is dat mensen verschil horen tussen CD en Spotify Premium -- alleen niet om redenen die zij denken.
BHQ @CARman21 juni 2023 20:53
Het optische signaal is identiek.
Verwijderd @Game-Over20 juni 2023 18:32
Een flesje van 5 euro, of 30 proef ik anders echt nog wel een verschil iig bij het eerste glas, :+

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:27]

k995 @Verwijderd20 juni 2023 18:40
de vraag is niet het verschil de vraag is of je de fles van 30 euro herkent.
EN hier is dan eerder een fles van 30 vs 1 van 300 .
Verwijderd @k99520 juni 2023 20:05
Boven de 25-30 euro proef ik geen verschil, en vanaf het tweede glas gaat dat naar 12.50, derde 6 euro :9
Thunderhawk @Game-Over20 juni 2023 22:37
Of McDonalds serveren aan 'culinaire experts' :)
https://www.youtube.com/watch?v=4Qa6QXBxxWw
lenwar
@Cergorach20 juni 2023 19:30
Volgens mij zijn die twee getallen ‘plat vergelijken’ niet helemaal kloppend. Die 320 is een gecomprimeerd formaat. Die wordt nog ‘uitgepakt’ bij de ontvanger. De 1411 is ongecomprimeerd.
Kees Schilder @Nephalem8220 juni 2023 17:30
Zou je deze test willen uitvoeren en de resultaten met ons willen delen?
Ik vermoed dat je versteld zult staat van de resultaten ;-)

http://abx.digitalfeed.net/
mac1987 @Kees Schilder20 juni 2023 18:39
Wat je soms wel ziet, is dat Spotify veel moderne remasters van oude nummers heeft, die veel meer dynamische compressie bevatten dan de originele cd. Dat heeft echter weinig te maken met lossy codecs en alles met de manier waarop nummers tegenwoordig af worden gemixt.
page404 @mac198720 juni 2023 20:01
Dat maakt zoveel verschil. Ik heb een tijdje Tidal naast Spotify gebruikt en vergelijkend getest. Nu zijn dat lastige tests om dubbelblind te doen en onder gelijke omstandigheden, maar ik kon echt geen voorkeur ontdekken. Vaak geen verschil, soms Tidal beter en soms zelfs Spotify beter. Ik heb dat aan de (re)master van het nummer geweten. Maar daarna ben ik maar gewoon weer naar muziek gaan luisteren ipv naar welk codec beter is ;)
Eef1992 @Kees Schilder20 juni 2023 19:00
Het verschil niet kunnen horen of de lagere kwaliteit prefereren zijn ook nog twee verschillende dingen. Ik hoor het verschil tussen cd's en Spotify Premium (via Spotify connect op een zware versterker en grote luidsprekers) wel met sommige muziek, op sommige muziekinstallaties, op hoge(re) volumes en als de opname goed is. Het gaat daarbij vooral om muziek die complex is en waarbij veel gebeurt, over een heel groot (multidimensionaal) bereik (volume, frequentie)

Bij de meeste happy hardcore heeft geen zin, bij sommige klassieke muziek met bijvoorbeeld een contrabas of een orgel wel. Daarmee loop je overigens vrij snel tegen de limieten van je luidsprekers aan tenzij je bereid bent echt extreem groot te gaan. Groter dan mijn vrouw goed vind en die is best schappelijk..
BartOtten @Eef199221 juni 2023 00:45
Spotify Premium (via Spotify connect op een zware versterker en grote luidsprekers)
Mind you: Spotify Connect implementatie is op sommige versterkers gelimiteerd. Geen idee waarom, maar Spotify via Airplay (of Nvidia Shield) versus via build-in Connect is hier als het verschil tussen dag en nacht (Onkyo RZ).

Premium vind ik voldoende. De kwaliteit op de abbo’s eronder klinkt “rommelig / drukker”, maar denk niet dat er hogerop nog veel te winnen valt.
Eef1992 @BartOtten21 juni 2023 10:36
Op de Denon en Marantz versterkers hier thuis, hoor ik het verschil tussen Spotify op de PC via HDMI naar de versterker en Spotify Connect niet. Wel hangen de versterkers aan een ethernet kabel, dat zou nog een verschil kunnen maken. Voor zo ver ik kan vinden zouden alle Spotify connect versterkers de maximale 320kb bitrate moeten gebruiken, dus misschien ligt het aan de relatief trage wifi die vaak op versterkers en tv's zit?
lenwar
@Kees Schilder20 juni 2023 19:18
Ik heb die test zelf een x-aantal keer gedaan en had een relatief goede score. Ik haalde meerdere keren iets van 90%

Maar ik was toen niet naar muziek aan het luisteren, ik was toen geluid technisch aan het analyseren in m’n hoofd.
Echt heel gefocust zoeken naar de nuances. Er zijn in mijn dagelijkse leven dat ik niet op die manier (wil) luister(en)

In mijn ervaring is het echte verschil inderdaad heel erg in de marge en zeker als je muziek gewoon aan hebt staan als stiltevulling ga je er in de praktijk weinig tot niks van merken.

Het verschil tussen de verschillende streamingdiensten met elkaar vergelijken is overigens wel een interessante.
Zeker als er geen lossless is, weet je niet zeker of de bronbestanden identiek waren, voordat de streamingdienst z’n ding er mee heeft gedaan.

Edit:typos

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 19:27]

gekke-gerrit @Kees Schilder20 juni 2023 18:03
Ik was hier nieuwsgierig naar, maar ik gok dat een Bose QC35 met bluetooth verbinding (MacBook m1) hier het probleem is, want ik hoor het echt geen verschil :/
maffiaric @gekke-gerrit20 juni 2023 19:14
Check even met welke bluetooth codec je verbonden bent op je Mac. Ik heb aardig wat maanden met mijn Sony 1000xm3 via een SBC connectie geluisterd en dan is het geluid toch even wat minder in vergelijking met een android telefoon die LDAC ondersteunt. Het verschil is echter subtiel vind ik als niet-audiofiel. Getest met Spotify Permium.
page404 @maffiaric20 juni 2023 19:53
Even een vraag, hoe pas je dat aan? Ik heb nooit gevonden waar je het codec kan kiezen. Of is het afhankelijk van je headset en niet aan te passen.
ChopperGunnerNL @page40420 juni 2023 21:17
Kan je niet aanpassen, Apple gebruikt standaard op alle apparaten de AAC codec voor Bluetooth. SBC, aptX en LDAC worden niet ondersteund.
page404 @ChopperGunnerNL21 juni 2023 18:33
Ah ok, dat verklaart wat. Thanks. AAC is wel een prima protocol.
maffiaric @ChopperGunnerNL21 juni 2023 20:06
Als ik het goed heb is SBC altijd vereist om te supporten voor zowel de speler als de headset. Het is de ultimate fallback voor de andere codecs. Op macos kun je wisselen met onder andere een terminal command en op Windows moet je maar leven met SBC heb ik begrepen, het is daar niet aan te passen.
ChopperGunnerNL @maffiaric21 juni 2023 22:54
Ah zo ja. Maar goed om dit om dit binnen terminal aan te passen is ook weer zo’n handeling wat niemand gaat gebruiken. Het verschil in geluid zal denk ik ook niet echt wat uitmaken.
maffiaric @page40421 juni 2023 20:02
Het is een terminal command of je kan het via de developer tools van apple doen.
Deze website geeft een mooie uitleg: https://www.macrumors.com...tooth-audio-codecs-macos/
Max-Imus @Kees Schilder20 juni 2023 18:38
Ik denk niet helemaal het resultaat wat je hoopte, maar ik had toch echt 80% goed.
nu moet ik wel zeggen dat het verschil tussen tidal en spotify in een dubbelblind-test toch echt een stuk groter is, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat de bandbreedte van spotify gewoon erg beperkt is op dit moment, ik denk niet dat je dit aan lossless vs lossy kan toeschrijven
thepuma2012 @Max-Imus21 juni 2023 07:16
Licht dus wel aan het lossy codec. Vanwege de bandbreedte heb je minder informatie
Bas_f @Kees Schilder21 juni 2023 00:11
Ik heb geen idee. Ik ben test 1 niet doorgekomen, omdat de muziek zo ontzettend kut en hard was, dat ik het heb afgezet. Ik had niet genoeg tissues liggen om de bloed uit mijn oren op te ruimen. :o
Had een mooi stuk van Einaudi ten gehore gebracht geweest, dan had het een ander verhaal geweest, maar daar zitten weinig hoge tonen in, die afgekapt worden door lage bitrates.
BHQ @Nephalem8220 juni 2023 17:51
Typisch weer. Als je dergelijke tests zou hebben gedaan en je hebt daaddwerkelijk verschillen gehoord, dan zou dit toch ook geen probleem moeten zijn?
Nephalem82 @BHQ20 juni 2023 17:54
Wat typisch is, is dat mensen die het verschil kunnen horen elke keer door hoepeltjes moeten springen en een scala aan kunstjes moeten doen omdat mensen niet gewoon eens een keer iets kunnen aannemen van iemand.
BHQ @Nephalem8220 juni 2023 18:04
Mensen hebben een prima reden om aan te nemen dat je *denkt* een verschil te horen (aangezien er in werkelijkheid geen verschil waarneembaar is).

Zo zijn er ook mensen die geloven dat stroomkabels een hoorbaar verschil teweeg brengen.

Er zijn al tig correct uitgevoerde tests waaruit blijkt dat men bij bitrates die hoog genoeg zijn het verschil niet meer kan horen (en dus maar wat aan het gokken is).
PdeBie @BHQ20 juni 2023 18:42
Haha net als deze Japanner die vindt dat zijn elektriciteit niet “schoon” genoeg was en daarom een speciale stroomaansluiting heeft :+

https://youtu.be/XJJy6VJvSCk
Extraxyz @Nephalem8220 juni 2023 18:24
Ja dat is hoe het werkt als je iets claimt waarvan wetenschappelijk het tegendeel bewezen is..
RemmesB @Extraxyz20 juni 2023 19:58
Bron?
phray @Nephalem8220 juni 2023 18:03
Omdat al vaak genoeg is bewezen dat mensen het verschil niet kunnen horen. Tenzij je bovennatuurlijk gehoor heb.
RemmesB @phray20 juni 2023 19:56
Omdat al vaak genoeg is bewezen dat mensen het verschil niet kunnen horen. Tenzij je bovennatuurlijk gehoor heb.
Dat ‘mensen’ het verschil niet kunnen horen... Want iedereen hoort hetzelfde. Natuurlijk joh!

Heb je er wel eens over na gedacht dat er bijna 7 miljard VERSCHILLENDE mensen zijn die op honderden, zo niet, duizenden manieren van elkaar verschillen?

Je hebt zelf een overtuiging en probeert met zogenaamd bewijs je gelijk te halen.
Ik hoor namelijk, met miljoenen anderen wél het verschil en de testen die jij aan haalt bevestigen dat. Overigens, geef eens een drietal bronnen van testen waarin unaniem wordt bewezen dat ‘mensen’ (iedereen dus) het verschil tussen bijvoorbeeld lossy en lossless niet kunnen horen?

Als je werkelijk denk dat iedereen hetzelfde hoort en bijvoorbeeld ziet dan ben je een beetje dom naar mijn mening.

Ik werk in de optiek en alleen al de meest voorkomende combinaties van sferische sterkte en cylinders loopt in de tienduizenden en dan hebben we de excessen nog niet gehad. Iedereen kijkt dus anders zonder bril, maar zelfs met bril varieert de gezichtscherpte enorm per persoon. Sommigen zien 150% zonder bril en anderen halen de 50% niet eens mét bril.

Succes met het halen van je gelijk met zogenaamde testen die je ongelijk bewijzen.
Rundert @RemmesB20 juni 2023 22:08
Dat ‘mensen’ het verschil niet kunnen horen... Want iedereen hoort hetzelfde. Natuurlijk joh!
Het gaat niet om de verschillen tussen de mensen; Natúúrlijk, iedereen hoort weer nét iets anders, ouder, jonger, concertganger, wat dan ook. Maar dat is helemaal niet het punt.

Het gaat erom of een individueel persoon het verschil kan horen tussen de verschillende formaten. Pietje hoort beter (of anders...) dan Keesje, tuurlijk. Maar Pietje hoort géén verschil tussen 1411 kbps FLAC en 320mbps MP3 en Keesje hoort dat verschil óók niet.

Er zijn mensen die dénken dat ze SUPER-oren hebben, met 100+ dB resolutie, maar dat is natuurlijk niet het geval. Er zijn nou eenmaal grenzen aan de biologische ontwikkeling van het menselijk oor. Om in jouw vakgebied te blijven; Iedereen ziet anders, andere bril nodig, miljoenen varianten. Maar er is NIEMAND met ogen zo goed als een havik.

Dubbel-blinde testen bewijzen keer op keer dat audiofielen écht geen verschil horen, als het om dit soort dingen gaat.

[Reactie gewijzigd door Rundert op 22 juli 2024 19:27]

dr86 @Nephalem8220 juni 2023 17:28
Zo zwart wit is dat niet, ja als je goede speakers hebt en ja als je het naast elkaar hoort. Los van elkaar op een simpele headset wens ik je succes. Heb dit testje op mijn opleiding eens mogen doen.

Gok dat 99% van de luisteraars het verschil tussen 128kbps en lossless niet eens kunnen horen als ze het niet weten
marcmiddendorp @dr8620 juni 2023 18:00
Ja maar echte loseless kwaliteit hoor je niet via bluetooth. Dan heb je toch echt een DAC nodig met een bekabelde koptelefoon.
JBVisual @dr8620 juni 2023 18:07
Ik ben het met je eens, de speakers waarop je luisterde maken het verschil.
Als ik de test van @Kees Schilder uit voer op mijn home cinema set (of de speakers van mijn auto) hoor ik de verschillen goed, luister ik de test op mijn iPhone 12 Pro Max telefoon speaker, heb ik behoorlijke moeite de verschillen nog te horen.

Ik vermoed dus dat als ik gewoon tijdens het hardlopen mijn AirPods in doe, ik niks merk tussen de lage en hoge kwaliteit audiostream.
Zit ik in de huiskamer te genieten van een drankje, dan zal ik het verschil zeker wel horen.
k995 @Nephalem8220 juni 2023 17:31
Dat kant mits je een echt goede geluidsinstallatie hebt EN als je connectie naar daar alles ondersteunt.
Dat zal een miniem deel van de klanten zijn, de rest doen idd alsof.
Jazco2nd @Nephalem8220 juni 2023 19:06
Bij Spotify is het verschil juist enorm, onderling. Genoeg albums die meest aan een cassettebandje of hooguit FM radio doen denken. Totaal geen audioCD kwaliteit.

Maar er zitten ook zeer goede rips tussen waarbij ik thuis met redelijk goede apparatuur inderdaad geen verschil hoor met de 96/24 flac rip.

Kortom: het is een puinhoop, je weet helemaal niet wat je kunt verwachten bij Spotify.
bugcyber @Nephalem8220 juni 2023 18:29
dat hangt dan denk ik ook van hoe het origineel naar spotify is geupload.
bij premium kan je luisteren tot 320Kbit AAC (ik denk dat zelfs een audiofiel dat nier hoort als hij denkt dat het een CD is die speelt.

Maar als het origineel natuurlijk in, ik zeg maar wat 128kbit CBR mp3 is geüpload, maakt die 320Kbit AAC natuurlijk niet meer uit en kan je zeker een verschil horen. En die betere kwaliteit die ze nu zouden gaan leveren, bied voor content die in lage kwaliteit werd geüpload natuurlijk ook geen oplossing.
yoranpower @mrtl20 juni 2023 17:17
Met goedkoop spul of oordopjes ga je geen verschil merken. Met kwaliteit studio koptelefoons gaat het een ander verhaal worden. Maar dan werk je ook in de muziek branche of iets dergelijke.
blackSP @yoranpower20 juni 2023 17:27
Hoezo moet je daarvoor in de muziekbranche zitten? En hoezo over koptelefoons? Je kan prima streamen over een amp/dac/peakers combi of rechtstreeks over active speakers. Ik heb zelf 2 setups in huis, 1 in de huiskamer (o.b.v. NAD en Russel K 100's) en in m'n werk/gitaarkamer met Klipsch the Fives gekoppeld aan m'n pc.

Ik vind de verschillen tussen lo-res en hi-res media goed te horen mits de opnames goed zijn natuurlijk.
Rhinosaur @blackSP20 juni 2023 17:28
Ik heb zelf 2 setups in huis, 1 in de huiskamer (o.b.v. NAD en Russel K 100's) en in m'n werk/gitaarkamer met Klipsch the Fives gekoppeld aan m'n pc.
En 99% van de streamers heeft hier nog nooit van gehoord en het interesseert ze waarschijnlijk ook niet als ze met hun AirPods of FakePods luisteren.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 22 juli 2024 19:27]

sys64738 Moderator F&V @Rhinosaur20 juni 2023 17:54
99,9% van de mensen heeft ook geen Ferrari nodig, of kan er geen een betalen. Toch maken ze nog steeds auto's.

Als het niet voor jou is, dan moet je het niet nemen maar ik weet zeker dat dit voor meer dan 1% van de gebruikers interessant is. En die groep is volgens het onderzoek van Spotify blijkbaar groot genoeg om hier op in te zetten. Wel tikkeltje laat maar goed, misschien dat bestaande klanten overstappen.
Rhinosaur @yoranpower20 juni 2023 17:26
Tsja, tegelijkertijd heeft @mrtl gewoon een goed punt. Hoeveel mensen gaan hier echt gebruik van maken (en hoeveel profiteren er echt van)? Er zijn onderzoeken gedaan en vrijwel niemand kan het verschil herkennen. Degenen die het verschil wel herkennen, geven aan dat het verwaarloosbaar is. Kortom: het is gematigd interessant, maar voor extreem weinig mensen. Ik ga zelf hier ook niet in de polonaise aansluiten. Verschil is te minimaal en verwaarloosbaar, terwijl het verschil in prijs vast significant hoger is dan de audiokwaliteit.

https://online.berklee.ed...-you-tell-the-difference/
“If there’s any discernible difference, it’s so subtle and so slight, you would have to be somebody who’s been in the business for decades like me to hear it,”

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 22 juli 2024 19:27]

TheVivaldi @Rhinosaur20 juni 2023 17:28
Als het zo oninteressant was, dan zou Tidal niet bestaan en zou Spotify nu niet een hifi-abonnement overwegen.
Verwijderd @TheVivaldi20 juni 2023 18:40
Audiofielen betalen graag als ze denken dat het beter is, ik kan me nog die dure kabels herinneten die we verkochten om je speakers aan een versterker te knopen. Ze hoorden echt een verschil dachten ze

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:27]

plukassen @Verwijderd20 juni 2023 20:59
Zo zijn er ook audiofielen die separate groepen maken in de meterkast, een netfilter plaatsen en speciale 230 V kabels kopen om "schone" stroom te krijgen. Hoor je echt hoor. Wel even 300 uur laten "inspelen".

Soms zit het gehoor tussen de oren, niet waar? 8)7
Rhinosaur @TheVivaldi20 juni 2023 17:30
Tidal heeft ook gewoon een reguliere tier. Het is niet dat ze alleen hifi aanbieden. Je kan prima voor een niche bestaan, maar dat is niet waar Spotify in zit. Dit is niet de “next big thing”. Dan is de podcast toevoeging aan de Spotify app nog interessanter, omdat daar meer publiek voor is.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 22 juli 2024 19:27]

TheVivaldi @Rhinosaur20 juni 2023 17:41
Dus jij zegt dat dit gerucht geen werkelijkheid wordt? En als het wel werkelijkheid wordt, wat krijg ik dan van je? :P
Sissors @TheVivaldi20 juni 2023 17:37
Tidal is wel het slechtste voorbeeld wat je had kunnen noemen. Die bestaat alleen vanwege marketing, niet omdat ze daadwerkelijk betere kwaliteit leveren: https://goldensound.audio...dal-hifi-is-not-lossless/.

En als je algemeen kijkt wat er in de audio wereld rondgaat is dat het wel voor een heel groot gedeelte: Marketing. En blijkbaar werkt dat. Maar dat iemand het koopt, betekend niet dat het daadwerkelijk beter is.

(Specifiek in dit geval heb ik geen flauw idee hoeveel compressie Spotify momenteel gebruikt, en hoe significant de verschillen zouden zijn met lossless).
TheVivaldi @Sissors20 juni 2023 17:41
Ik heb net voor het eerst wat nummers op Tidal beluisterd in vergelijking met YouTube Music en offline-muziek die ik nu heb (maar toevallig had ik de gekozen nummers niet offline, dus alleen vergeleken met YTM) en Tidal klinkt op de meeste vlakken wel een stuk beter. Dus lossless of niet, de kwaliteit is duidelijk hoger dan YTM.
InsanelyHack @TheVivaldi20 juni 2023 17:50
Probeer voor de gein ook eens Qobuz. Die hebben minimaal de CD als sourcekwaliteit en vaak ook opgepoetste albums in een hoger HiRes formaat. Dat hoor ik zelfs al ook op mijn Heos speakertjes.
TheVivaldi @InsanelyHack20 juni 2023 17:58
Laat me raden: en dan komt er weer iemand zoals hierboven die dat ontkracht? :P

Niet vervelend bedoeld, hoor, want het ziet er goed uit, maar als Tidal al ontkracht is, dan wil ik zeker weten dat als ik dan toch overstap van YouTube Music en losse muziek, dat ik niet alsnog iets kies wat niet claimt te zijn wat het is (zoals Tidal blijkbaar).
InsanelyHack @TheVivaldi20 juni 2023 20:08
Misschien wèl :-) probeer het zou ik zeggen. Ik heb geen ervaring met tidal maar ik had altijd een beetje mijn twijfels tav MQA. Een MQA track was maar marginaal groter dan een mp3 track oig beduidend kleiner dan een lossless Wav of FLAC. Dat is wat Qobuz biedt. Alles minimaal in WAV 44.1 khz 16 bit. Ook veel hi-res 192khz-24bit maar soms klinkt een CD zelfs beter.
TheVivaldi @InsanelyHack20 juni 2023 21:53
Ik ga het noteren. Ik hoop dat ze al mijn artiesten hebben. Heel hartelijk bedankt voor de tip! 🙂
Vrijdag @TheVivaldi20 juni 2023 19:36
Maar heb je het ook door iemand anders laten doen? Dus dat jij met een blinddoek op zat en iemand anders de muziek afspeelt, zonder te zeggen waar je naar luistert?

Zonder je af te kraken hoor. Ik zou het waarschijnlijk niet eens horen. Maar ik speel Spotify dan ook meestal af op simpele bt speakers of een eenvoudige koptelefoon.
Bartfloris @Sissors21 juni 2023 04:28
Verdomme, en daar betaal ik 20 euro per maand voor!?
Mathijs Kok @TheVivaldi20 juni 2023 19:42
Als het zo oninteressant was, dan zou Tidal niet bestaan en zou Spotify nu niet een hifi-abonnement overwegen.
Gij onderschat de kracht van marketing.

Spotify weet wel wat van streaming en compressie. Ze hebben een aantal van de allerbeste mensen op dat terrein in dienst. Dus Spotify weet best high definition alleen voor een extreem kleine groep mensen nuttig is. Dat ze het toch doen is omdat anderen het ook doen. Niet meer en niet minder.
k995 @TheVivaldi20 juni 2023 17:31
Tuurlijk wel want mensen praten zich dat graag aan.
lenwar
@TheVivaldi20 juni 2023 20:11
Het kan ook een marketingding zijn hè?
Marketing creëert heel veel producten die wel of niet ergens op slaan. Ik noem er even een paar en ik weet zeker dat er mensen tussen zullen zijn die het niet met mij eens zijn:

- Kromme televisies. Leuk idee. Compleet onpraktisch in de praktijk.
- 4k+-schermen op een telefoon. Er zijn vast een handje vol mensen die er lyrisch van zijn.. Maar kom op...
- 16:10 beeldschermen (zodat je je controlepaneel onder je video kon houden)
- Waterdicht-certificaten (ipx6) op telefoons (kan ook zonder het certificaat. Er is vast iemand bij Apple/Samsung die een telefoon een uur in een bak water kan leggen en hem besproeit met een tuinslang. Meer dan dat is effectief niet nodig voor een consument)
- 'Slimme' ovens/wasmachines/enz/enz/enz die niet echt slim zijn, want het gaat niet verder dan een soort afstandsbediening
- Wasmachines met 24 programma's
- Niet-medisch gebruik van van waterontharders in Nederland (van die dure hars-ontharders die je met duur zout moet regenereren)

Allemaal niks meer dan marketing, die producten alleen maar kunstmatig duur maken/maakten en dan puur zodat de dure marktetingmolen van die bedrijven zichzelf bestaansrecht geven.


In het geval van HiFi-streaming ga je natuurlijk twee kanten op. Er zijn hele hordes mensen die geluid compleet niet interesseren ("als ik Ludo maar hoor praten in GTST vind ik het best") of helemaal naast de wereld leven en hun aankoop willen verdedigen ('Mijn platte TV heeft "best goed geluid" of mensen met een soundbar (cosmetisch mooi, maar qua geluid gaat het echt niet verder dan 'mwuah...' )), en dan heb je aan de andere kant van het spectrum een relatief kleine groep (die op dit platform is oververtegenwoordigd), die juist heel erg de andere kant op zijn doorgeslagen. (( en uiteraard nog een wollig groepje die er ergens tussenin bungelt ))

Als we objectief naar het product kijken. HiFi streamen voor consumenten, kan je je afvragen of het product als zodanig echt een brede doelgroep heeft. Het merendeel van de mensen hoort het niet of interesseert het niet. Er is dan een klein groepje die het al dan niet hoort en het wel interesseert (want 'op papier beter') en er is nog kleiner groepje die het verschil echt hoort en het ook daadwerkelijk mooier vindt. (want lossless hoeft niet 'mooier' te zijn dan lossy. Dat is een kwestie van smaak)

Ik kan me voorstellen dat er branches zijn, die zelf bewerkingen doen aan geluid voor hun product (radiostations, enz), dat zij echt baat hebben bij lossless Hifi. Maar die 'mogen' dan weer niet via Spotify en consorten streamen. Die streamingsdiensten zijn alleen bedoeld voor 'het luisteren door consumenten'.
Hann1BaL @Rhinosaur20 juni 2023 17:29
De meeste mensen luisteren dan misschien ook muziek waar het sowieso niet zo relevant voor is. Dat is geen aanval op die mensen, maar er is genoeg herrie waarbij het gewoon de moeite van de investering niet is door de manier van produceren en afmixen.

Voor ieder wat wils is niets mis mee. Het zal wel een niche zijn, maar misschien wel net nodig om te zorgen dat anderen hi-fi platformen geen klanten weg kaapt bij Spotify.

Dus lijkt het mij een verstandige toevoeging.
Rhinosaur @Hann1BaL20 juni 2023 17:33
Denk niet dat de financiële administratie van Spotify overloopt met de enthousiasme zoals de echokamer Tweakers. Ik begrijp het wel, maar ik probeer toch als een gemiddelde audiostreamer nuancering aan te brengen in absolute waarde van Hifi.
NetID @Rhinosaur20 juni 2023 17:46
Om eerlijk te zijn denk ik niet dat het zozeer het feit dat loseless helderder klinkt.. ik denk dat Spotify gewoon nog een extra compressie gebruikt waardoor er bereik en helderheid vermindering is.. met de aantallen die zijn doen kan dat wellicht een kosten overweging zijn geweest.. met de verwachting dat de meeste mensen het wel prima vinden...
.... maargoed speakers en headsets worden steeds beter, en concurrentie biedt beter geluid aan waardoor het op een bepaald moment ook voor de massa meer op valt..
Game-Over @yoranpower20 juni 2023 18:20
De meerderheid heeft niet de apparatuur om het verschil te horen.
Niet alle muzieksoorten lenen zich ervoor.
Vrijwel niemand van de groep met de juiste hardware en muziek hoort het verschil.

Conclusie, Supremium is vooral voor klanten met zelfoverschatting.
Eigenlijk uitsluitend, want Spotify gaat echt geen dienst aanbieden voor 5 klanten die het wel horen.
Justevo @mrtl20 juni 2023 17:20
The Queen Mary University of London (QMUL) carried out a study comparing data from over 12,000 trials in 18 surveys where people were asked to compare different music files. It found that they can hear the difference between hi-res audio and CD quality files, but that a little 'training' - presumably pointing out aspects of the music to listen out for - might be needed.

Kan overigens meerdere studies vinden die laten zien dat het wel mogelijk is hoor. Alleen niet voor het ongetrainde oor.
BHQ @Justevo20 juni 2023 17:53
Dan is het nog wel interessant om te weten waarmee is getest. Ik kan me voorstellen dat dit met b.v. meerdere codecs en bitrates is geweest en dat er vanaf een bepaalde ondergrens inderdaad verschil te horen is.
skullsplitter @mrtl20 juni 2023 21:07
Mwah, je kunt zeker verschil horen tussen spotify en een 192KBS file, vooral als er detail in het laag zit wordt dat op een hoop gegooid, maar dat geldt ook voor de rest van het spectrum helaas: alles wordt iets in elkaar gedrukt. Prima voor veel gebruik, maar er is wel degelijk een verschil hoorbaar. Helemaal als je het naast Apple Music of een 320KBS file legt.

Indien je dit verschil niet hoort, heb je of beroerde speakers/headset, of beroerd gehoor.
miknic @mrtl20 juni 2023 18:29
Wellicht als je een paar goede speakers hebt. Maar met goedkope oortjes waar het gros mee loopt lijkt me amper een verschil te horen.
JeroenED @mrtl20 juni 2023 18:44
Het is de hele keten die meespeelt. In mijn koptelefoon hoor ik het verschil tussen lossless en mp3 heel duidelijk. Maar laatst zat er een bug in m'n muziekprogramma op telefoon die ervoor zorgde dat ik in de auto (waar ik uiteraard geen mediasysteem van 1000 euro heb) alles losless binnentrok. Het heeft letterlijk geduurd tot ik een sms kreeg van orange dat ik dit door had. Ook tijdens het lopen had ik het niet door want tijdens dat soort activiteit ben je echt niet bezig met dit soort kwaliteit. En bluetooth verbinding moet je op z'n moment ook al gaan minimizen.
RemmesB @mrtl20 juni 2023 19:16
Ik heb een perfect gehoor (0% verlies op alle toonhoogtes) en hoor met mijn geluidsinstallatie meteen of ik naar een normale Spotify stream, Tidal, CD of LP luister, mits ik de soundtrack ken natuurlijk.

Veel plezier dus met trollen en ontkennen dat sommige mensen een beter gehoor hebben dan anderen?
MrMarcie @RemmesB20 juni 2023 20:07
Dat is uniek. Lijkt me fijn en soms ook vervelend omdat je 'teveel' hoort ;).
Anyway, ik hoor niet zoveel verschil. Ik hoor wel of iets goed is of beetje bagger maar dan houdt het ook wel op.
RemmesB @MrMarcie20 juni 2023 22:50
Dat is zeker uniek. Helaas wel zou ik bijna zeggen, want zoals je aan gaf hoor ik vaak ‘te veel’. Dat betekent dus te veel geluidsprikkels op feestjes, vooral met (kleine) kinderen. Ook heb ik oordoppen in ‘s nachts omdat ik anders de hele nacht wakker lig. Ik had gehoopt dat het na m’n 40e wel minder zou worden, maar de laatste test is van vorig jaar en de audicien wist niet wat ze zag, ook al zat 1 oor half verstopt.
ikbentochniegek 20 juni 2023 20:04
Tip.
Zet een cd (of flac) track op je pc om in een 320kbps ogg file.
Vergelijk de 2 tracks.
Hoor je verschil, dan kun je overwegen of je het prijsverschil waard vindt.
Hoor je geen verschil, dan houd je lekker je geld in je zak.
imqqmi @ikbentochniegek21 juni 2023 00:54
Het is te horen mits je jezelf traint op waar je op moet letten. Je zou bijvoorbeeld een bestand tot 16kbps-32kbps kunnen comprimeren en dan hoor je duidelijk op welke manier de audio wordt aangetast. Op hogere bitrates is het met mindere mate maar wel op dezelfde manier. Zo weet ik dat MP3 veel data weg gooit in de hoge frequenties, 8khz en hoger, vooral verschillen in links en rechts. Dus een nagalm in die frequentie van een slag instrument zoals hi-hats of tambourijn wordt in MP3 compressie heel lelijk bij lage bitrates, het gaat 'zingen' met frequenties die op en neer lijken te gaan. Er is ook duidelijk een cut-off frequentie in het hoog, afhankelijk van de kbps ligt dat rond 16-19khz. Dus een low pass filter wordt toegepast, ook bij 320kbps.
Ik heb met het nummer You're so cool van Hans Zimmer getest: het origineel en het gecomprimeerde bestand in Audition geladen, het origineel geïnverteerd en in de session mixer gemixt, dat levert het verschil tussen origineel en compressed op. Je kunt dan exact horen wat ik hierboven beschrijf, meeste hoge tonen met nagalm/reverb is wat veranderd is bij de MP3 gecomprimeerde bestand op 320kbps. En dat is niet onder de ruis vloer, het is goed te horen zonder het signaal kunstmatig te versterken.
Je kunt het horen als dat de tambourijn iets meer naar pink noise verschuift en minder white noise zeg maar, verliest iets van z'n helderheid, en de reverb is duidelijk korter van duur omdat het onderdrukt wordt. Tambourijn begint omstreeks 40 seconden.
Vwb spotify heb ik gezien dat als je het verschil aftrekt van het origineel (spotify voor Windows, geen idee of dat Ogg is of AAC), lijkt erop dat de meeste aanpassingen van 0-600hz is en daarna zakt de invloed flink, dus details in het hoog worden nauwelijks aangetast zoals dat bij MP3 wel het geval is. Maar ook hier is het de reverb van de marimba (stukje solo vanaf 2:30) die wat meer ruis en bijgeluiden laat horen als je goed oplet. Het klinkt wat ruiger, zoals de AGC in oude films ook wel eens meer ruis laten horen als een acteur spreekt.
Het vervelende is dat als je het eenmaal hoort, kun je niet meer terug. Je kunt het proberen te negeren of zeggen dat het flauwekul is, maar je weet dat je naar imperfecte audio zit te luisteren. Vooral als je in audio hebt geïnvesteerd dat meer 'revealing' is dan gemiddelde apparatuur wil je juist dit soort details kunnen horen en onderscheiden waardoor je nog dieper kunt afdalen in je favoriete muziek.

[Reactie gewijzigd door imqqmi op 22 juli 2024 19:27]

ikbentochniegek @imqqmi21 juni 2023 09:49
Je kan het verschil dus horen. Nu moet je jezelf de vraag gaan stellen of lossless je het prijsverschil waard is. Geen idee wat het gaat kosten trouwens.
Wat ik mij wel af vraag. Je bent dus heel analytisch te werk gegaan om de compressie artefacten te vinden om ze vervolgens te kunnen identificeren in de muziek. Geniet je dan nog wel van muziek als je op die manier luistert?
Zit je ook met een loep voor de tv om mpeg artifecten in het beeld te vinden, of kijk je nog wel gewoon een film?
En een LP waarbij veel audio fanaten zweren valt dan ook af. Want zou je het signaal van vinyl op gelijkaardige manier vergelijken met een master dan zul je ook verschillen zien, die je vervolgens zult horen.
imqqmi @ikbentochniegek21 juni 2023 18:56
Zeker geniet ik wel, ik luister naar muziek bij uiteenlopende gelegenheden en situaties en naar de diepste details luister ik niet iedere dag. Voor elke stemming past bepaalde soort muziek en manier van luisteren.
In dit geval met de pet van analist op, en luister ook gewoon naar spotify voor het gemak. Ik kan nummers op de receiver laten spelen en mn spotify app gebruiken om play lists te kiezen en beheren. Voor mij zou het wel fijn zijn als het lossless kan, gewoon 44k1 16 bits is voldoende wat mij betreft.
Ik heb ook wel 96kbps muziek maar mijn setup is niet onderscheidend genoeg om die details eruit te halen, ik kan het verschil iig niet horen. Maar bij compressie wel. Ik zie mezelf niet als een audiofiel, ben gewoon een muziek liefhebber en hobbyist (ik bouw m'n eigen luidsprekers).

Als de film zo saai is dat artifacts me opvallen dan is de film het kijken niet waard :) Hoewel die 'ambilight' optie in youtube wel heel vreemde dingen doet met mn monitor en er hoofdpijn van krijg, ongeacht content. Gelukkig is het uit te zetten.

Nee ben geen liefhebber van LP, teveel gedoe. Ik heb wel wat 24 bit 96kbps captures van vinyl. Vinyl ruis in high fidelity LOL!

Als je weet dat de beste pizzas in Italie te krijgen zijn neemt nog niet weg dat we genoegen nemen met pizzas uit Nederland. Als het even kan, graag een lekkere Italiaanse pizza, met Italiaanse ingrediënten uit de streek, bij kaarslicht en goed gezelschap. Maar ook niet elke dag hoor. Veel mensen maakt 't niet uit dat de pizza bodem niet van grano tenero 00 is gemaakt, mij wel. Pizza's van Donner of New York Pizza vind ik persoonlijk niet te eten. Zo is het ook met muziek.
ikbentochniegek @imqqmi21 juni 2023 23:56
Wat een mooi antwoord.
Ik snap het helemaal.
:)
skullsplitter @ikbentochniegek20 juni 2023 21:11
Vergelijk je de kwaliteit van een 320KBS OGG met Spotify? Want dan is dat meteen een gelopen wedstrijd :v
ikbentochniegek @skullsplitter20 juni 2023 21:35
Spotify connect is zover ik kan vinden 320kbps ogg vorbis, dus hoezo is dat een gelopen race?
De web player is 256kbps AAC
skullsplitter @ikbentochniegek22 juni 2023 16:43
Ik kom niet verder dan 160KBS en hoor een groot verschil met 320KBS mp3...
ikbentochniegek @skullsplitter23 juni 2023 21:49
Gratis Spotify is beperkt tot 160kbps.
Zie https://support.spotify.com/us/article/audio-quality//
skullsplitter @ikbentochniegek26 juni 2023 08:05
Mobiel dus 320KBS, ok, dan gebruiken ze beroerde compressiemethodes...

Jamie XX - Gosh is het laag volledig één massa geworden, waar je met een beetje MP3 nog wel gewoon (veel) definitie hoort... Spotify drukt meer in elkaar.
svideo @ikbentochniegek20 juni 2023 21:20
Welk geld? Geheugen kost 10cent per gig
ikbentochniegek @svideo20 juni 2023 21:37
Dit gaat niet over geheugen.
Dit gaat over het prijsverschil tussen Spotify lossless en lossy.
svideo @ikbentochniegek21 juni 2023 10:27
O ja sorry
MPAnnihilator @ikbentochniegek20 juni 2023 23:13
Volledig akkoord. Ik ben nogal gevoelig voor spikes in dips in de reponsecurve, maar zelfs met mijn eigen hifi setup ( 2x Kanta no3 vloerstaanders en een NAD M33 ) hoor ik nul komma nul verschil tussen 320 CBR of 256 VBR lame encoder, WAV's of FLAC samples van een songs die ik zelf omzet vanaf een eigen audio CD. ( voornamelijk getest met Metallica black album )

Zelf ben ik er van overtuigd dat je ofwel nog enkele budget trappen omhoog moet gaan om een verschil te horen, maar volgens mij scheelt er ofwel iets aan mijn oren, ofwel zit het bij de audiofielen tussen hun oren.

Ik ben Tidal al eens gaan testen tov Deezer en Qobuz en Spotify, maar het huidige Spotify doet eigenlijk niet onder in kwaliteit vind ik persoonlijk. Het enige wat nodig is en volgens mij het enige echt merkbare verschil is de normalisering die soms nodig is afhankelijk van de gebruikte master of producer.
Maar het aanbod en diversiteit is bij Spotify wel het beste.
helm71 20 juni 2023 17:26
Ik ben eerder benieuwd naar de toevoeging van audioboeken… dan hoef ik niet meer ieder jaar een proef abbo op audible te nemen :-)
PdeBie @helm7120 juni 2023 18:05
Inderdaad. Benieuwd wat voor bibliotheek erachter komt.
addictive_rhymz @helm7120 juni 2023 20:01
Ja ik ook. Gebruik zelf erg veel audible maar een beetje concurrentie is nooit mis.
StGermain 20 juni 2023 17:47
Vreemd, ik zie al zeker een half jaar audioboeken in spotify.
PdeBie @StGermain20 juni 2023 18:39
Misschien maakte je onbewust deel uit van een testgroep?
Repsa 20 juni 2023 17:19
Wel een beetje veel laat, al enige jaren overgestapt naar Tidal, alleen om deze reden. Ik denk dat de mensen die ervaren dat er meerwaarde in lossless is, en daarvoor ook met passende apparatuur luisteren, al lang terug zijn overgestap. En dan ga je niet meer zomaar terug.
Ik vrees too little, too late. Over een jaartje schaft Spotify dit weer af wegens tegenvallende opbrengsten.
Sissors @Repsa20 juni 2023 17:35
Tegelijk is Tidal juist geen goed alternatief, gezien hun MQA formaat nou niet iets is om over naar huis te schrijven: https://goldensound.audio...dal-hifi-is-not-lossless/

Nu zie ik wel dat Tidal ook in FLAC hoge kwaliteit gaat streamen, dus eigenlijk zijn Spotify en Tidal redelijk gelijk met die optie.
Louw Post @Sissors20 juni 2023 18:21
Bij Tidal krijg je al cd kwaliteit met het standaard abo (noemen ze HiFi) voor dezelfde prijs als het Premium abo bij Spotify. Dat MQA abonnement (HiFi Plus) lijkt me in de meeste gevallen ook overbodig?

Weet niet wat Spotify met de prijs gaat doen, maar zal altijd duurder zijn dan Tidal gok ik.
n00bs @Louw Post20 juni 2023 18:49
HiFi Plus zal heel erg afhankelijk zijn van de DAC in jouw amp en gekozen speakers. Anders denk ik niet dat je het verschil kan horen.
lenwar
@Louw Post20 juni 2023 19:21
Wezenlijk zal er niks ‘beter’ zijn dan lossless, want dan is de het aangeboden signaal identiek aan de bron.

Met MQA halen ze trucjes uit om het ‘mooier’ te maken dan het origineel, maar dan gaan we natuurlijk een factor ‘smaak’ krijgen.
dannx1986 @Louw Post21 juni 2023 12:28
Probleem bij Tidal met het Hifi abo is dat dit ook gewoon de MQA files zijn waarvan de header gestript wordt, en dus niet meer als MQA weergegeven zal wordt. Dus vindt je MQA niks en pak je het Hifi abo krijg je alsnog MQA voorgeschoteld.
X-ecutioner @Repsa22 juni 2023 09:42
Ik zit ook op Tidal voor de kwaliteit, misschien dat ik er tijdens blind proeven geen verschil kan geven maar ik merk gewoon veel meer rust in de muziek tijdens het werk. De interface (desktop, Android auto) van Spotify heeft nog wel mijn voorkeur, en omdat ook de hele familie op Spotify zit met Family abo is het alleen maar handiger als spotify hetzelfde gaat aanbieden. Zal wel even duren voordat mijn automatische playlists dan weer kloppen :)
NetID 20 juni 2023 17:21
Probeer Apple Music (loseless) maar eens.. Dan lijkt het haast alsof er een "deken" over de muziek van Spotify ligt... erg gemoffeld.. waar Apple veel helderder qua klank is.
kayjay @NetID20 juni 2023 17:38
Alleen jammer dat ik persoonlijk de app van Apple Music zeer slecht vind ogen en werken. Half jaartje overgestapt op Apple Music vanwege die Joe Rogan heisa maar ik kon maar niet wennen aan die app.
NetID @kayjay20 juni 2023 17:42
Helemaal eens.. de UX van Apple Music vind ik ook een draak en zelf na vele maanden moet ik nog zoeken naar basis onderdele.. De UX en de application adaption/avalability etc. is van Spotify vele malen beter... dus ik zou een (nog) blijer ;-) mens zijn als ik vergelijkbaar bereik/helderheid van Apple Music in de App van Spotify zou kunnen krijgen.
WhatsappHack
@NetID20 juni 2023 18:13
Ik ben tegenwoordig juist veel blijer met de UX en veel betere featureset van AM hehe. Op iOS en MacOS dan. Op Android vond ik het ook niet te hachelen, maar dat is een jaar of 3 geleden - weet niet hoe het nu is. Bijkomend voordeel op iOS is dat je tig apps kan gebruiken die een schil vormen om AM als de standaard app je niet aanstaat, bijvoorbeeld Marvis. Dat kan met Spotify dan ook weer niet (naar mijn weten).

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 19:27]

NetID @WhatsappHack20 juni 2023 18:44
Ik ben iPhone / Windows 11 gebruiker… dus op iOS werkt het prima ook ivm met CarPlay.. maar de (preview) Apple Music app op Win 11 heeft nog wel wat uitdagingen.. 😉👍
Verwijderd @kayjay20 juni 2023 20:05
Ben vrijwel volledig in het Apple ecosysteem ondergedompeld en heb nadat Spotify kleur had bekend een Apple One abo genomen en eigenlijk nooit meer teruggekeken.

Playlisten omgezet en eigenlijk werkt alles top. De hele familie kan er gebruik van maken, ook niet het gezeik dat het ene apparaat direct stopt als het account op een ander apparaat gebruikt wordt.

Ja, Apple Music ruikt nog steeds teveel naar iTunes. En de muziekkeuze is erg LA gericht, alle muziek playlisten eindigden tot een maand of 9 geleden standaard in rap. Maar dat laatste is verbeterd, de keuze wordt intelligenter en de kwaliteit was altijd al beter dan Spotify.

Zeker met de recentelijk uitgebrachte Apple Music Classic app en het gebrek aan domme podcast DJs die miljoenen verdienen vind ik uiteindelijk het de overstap wel waard.
Aaargh! @kayjay21 juni 2023 01:30
Ik heb het omgekeerde. Een paar keer de app van Spotify geprobeerd maar wat een draak van een applicatie. Dan werkt Apple Music echt vele malen fijner.
Extraxyz @NetID20 juni 2023 17:45
Tja, Spotify speelt muziek tenminste gelijk af zonder haperingen, iets waar Apple Music nog altijd moeite mee heeft om één of andere reden. Dus erg blij dat daar ook eindelijk Lossless naartoe komt.

[Reactie gewijzigd door Extraxyz op 22 juli 2024 19:27]

ITWarrior @NetID20 juni 2023 18:47
Ik heb Apple Music en Spotify en ik hoor ook duidelijk een verschil, vooral qua bass in de auto. Maar Spotify heeft naar mijn mening leukere lijsten dus ik merk dat ik toch vaak Spotify luister, dus hopelijk kan ik ze dadelijk combineren.
n00bs @NetID20 juni 2023 18:48
Ik heb zelf geen Apple music. Wel reviews gezien vs Spotify hoogste kwaliteit, Tidal en Deezer.
Apple kwam er erg goed uit, idem Tidal en Deezer. In die review was ook een extractie gemaakt van de output van de diverse streaming providers en over elkaar gelegd en daarbij zag je dus dat bij Spotify veel hoorbare details compleet verwijderd waren.
Ik gebruik spotify omdat het gratis is (320Kbit) en dat het gemakkelijk overal werkt. Zodra ik een nieuwe AVR heb, wil ik toch echt wat beters, want het klinkt nergens naar ;-)
lenwar
@NetID20 juni 2023 19:25
Ik heb al jaren Spotify, maar toen ik Apple Music probeerde vond ik juist minder fijn klinken. Na m’n gratis maand dus toch maar weer terug naar Spotify.

Op dezelfde hardware/apparatuur.
(Apple TV naar een Onkyo AVR via een LPCM-signaal)

Ik kan trouwens niet in woorden brengen wat ik er minder aan vond hoor. Het was puur op gevoel
Aaargh! @lenwar21 juni 2023 01:37
Het kan ook aan de muziek liggen die je luistert.

Tegenwoordig wordt heel veel muziek echt heel slecht gemastered en afgemixed. Als hier naar luistert op een goede speaker set of een goede koptelefoon in hoge kwaliteit / lossless audio dan kan dit minder klinken dan een gecomprimeerde versie omdat je in de lossless versie alle foutjes hoort die normaliter door de compressie weggemoffeld worden.

Goede opnames klinken echt heel veel beter, maar slechte opnames ook heel veel slechter.
Tweakwondo @NetID20 juni 2023 17:29
leuk maar apple muziek heeft een waardeloze app voor windows dus voor vele wellicht al geen optie
itunes kan je dan nog wel gebruiken maar dan heb je geen hifi audio
TheVMaster Moderator WOS @Tweakwondo20 juni 2023 18:03
Je doelt op de Apple Music Preview app?
Tweakwondo @TheVMaster20 juni 2023 18:08
Klopt inderdaad

dat is zover ik weet de enige manier om hifi geluid te krijgen via apple music op een windows apparaat
TheVMaster Moderator WOS @Tweakwondo20 juni 2023 18:09
Zou kunnen, maar die app ziet er op de mac en iOS ongeveer vergelijkbaar uit, dus ik (als apple fanboy) heb er geen moeite mee. Maar het is inderdaad een 'compleet andere' interface dan bv. Spotify.
Tweakwondo @TheVMaster20 juni 2023 18:13
Het probleem voor mij is niet dat het anders werkt of eruit ziet
de apple music app voor windows crasht voor mij vaak tijdens het afspelen, soms wilt de app ook niet meer opstarten totdat ik de proces afsluit via de taakbeheer. Er is een update geweest waardoor de app minder crasht en toch gebeurt het dagelijks

voor op de windows pc gebruik ik dan vooral spotify of youtube muziek (heeft fijne mixes ivm beschikbaarheid op yt zelf)
TheVMaster Moderator WOS @Tweakwondo22 juni 2023 15:16
Okw, dat is kut idd! Ik gebruik zelf Sonos (met Apple Music) ingebakken of ik luister naar muziek via iphone en airpods. Zal de Apple app op Windows eens proberen. Jammer genoeg is het daarom denk ik nog steeds een Preview versie. ;-(
Tweakwondo @DamirB20 juni 2023 18:09
Waarom benadruk je windows / android gebruikers als plebs? Ik maak graag gebruik van windows als desktop os echter ben ik verder wel in het eco systeem van apple
DamirB @Tweakwondo20 juni 2023 18:11
Dat was een stukje sarcasme, ikzelf ben ook Android/MacOS gebruiker
Tweakwondo @DamirB20 juni 2023 18:13
Ah! Sarcasme is soms lastige af te lezen :)
XBWillem 20 juni 2023 17:28
Weet iemand hoe het zit met geluidskwaliteit als ik vanaf mijn telefoon via AirPlay stream naar mijn netwerk muziek speler?
PdeBie @XBWillem20 juni 2023 18:06
Hangt van de ondersteuning van je apparatuur af. Kunnen we zo niks over zeggen.
XBWillem @PdeBie20 juni 2023 18:19
Stuurt mijn iPhone het wel in die hifi kwaliteit door? :)
PdeBie @XBWillem20 juni 2023 18:37
Dat kan je in de specificaties van jouw model terugvinden.
n00bs @XBWillem20 juni 2023 18:46
Ligt aan de gebruikte protocollen en support ervan via AirPlay. Aangezien er geen informatie bekend is, is er niets over te zeggen. Idem voor de kwaliteit op bv een mooie Marantz AVR
Verwijderd @XBWillem20 juni 2023 20:08
Koop op Marktplaats een AirPort Express 2.

https://www.youtube.com/watch?v=1a3OQ6Wzab4
joey82 20 juni 2023 17:47
ik hou het wel bij premium aangezien ik er niks voor betaal laat ik het voor wat het is....

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