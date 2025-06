Gerucht: Spotify's abonnement met hifikwaliteit kost 5 dollar per maand extra

Spotify's abonnement voor audio met hifikwaliteit gaat naar verluidt 5 dollar per maand extra kosten en krijgt ook nieuwe mogelijkheden voor gepersonaliseerde playlists voor activiteiten of tijden van het jaar, zo schrijft financieel persbureau Bloomberg.

Het abonnement moet later dit jaar uitkomen, meldt Bloomberg. In veel gevallen gaat het om een prijs die tot 40 procent hoger ligt. Behalve audio in hogere kwaliteit krijgen klanten daar ook meer mogelijkheden voor gegenereerde playlists voor terug, zo zegt het persbureau. Die playlist kunnen klanten maken met prompts, waarna de dienst probeert de juiste liedjes erbij te zoeken. Uiteindelijk moet dat werken zonder prompts.

Spotify heeft niet gereageerd op het gerucht, maar kondigde het abonnement al aan in 2021. Dat abonnement kwam er tot nu toe niet. Aanwijzingen voor een snelle komst van het abonnement waren al te vinden in de desktopapp.